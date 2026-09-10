Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260910/uzbekistan-russia-soliq-talim-bitim-60336659.html
Ўзбекистон ва Россия солиқ таълими бўйича янги битим имзолади
Ўзбекистон ва Россия солиқ таълими бўйича янги битим имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Битим мунтазам ўқув дастурлари, академик алмашинув, стажировкалар ва қўшма тадқиқотларни қамраб олади. 2027 йилдан IT-мутахассислар учун рақамли трансформация дастурлари ҳам режалаштирилган.
2026-09-10T15:24+0500
2026-09-10T16:18+0500
солиқ
солиқ қўмитаси
таълим
ахборот технологиялари (it)
ҳамкорлик
битим
россия
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60339650_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c8228812b5c4c58f4e8f7bb7e6975b27.jpg
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон Солиқ қўмитаси ҳузуридаги Олий солиқ мактаби ва Россия Федерал солиқ хизмати (ФСХ) ЛАБ академияси ўртасида тизимли ва узоқ муддатли ҳамкорлик тўғрисида келишув имзоланди. Бу ҳақда Россия ФСХ ЛАБ академияси матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжат мунтазам таълим дастурларини амалга ошириш, академик тажриба алмашиш ва стажировкалар ташкил этиш, қўшма тадқиқотлар ўтказиш, кадрлар салоҳиятини ривожлантириш ҳамда замонавий ўқитиш технологияларини жорий этишни назарда тутади.Шу давр мобайнида Ўзбекистон Солиқ қўмитаси ходимлари 15 та таълим дастури бўйича ўқитилди. 2025–2026 йиллардаги дастурлар солиққа тортиш методологияси ва солиқ маъмуриятчилиги билан бирга, ходимларнинг касбий ва шахсий ривожланишига ҳам қаратилди.2027 йилда ҳамкорлик доирасида IT-мутахассислар учун рақамли трансформацияга бағишланган дастурларни амалга ошириш режалаштирилган.ФНС ЛАБ академияси ректори Иван Ефремовнинг таъкидлашича, Ўзбекистон билан ҳамкорлик Россия таълим дастурларини хорижий аудитория эҳтиёжларига мослаштиришда муҳим тажриба бўлди.
https://sputniknews.uz/20260225/uzbekistan-bloger-daromad-soliq-nazorat-55943612.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60339650_105:0:1242:853_1920x0_80_0_0_1fb18ed0c4a12cc74084d086515b6a52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
солиқ, солиқ қўмитаси, таълим, ахборот технологиялари (it), ҳамкорлик, битим, россия, ўзбекистон, жамият
солиқ, солиқ қўмитаси, таълим, ахборот технологиялари (it), ҳамкорлик, битим, россия, ўзбекистон, жамият

Ўзбекистон ва Россия солиқ таълими бўйича янги битим имзолади

15:24 10.09.2026 (янгиланди: 16:18 10.09.2026)
© Пресс-служба Академии ФНС ЛабПодписание соглашения между российской Подписание соглашения между российской Академией ФНС Лаб и Высшей налоговой школой при Налоговом комитете РУзи Высшей налоговой школой при Налоговом комитете РУз
Подписание соглашения между российской Подписание соглашения между российской Академией ФНС Лаб и Высшей налоговой школой при Налоговом комитете РУзи Высшей налоговой школой при Налоговом комитете РУз - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2026
© Пресс-служба Академии ФНС Лаб
Oбуна бўлиш
Ҳужжат қўшма тадқиқотлар ўтказиш, кадрлар салоҳиятини ривожлантириш ҳамда замонавий ўқитиш технологияларини жорий этиш кабиларни назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон Солиқ қўмитаси ҳузуридаги Олий солиқ мактаби ва Россия Федерал солиқ хизмати (ФСХ) ЛАБ академияси ўртасида тизимли ва узоқ муддатли ҳамкорлик тўғрисида келишув имзоланди. Бу ҳақда Россия ФСХ ЛАБ академияси матбуот хизмати хабар берди.
Ҳужжат мунтазам таълим дастурларини амалга ошириш, академик тажриба алмашиш ва стажировкалар ташкил этиш, қўшма тадқиқотлар ўтказиш, кадрлар салоҳиятини ривожлантириш ҳамда замонавий ўқитиш технологияларини жорий этишни назарда тутади.
Янги келишув Ўзбекистон Солиқ қўмитаси ва Россия Федерал солиқ хизмати ўртасида сўнгги икки йилда йўлга қўйилган ҳамкорликнинг давоми бўлди.
Шу давр мобайнида Ўзбекистон Солиқ қўмитаси ходимлари 15 та таълим дастури бўйича ўқитилди. 2025–2026 йиллардаги дастурлар солиққа тортиш методологияси ва солиқ маъмуриятчилиги билан бирга, ходимларнинг касбий ва шахсий ривожланишига ҳам қаратилди.
2027 йилда ҳамкорлик доирасида IT-мутахассислар учун рақамли трансформацияга бағишланган дастурларни амалга ошириш режалаштирилган.
ФНС ЛАБ академияси ректори Иван Ефремовнинг таъкидлашича, Ўзбекистон билан ҳамкорлик Россия таълим дастурларини хорижий аудитория эҳтиёжларига мослаштиришда муҳим тажриба бўлди.
“Биз бу йўналишни ривожлантириш, ҳамкорлик географиясини кенгайтириш ва таълим ечимларимизни бошқа мамлакатларнинг солиқ маъмуриятларига ҳам таклиф этишни режалаштирмоқдамиз”, — деди Ефремов.

ЛАБ — Россия Федерал солиқ хизматининг Лидерлик ва бизнес-жараёнларни бошқариш академияси бўлиб, солиқ ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш билан шуғулланади. Унда ҳар йили қарийб 50 минг нафар тингловчи таҳсил олади.

КенгайтиришЙиғиштириш
Делегация Налогового комитета изучает опыт российских коллег в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.02.2026
Ўзбекистон ва Россия блогерлар даромадларини солиқ назорати масаласини муҳокама қилди
25 Феврал, 18:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0