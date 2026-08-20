Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260820/armenia-eaeu-hamkorlik-59830340.html
Арманистон беш йиллик ҳукумат дастурида ЕОИИ билан ҳамкорликни устувор деб белгилади
Арманистон беш йиллик ҳукумат дастурида ЕОИИ билан ҳамкорликни устувор деб белгилади
Sputnik Ўзбекистон
Ереван ЕОИИда товарлар, хизматлар, капитал ва ишчи кучининг эркин ҳаракатини таъминлашни давом эттирмоқчи. 20.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-20T13:44+0500
2026-08-20T14:01+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
арманистон
никол пашинян
ҳамкорлик
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/16/35209669_0:32:1600:932_1920x0_80_0_0_6685652d40726a0e8bd0aecf1b273eaf.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Арманистон ҳукумати Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) доирасида самарали ҳамкорликни ривожлантиришни 2026–2031 йилларга мўлжалланган янги дастурининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгилади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Дастурда ЕОИИ тўғрисидаги шартномада белгиланган механизмларни самарали қўллаш иттифоқнинг келажаги ва янада ривожланиши учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга экани таъкидланган.Арманистон бош вазири Никол Пашинян 7 август куни ЕОИИ мамлакатлари билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш республика учун ташқи сиёсий ва ташқи иқтисодий устуворлик бўлиб қолаётганини билдирган эди. У мазкур ёндашув янги ҳукумат дастурида ҳам акс этишини айтган.Пашинян келтирган маълумотларга кўра, 2025 йилда Арманистон ЕОИИ давлатларидан қарийб 5 млрд долларлик товар импорт қилган, иттифоқ бозорига экспорт эса 3,2 млрд долларни ташкил этган.Эслатиб ўтамиз, Арманистон 2025 йилда Европа Иттифоқига аъзо бўлиш жараёнини бошлаш тўғрисида қонун қабул қилган эди. Бироқ Пашинян бу ҳужжат ЕИга расмий ариза берилганини англатмаслиги, ҳозирча ЕОИИ ва ЕИ ўртасида танлов қилиш учун асос йўқлигини таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20260529/ostonada-yopiq-eshiklar-ortida-oeik-yigilishi-boshlandi-57946365.html
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/16/35209669_56:0:1479:1067_1920x0_80_0_0_3fbbd794ccab9833c853797f8b3caee6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, арманистон, никол пашинян, ҳамкорлик, дунёда, дунё янгиликлари
еоии, арманистон, никол пашинян, ҳамкорлик, дунёда, дунё янгиликлари

Арманистон беш йиллик ҳукумат дастурида ЕОИИ билан ҳамкорликни устувор деб белгилади

13:44 20.08.2026 (янгиланди: 14:01 20.08.2026)
© Sputnik / Asatur YesayantsПремьер-министр Никол Пашинян во время пресс-конференции (22 мая 2023). Еревaн
Премьер-министр Никол Пашинян во время пресс-конференции (22 мая 2023). Еревaн - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.08.2026
© Sputnik / Asatur Yesayants
Oбуна бўлиш
Ереван ЕОИИда товарлар, хизматлар, капитал ва ишчи кучининг эркин ҳаракатини таъминлашни давом эттирмоқчи.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Арманистон ҳукумати Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) доирасида самарали ҳамкорликни ривожлантиришни 2026–2031 йилларга мўлжалланган янги дастурининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгилади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Дастурда ЕОИИ тўғрисидаги шартномада белгиланган механизмларни самарали қўллаш иттифоқнинг келажаги ва янада ривожланиши учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга экани таъкидланган.
Ереван ЕОИИнинг асосий тамойиллари — товарлар, хизматлар, капитал ва ишчи кучининг эркин ҳаракатини тўлиқ ҳамда узлуксиз таъминлаш бўйича ишларни давом эттирмоқчи. Шунингдек, иттифоққа аъзо ва кузатувчи давлатлар билан муносабатларни ривожлантириш режалаштирилган.
Арманистон бош вазири Никол Пашинян 7 август куни ЕОИИ мамлакатлари билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш республика учун ташқи сиёсий ва ташқи иқтисодий устуворлик бўлиб қолаётганини билдирган эди. У мазкур ёндашув янги ҳукумат дастурида ҳам акс этишини айтган.
Пашинян келтирган маълумотларга кўра, 2025 йилда Арманистон ЕОИИ давлатларидан қарийб 5 млрд долларлик товар импорт қилган, иттифоқ бозорига экспорт эса 3,2 млрд долларни ташкил этган.
Эслатиб ўтамиз, Арманистон 2025 йилда Европа Иттифоқига аъзо бўлиш жараёнини бошлаш тўғрисида қонун қабул қилган эди. Бироқ Пашинян бу ҳужжат ЕИга расмий ариза берилганини англатмаслиги, ҳозирча ЕОИИ ва ЕИ ўртасида танлов қилиш учун асос йўқлигини таъкидлаган.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Совместное фотографирование перед саммитом ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.05.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Олий Евроосиё иқтисодий кенгашида Арманистон масаласи кўриб чиқилади
29 Май, 13:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0