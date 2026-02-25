Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260225/uzbekistan-bloger-daromad-soliq-nazorat-55943612.html
Ўзбекистон ва Россия блогерлар даромадларини солиқ назорати масаласини муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Россия блогерлар даромадларини солиқ назорати масаласини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Солиқ қўмитаси делегацияси Россия Федерал солиқ хизмати билан блогерлар ва интернетда фаол шахслар даромадлари устидан солиқ назорати масалаларини муҳокама қилди.
2026-02-25T18:03+0500
2026-02-25T18:03+0500
жамият
солиқ қўмитаси
россия
ўзбекистон
блогер
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55943216_33:0:1247:683_1920x0_80_0_0_217bb983f9e6512deca3802617ac8317.jpg
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Солиқ қўмитаси делегациясининг Россия Федерал солиқ хизматига ишчи ташрифи доирасида томонлар блогерлар ва интернет тармоғида фаолият юритувчи бошқа шахслар даромадлари устидан солиқ назоратини амалга ошириш масалаларини муҳокама қилди.Хусусан, солиқ хизмати брендини оммалаштириш, очиқликни ошириш ва фуқаролар ишончини мустаҳкамлаш мақсадида медиа ҳамжамият билан яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш зарурлигига алоҳида эътибор қаратилди.Тажриба алмашиш илғор ечимларни ўрганиш ва уларни келгусида Ўзбекистон солиқ органлари фаолиятига жорий этиш имкониятларини кўриб чиқишга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260127/soliq-korruptsiya-ortiqcha-tolovlar-55307960.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55943216_185:0:1096:683_1920x0_80_0_0_56f262d81f092dd0cb97cbd7d028e8bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон солиқ қўмитаси, россия федерал солиқ хизмати, блогерлар, интернет даромадлари, солиқ назорати, медиа ҳамкорлик, солиқ тўловчилар, рақамли иқтисодиёт
ўзбекистон солиқ қўмитаси, россия федерал солиқ хизмати, блогерлар, интернет даромадлари, солиқ назорати, медиа ҳамкорлик, солиқ тўловчилар, рақамли иқтисодиёт

Ўзбекистон ва Россия блогерлар даромадларини солиқ назорати масаласини муҳокама қилди

18:03 25.02.2026
© Налоговый комитетДелегация Налогового комитета изучает опыт российских коллег в Москве
Делегация Налогового комитета изучает опыт российских коллег в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.02.2026
© Налоговый комитет
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон Солиқ қўмитаси делегацияси блогерлар даромадлари устидан солиқ назорати амалиётини ўрганиш мақсадида Россия Федерал солиқ хизматига ташриф буюрди.
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Солиқ қўмитаси делегациясининг Россия Федерал солиқ хизматига ишчи ташрифи доирасида томонлар блогерлар ва интернет тармоғида фаолият юритувчи бошқа шахслар даромадлари устидан солиқ назоратини амалга ошириш масалаларини муҳокама қилди.
Хусусан, солиқ хизмати брендини оммалаштириш, очиқликни ошириш ва фуқаролар ишончини мустаҳкамлаш мақсадида медиа ҳамжамият билан яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш зарурлигига алоҳида эътибор қаратилди.
Шунингдек, Россия томони солиқ органлари фаолиятида хизмат кўрсатишга йўналтирилган ёндашувлар — солиқ тўловчилар учун қулай хизматлар яратиш, улар билан самарали мулоқот ўрнатиш ва маъмурий тартиб-таомилларни соддалаштириш бўйича тажрибасини тақдим этди.
Тажриба алмашиш илғор ечимларни ўрганиш ва уларни келгусида Ўзбекистон солиқ органлари фаолиятига жорий этиш имкониятларини кўриб чиқишга хизмат қилади.
На собрании было подвергнуто критике состояние налогового администрирования в городе Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.01.2026
Солиқ тизимида яширин иқтисодиёт, коррупция ва ортиқча тўловлар очиқланди
27 Январ, 16:08
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0