https://sputniknews.uz/20260911/mirziyoev-pashinyan-60370047.html
Мирзиёев Пашинян билан телефон орқали мулоқот қилди – муҳокама қилинган масалалар
Мирзиёев Пашинян билан телефон орқали мулоқот қилди – муҳокама қилинган масалалар
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Марказий Осиё ва Жанубий Кавказ минтақаларини боғлайдиган логистика ва транспорт йўлакларини ривожлантириш муҳимлигини таъкидлади. 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T13:48+0500
2026-09-11T13:48+0500
2026-09-11T13:48+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
никол пашинян
ўзбекистон
арманистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005145_0:54:1281:774_1920x0_80_0_0_5b7343d1f18f981b386e27bca4a8e482.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Арманистон бош вазири Никол Пашинян билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, етакчилар Ўзбекистон – Арманистон муносабатларини, энг аввало, савдо-иқтисодиёт ва инвестиция соҳаларида янада ривожлантиришнинг долзарб масалаларини муҳокама қилди.Шу маънода саноат кооперацияси бўйича янги қўшма лойиҳаларни ишлаб чиқиш долзарб экани алоҳида қайд этилди.Мирзиёев Марказий Осиё ва Жанубий Кавказ минтақаларини боғлайдиган логистика ва транспорт йўлакларини ривожлантириш орқали ўзаро боғлиқликни мустаҳкамлаш муҳимлигини таъкидлади.Ўзбекистон раҳбари минтақавий барқарорлик ва изчил тараққиёт учун мустаҳкам асос бўладиган Тинчлик шартномасини тез фурсатда имзолаш борасидаги саъй-ҳаракатларни юксак баҳолади.Икки ва кўп томонлама, шу жумладан, БМТ ва МДҲ доирасидаги тадбирлар режаси ҳам кўриб чиқилди.
https://sputniknews.uz/20260820/armenia-eaeu-hamkorlik-59830340.html
ўзбекистон
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005145_92:0:1169:808_1920x0_80_0_0_7380b9f1094c9af89b22f35a52a557bc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, шавкат мирзиёев, никол пашинян, ўзбекистон, арманистон
сиёсат, шавкат мирзиёев, никол пашинян, ўзбекистон, арманистон
Мирзиёев Пашинян билан телефон орқали мулоқот қилди – муҳокама қилинган масалалар
Мирзиёев Марказий Осиё ва Жанубий Кавказ минтақаларини боғлайдиган логистика ва транспорт йўлакларини ривожлантириш муҳимлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik
. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Арманистон бош вазири Никол Пашинян билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, етакчилар Ўзбекистон – Арманистон муносабатларини, энг аввало, савдо-иқтисодиёт ва инвестиция соҳаларида янада ривожлантиришнинг долзарб масалаларини муҳокама қилди.
Шу маънода саноат кооперацияси бўйича янги қўшма лойиҳаларни ишлаб чиқиш долзарб экани алоҳида қайд этилди.
Мирзиёев Марказий Осиё ва Жанубий Кавказ минтақаларини боғлайдиган логистика ва транспорт йўлакларини ривожлантириш орқали ўзаро боғлиқликни мустаҳкамлаш муҳимлигини таъкидлади.
Ўзбекистон раҳбари минтақавий барқарорлик ва изчил тараққиёт учун мустаҳкам асос бўладиган Тинчлик шартномасини тез фурсатда имзолаш борасидаги саъй-ҳаракатларни юксак баҳолади.
Икки ва кўп томонлама, шу жумладан, БМТ ва МДҲ доирасидаги тадбирлар режаси ҳам кўриб чиқилди.