https://sputniknews.uz/20260902/sco-sammit-yakunlar-60133596.html
Тошкентдаги марказ, миллий валюталар, 28 та ҳужжат — ШҲТ саммити якунлари
Тошкентдаги марказ, миллий валюталар, 28 та ҳужжат — ШҲТ саммити якунлари
Sputnik Ўзбекистон
ШҲТнинг Бишкек саммитида 28 та ҳужжат қабул қилинди. Улар Ўзбекистон, Россия ва минтақа иқтисодиётига қандай таъсир кўрсатиши мумкин?
2026-09-02T09:21+0500
2026-09-02T09:21+0500
2026-09-02T10:12+0500
шавкат мирзиёев
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
бишкек
сиёсат
иқтисод
владимир путин
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/02/60134502_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_645d8a78da9f2f1a921aec9e8347f069.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг (ШҲТ) Бишкек саммити якунлари бўйича 28 та ҳужжат — давлат раҳбарлари даражасида 24 та қарор ва яна тўртта ҳукуматлараро ҳамда идоралараро ҳужжат қабул қилинди. Бу ҳақда Қирғизистоннинг “Кабар” миллий ахборот агентлиги хабар берди.Асосий сиёсий ҳужжат ШҲТнинг 25 йиллигига бағишланган Бишкек декларацияси бўлди. Шунингдек, ташкилот Хартиясига ўзгартиришлар киритилди.Ўзбекистон учун энг муҳим натижалардан бири — Тошкентда жойлашадиган ШҲТнинг хавфсизликка таҳдид ва хатарларга қарши курашиш универсал маркази тўғрисидаги низом тасдиқлангани. Саммитда 2026–2030 йилларда портлар ва логистика марказларини ривожлантириш режаси ҳам қабул қилинди. Ҳужжат янги автомобиль, темир йўл ва мультимодал йўлакларни ривожлантиришни назарда тутади. Бу денгизга чиқиш имконига эга бўлмаган Ўзбекистоннинг транзит салоҳиятини ошириши мумкин.Бундан ташқари, минтақавий маълумотларни қайта ишлаш марказлари ва ҳисоблаш қувватларини ташкил этиш, ШҲТда сунъий интеллект саноатини ривожлантириш концепцияси тасдиқланди. Томонлар СИ ва иқлим ўзгариши соҳаларида ҳамкорлик меморандумларини имзолади.Шунингдек, оила институтини қўллаб-қувватлаш ва мустаҳкамлаш ҳамда фавқулодда вазиятлардан жабр кўрган давлатларга ёрдам кўрсатиш тўғрисида баёнотлар қабул қилинди.ШҲТ Тараққиёт банки эса ҳали ташкил этилмади. Декларацияда фақат музокараларда тараққиётга эришилгани қайд қилиниб, ишни давом эттириш зарурлиги таъкидланди.Универсал марказ Тошкентда, Гиёҳвандликка қарши курашиш марказининг ижроия қўмитаси Душанбеда, трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши тузилма эса Бишкекда фаолият юритади. Транспорт ва логистика бўйича қабул қилинган режалар минтақа давлатларининг Хитой, Жанубий Осиё ва бошқа бозорларга чиқиш имкониятларини кенгайтириши мумкин.Россия учун муҳим иқтисодий натижа миллий валюталарда ҳисоб-китобларни кенгайтириш йўналишининг сақлаб қолиниши бўлди. Сиёсий жиҳатдан ШҲТ давлатлари бир томонлама мажбурлов чораларига қарши чиқди, Эронга берилган ҳарбий зарбаларни қоралади ва можарони дипломатик йўл билан ҳал қилишга чақирди. Афғонистонда эса барча этносиёсий гуруҳлар иштирокида инклюзив ҳукумат тузиш зарурлиги таъкидланди.ШҲТда раислик қилиш Қирғизистондан Покистонга ўтди. Навбатдаги саммитни келаси йили Лаҳор шаҳрида ўтказиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260901/mintaqaviy-tashiklotlar-bmt-faoliyatini-toldirishi-lozim--shavkat-mirziyoev---60128454.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/02/60134502_135:0:1147:759_1920x0_80_0_0_5438fb026df37b9a101e984854d39232.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), бишкек, сиёсат, иқтисод, владимир путин, марказий осиё
шавкат мирзиёев, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), бишкек, сиёсат, иқтисод, владимир путин, марказий осиё
Тошкентдаги марказ, миллий валюталар, 28 та ҳужжат — ШҲТ саммити якунлари
09:21 02.09.2026 (янгиланди: 10:12 02.09.2026)
Бишкек саммитида ШҲТ давлатлари хавфсизлик, транспорт, сунъий интеллект ва молия соҳаларида 28 та муҳим ҳужжат қабул қилди.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг (ШҲТ) Бишкек саммити якунлари бўйича 28 та ҳужжат — давлат раҳбарлари даражасида 24 та қарор ва яна тўртта ҳукуматлараро ҳамда идоралараро ҳужжат қабул қилинди. Бу ҳақда Қирғизистоннинг “Кабар” миллий ахборот агентлиги хабар берди
.
