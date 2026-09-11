https://sputniknews.uz/20260911/lebedev-60377028.html
Лебедев: МДҲда миллий валюталардаги ҳисоб-китоблар улуши сезиларли ошди
Лебедев: МДҲда миллий валюталардаги ҳисоб-китоблар улуши сезиларли ошди
Sputnik Ўзбекистон
Бош котиб сўнгги йилларда МДҲ доирасидаги иқтисодий ҳамкорлик янада мустаҳкамланганини урғулади. 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T19:07+0500
2026-09-11T19:07+0500
2026-09-11T19:07+0500
иқтисод
мдҳ
сергей лебедев
валюта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60376855_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_eece8b0defb3342efb24c518048171bc.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари ўртасида миллий валюталарда ҳисоб-китоблар улуши сезиларли даражада ошди. Бу ҳақда МДҲ бош котиби Сергей Лебедев журналистларга маълум қилди.Лебедевнинг қўшимча қилишича, сўнгги йилларда МДҲ доирасидаги иқтисодий ҳамкорлик янада мустаҳкамланди.“Биргаликда иқтисодий ҳамкорликни амалга оширувчи кўплаб ташкилотлар таъсис этилган. Ҳозир МДҲда 56 та соҳа кенгаши мавжуд. Улардан салмоқли қисми, асосий қисми иқтисодий кенгашлардан иборат”, - дея тушунтирди МДҲ бош котиби.Жума куни Ашхободда МДҲ Иқтисодий кенгашининг мажлиси бўлиб ўтди, навбатдаги мажлис жорий йилнинг 27 ноябрь куни Москвада бўлиб ўтади. Тадбир Туркманистоннинг 2026 йилда МДҲ органларига раислиги доирасида ўтказилди.
https://sputniknews.uz/20260902/sco-sammit-yakunlar-60133596.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60376855_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e7575bbb79756fc35d964b36eff65538.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, мдҳ, сергей лебедев, валюта
иқтисод, мдҳ, сергей лебедев, валюта
Лебедев: МДҲда миллий валюталардаги ҳисоб-китоблар улуши сезиларли ошди
Бош котиб сўнгги йилларда МДҲ доирасидаги иқтисодий ҳамкорлик янада мустаҳкамланганини урғулади.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари ўртасида миллий валюталарда ҳисоб-китоблар улуши сезиларли даражада ошди. Бу ҳақда МДҲ бош котиби Сергей Лебедев журналистларга маълум қилди.
“Миллий валюталарда ҳисоб-китоблар ҳозир сезиларли ошди, бунга ташқи шароитлар мажбур қилди ва бу масалани ҳал этишни тезлаштирди. Хусусан, Россия ва Беларусь ўртасида деярли барча ҳисоб-китоблар миллий валюталарда амалга оширилмоқда, бошқа мамлакатларда бу кўрсаткич камроқ, бироқ ҳаммаси бу ҳисоб-китобларни кўпайтириш ва доллар ҳамда еврода ҳисоб-китоблардан халос бўлиш сари бормоқда”, - деди у Ашхободда бўлиб ўтган МДҲ Иқтисодий кенгаши йиғилиши чоғида.
Лебедевнинг қўшимча қилишича, сўнгги йилларда МДҲ доирасидаги иқтисодий ҳамкорлик янада мустаҳкамланди.
“Биргаликда иқтисодий ҳамкорликни амалга оширувчи кўплаб ташкилотлар таъсис этилган. Ҳозир МДҲда 56 та соҳа кенгаши мавжуд. Улардан салмоқли қисми, асосий қисми иқтисодий кенгашлардан иборат”, - дея тушунтирди МДҲ бош котиби.
Жума куни Ашхободда МДҲ Иқтисодий кенгашининг мажлиси бўлиб ўтди, навбатдаги мажлис жорий йилнинг 27 ноябрь куни Москвада бўлиб ўтади. Тадбир Туркманистоннинг 2026 йилда МДҲ органларига раислиги доирасида ўтказилди.