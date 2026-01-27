https://sputniknews.uz/20260127/soliq-korruptsiya-ortiqcha-tolovlar-55307960.html
Президент Тошкентдаги яширин иқтисодиёт ва солиқ маъмурчилиги ҳолатини танқид қилди. Қатор қонунбузилишлар ва коррупция ҳолатлари тилга олинди.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтган видеоселекторда Тошкент шаҳридаги яширин иқтисодиёт ва солиқ маъмурчилиги ҳолати танқид қилинди.Қайд этилишича, пойтахтда яширин ва кузатилмайдиган иқтисодиёт ҳажми 60 триллион сўмга етган бўлиб, бу бюджет йилига 7,5 триллион сўм йўқотишига олиб келмоқда. Акциз солиғи тўловчилар ишлаб чиқариш ва савдо ҳажмини яширгани оқибатида 66 миллиард сўм солиқдан қочилган.Текширувларда 70 миллиард сўм солиқ ҳисобланмасдан қолгани аниқланган.Мирзо Улуғбек тумани солиқ инспекцияси бошлиғи Д. Усманов ишдан олиниб, жиноят иши қўзғатилган.“Малика” савдо комплексида 1,5 минг тадбиркордан фақат тўртдан бири рўйхатдан ўтган, декабрь ойида 600 миллиард сўмлик савдо тушуми яширилган.Шаҳар солиқ бошқармаси бюджет режасини айрим тадбиркорлардан ортиқча тўлов ундириш ҳисобидан бажараётгани айтилди. 46,4 минг корхонадан 876 миллиард сўм ортиқча тўлов ундирилган.ҚҚСни сунъий ортиқча тўлов орқали бюджетдан ноқонуний қоплаш ҳолатлари кўпайган. Бу бўйича 20 нафар солиқ ходимига жиноят иши қўзғатилган.Солиқ қўмитаси раисига пойтахтдаги барча туман солиқ инспекциялари раҳбарларини алмаштириш ва коррупцияга қарши муросасиз муҳит яратиш вазифаси қўйилди.
ўзбекистон
Солиқ тизимида яширин иқтисодиёт, коррупция ва ортиқча тўловлар очиқланди
Қайд этилишича, пойтахтда яширин ва кузатилмайдиган иқтисодиёт ҳажми 60 триллион сўмга етган бўлиб, бу бюджет йилига 7,5 триллион сўм йўқотишига олиб келмоқда. Акциз солиғи тўловчилар ишлаб чиқариш ва савдо ҳажмини яширгани оқибатида 66 миллиард сўм солиқдан қочилган.
ҚҚС тўловчиларнинг қарийб 30 минг нафари бу солиқдан бирор сўм тўламаган. Савдо ва умумий овқатланиш соҳасида касса аппаратларининг тўртдан бири ишлатилмаяпти.
Текширувларда 70 миллиард сўм солиқ ҳисобланмасдан қолгани аниқланган.
Мирзо Улуғбек тумани солиқ инспекцияси бошлиғи Д. Усманов ишдан олиниб, жиноят иши қўзғатилган.
“Малика” савдо комплексида 1,5 минг тадбиркордан фақат тўртдан бири рўйхатдан ўтган, декабрь ойида 600 миллиард сўмлик савдо тушуми яширилган.
Шаҳар солиқ бошқармаси бюджет режасини айрим тадбиркорлардан ортиқча тўлов ундириш ҳисобидан бажараётгани айтилди. 46,4 минг корхонадан 876 миллиард сўм ортиқча тўлов ундирилган.
ҚҚСни сунъий ортиқча тўлов орқали бюджетдан ноқонуний қоплаш ҳолатлари кўпайган. Бу бўйича 20 нафар солиқ ходимига жиноят иши қўзғатилган.
Йиғилишда Солиқ қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Мубин Мирзаев ишдан олинди. Шайхонтоҳур тумани солиқ инспекцияси бошлиғи Х. Муллажонов ва Тошкент шаҳар солиқ бошқармаси бошлиғи Ю. Насимджановни ишдан олиш топширилди.
Солиқ қўмитаси раисига пойтахтдаги барча туман солиқ инспекциялари раҳбарларини алмаштириш ва коррупцияга қарши муросасиз муҳит яратиш вазифаси қўйилди.