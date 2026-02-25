https://sputniknews.uz/20260225/uzbekistan-bloger-daromad-soliq-nazorat-55943612.html
Ўзбекистон ва Россия блогерлар даромадларини солиқ назорати масаласини муҳокама қилди
Солиқ қўмитаси делегацияси Россия Федерал солиқ хизмати билан блогерлар ва интернетда фаол шахслар даромадлари устидан солиқ назорати масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Солиқ қўмитаси делегациясининг Россия Федерал солиқ хизматига ишчи ташрифи доирасида томонлар блогерлар ва интернет тармоғида фаолият юритувчи бошқа шахслар даромадлари устидан солиқ назоратини амалга ошириш масалаларини муҳокама қилди.Хусусан, солиқ хизмати брендини оммалаштириш, очиқликни ошириш ва фуқаролар ишончини мустаҳкамлаш мақсадида медиа ҳамжамият билан яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш зарурлигига алоҳида эътибор қаратилди.Тажриба алмашиш илғор ечимларни ўрганиш ва уларни келгусида Ўзбекистон солиқ органлари фаолиятига жорий этиш имкониятларини кўриб чиқишга хизмат қилади.
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
Солиқ қўмитаси делегациясининг Россия Федерал солиқ хизматига ишчи ташрифи доирасида томонлар блогерлар ва интернет тармоғида фаолият юритувчи бошқа шахслар даромадлари устидан солиқ назоратини амалга ошириш масалаларини муҳокама қилди
Хусусан, солиқ хизмати брендини оммалаштириш, очиқликни ошириш ва фуқаролар ишончини мустаҳкамлаш мақсадида медиа ҳамжамият билан яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш зарурлигига алоҳида эътибор қаратилди.
Шунингдек, Россия томони солиқ органлари фаолиятида хизмат кўрсатишга йўналтирилган ёндашувлар — солиқ тўловчилар учун қулай хизматлар яратиш, улар билан самарали мулоқот ўрнатиш ва маъмурий тартиб-таомилларни соддалаштириш бўйича тажрибасини тақдим этди.
Тажриба алмашиш илғор ечимларни ўрганиш ва уларни келгусида Ўзбекистон солиқ органлари фаолиятига жорий этиш имкониятларини кўриб чиқишга хизмат қилади.