Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260911/ovchilik-guvohnomasi-60375563.html
Овчилик гувоҳномасини бериш рақамлаштирилади
Овчилик гувоҳномасини бериш рақамлаштирилади
Sputnik Ўзбекистон
Гувоҳнома махсус ўқув курсларини тугатган ва тест синовларидан муваффақиятли ўтган шахсларга 2 йил муддатга берилади. 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T18:13+0500
2026-09-11T18:13+0500
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60375905_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51e89545c25cfdd54c4005a4b2c3c303.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистонда овчиликка тааллуқли ҳужжатларни бериш жараёнлари рақамлаштирилади. Тегишли қонун билан айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Киритилган қўшимчаларга кўра, ов қилиш овчилик хўжаликларига бириктирилган ов қилиш жойларида ҳамда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси томонидан белгиланадиган эркин ов қилиш жойларида амалга оширилади. Овчилик хўжаликлари питомникларда ёввойи ҳайвонларни тўлиқ босқичда етиштириш йўлга қўйилган ҳолда ўзларига бириктирилган ов қилиш жойларига қўйиб юборилган ёввойи ҳайвонлар сонига тенг миқдордаги ёввойи ҳайвонларни уларнинг урчиш пайтидан ташқари йил давомида ов қилишни ташкил этиши мумкин.Бунда ёввойи ҳайвонларни тутишга доир рухсатнома олиш талаб этилмайди. Ёввойи ҳайвонларнинг урчиш пайти Ўзбекистон Фанлар академияси Зоология институтининг хулосаси асосида белгиланади. Шунингдек, киритилган ўзгартиришларга кўра, овчилик гувоҳномасини бериш жараёнлари рақамлаштирилиши белгиланди. Бунда гувоҳнома муомалага лаёқатли, 18 ёшга тўлган, овчилик гувоҳномасини олиш учун махсус ўқув курсларини тугатган ва тест синовларидан муваффақиятли ўтган жисмоний шахсларга ЯИДХП (my.gov.uz) орқали Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси томонидан 2 йил муддатга берилади. Овчилик гувоҳномасининг амал қилиш муддати талабгорнинг аризасига кўра узайтирилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20250418/ozbekiston-belarus-ovchilik-turizmi-48939180.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60375905_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f0a1f9988a1d88c2d3d7e996ed59b77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон
жамият, ўзбекистон

Овчилик гувоҳномасини бериш рақамлаштирилади

18:13 11.09.2026
© Depositphotos / KaninstudioОхотник охотится на птицу
Охотник охотится на птицу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2026
© Depositphotos / Kaninstudio
Oбуна бўлиш
Гувоҳнома махсус ўқув курсларини тугатган ва тест синовларидан муваффақиятли ўтган шахсларга 2 йил муддатга берилади.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистонда овчиликка тааллуқли ҳужжатларни бериш жараёнлари рақамлаштирилади. Тегишли қонун билан айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Киритилган қўшимчаларга кўра, ов қилиш овчилик хўжаликларига бириктирилган ов қилиш жойларида ҳамда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси томонидан белгиланадиган эркин ов қилиш жойларида амалга оширилади.

Овчилик хўжаликлари питомникларда ёввойи ҳайвонларни тўлиқ босқичда етиштириш йўлга қўйилган ҳолда ўзларига бириктирилган ов қилиш жойларига қўйиб юборилган ёввойи ҳайвонлар сонига тенг миқдордаги ёввойи ҳайвонларни уларнинг урчиш пайтидан ташқари йил давомида ов қилишни ташкил этиши мумкин.
Бунда ёввойи ҳайвонларни тутишга доир рухсатнома олиш талаб этилмайди.

Ёввойи ҳайвонларнинг урчиш пайти Ўзбекистон Фанлар академияси Зоология институтининг хулосаси асосида белгиланади.

Шунингдек, киритилган ўзгартиришларга кўра, овчилик гувоҳномасини бериш жараёнлари рақамлаштирилиши белгиланди.

Бунда гувоҳнома муомалага лаёқатли, 18 ёшга тўлган, овчилик гувоҳномасини олиш учун махсус ўқув курсларини тугатган ва тест синовларидан муваффақиятли ўтган жисмоний шахсларга ЯИДХП (my.gov.uz) орқали Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси томонидан 2 йил муддатга берилади.

Овчилик гувоҳномасининг амал қилиш муддати талабгорнинг аризасига кўра узайтирилиши мумкин.
Охотник - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.04.2025
Ўзбекистон Беларусь билан овчилик туризмини ривожлантириш йўналишида ҳамкорлик қилади
18 Апрел 2025, 13:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0