Асосий сиёсий ҳужжат ШҲТнинг 25 йиллигига бағишланган Бишкек декларацияси
бўлди. Шунингдек, ташкилот Хартиясига ўзгартиришлар киритилди.
Ўзбекистон учун энг муҳим натижалардан бири — Тошкентда жойлашадиган ШҲТнинг хавфсизликка таҳдид ва хатарларга қарши курашиш универсал маркази тўғрисидаги низом тасдиқлангани.
Унинг таркибига ахборот хавфсизлиги ҳамда трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашиш марказлари киради.
Саммитда 2026–2030 йилларда портлар ва логистика марказларини ривожлантириш режаси ҳам қабул қилинди. Ҳужжат янги автомобиль, темир йўл ва мультимодал йўлакларни ривожлантиришни назарда тутади. Бу денгизга чиқиш имконига эга бўлмаган Ўзбекистоннинг транзит салоҳиятини ошириши мумкин.
Бундан ташқари, минтақавий маълумотларни қайта ишлаш марказлари ва ҳисоблаш қувватларини ташкил этиш, ШҲТда сунъий интеллект саноатини ривожлантириш концепцияси тасдиқланди. Томонлар СИ ва иқлим ўзгариши соҳаларида ҳамкорлик меморандумларини имзолади.
Шунингдек, оила институтини қўллаб-қувватлаш ва мустаҳкамлаш ҳамда фавқулодда вазиятлардан жабр кўрган давлатларга ёрдам кўрсатиш тўғрисида баёнотлар қабул қилинди.
ШҲТ Тараққиёт банки эса ҳали ташкил этилмади. Декларацияда фақат музокараларда тараққиётга эришилгани қайд қилиниб, ишни давом эттириш зарурлиги таъкидланди.
Марказий Осиё учун саммит минтақада ШҲТнинг янги хавфсизлик тизимини шакллантирди.
Универсал марказ Тошкентда, Гиёҳвандликка қарши курашиш марказининг ижроия қўмитаси Душанбеда, трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши тузилма эса Бишкекда фаолият юритади. Транспорт ва логистика бўйича қабул қилинган режалар минтақа давлатларининг Хитой, Жанубий Осиё ва бошқа бозорларга чиқиш имкониятларини кенгайтириши мумкин.
Россия учун муҳим иқтисодий натижа миллий валюталарда ҳисоб-китобларни кенгайтириш йўналишининг сақлаб қолиниши бўлди.
Владимир Путиннинг айтишича, Россиянинг ШҲТ мамлакатлари билан савдоси 2025 йилда 400 млрд доллардан ошган, ҳисоб-китобларда миллий валюталар улуши эса 98 фоиздан юқорига етган.
Сиёсий жиҳатдан ШҲТ давлатлари бир томонлама мажбурлов чораларига қарши чиқди, Эронга берилган ҳарбий зарбаларни қоралади ва можарони дипломатик йўл билан ҳал қилишга чақирди. Афғонистонда эса барча этносиёсий гуруҳлар иштирокида инклюзив ҳукумат тузиш зарурлиги таъкидланди.
ШҲТда раислик қилиш Қирғизистондан Покистонга ўтди. Навбатдаги саммитни келаси йили Лаҳор шаҳрида ўтказиш режалаштирилган.