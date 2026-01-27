Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260127/uzbekistan-soliq-tushum-raqamlar-55291586.html
Ўзбекистонда 2025 йилда солиқ тушуми қанча бўлди: қўмита рақамларни очиқлади
Ўзбекистонда 2025 йилда солиқ тушуми қанча бўлди: қўмита рақамларни очиқлади
Sputnik Ўзбекистон
Солиқ органлари 2025 йилда бюджетга 247,8 трлн сўм тушум таъминлади. Фойда солиғи, ҚҚС ва бошқа солиқлар бўйича ўсиш кўрсаткичлари эълон қилинди.
2026-01-27T10:16+0500
2026-01-27T10:16+0500
давлат солиқ қўмитаси
ўзбекистон
иқтисод
солиқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1b/55292021_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_26cccf65557d40499f83268e8be8f710.png
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Солиқ органлари томонидан 2025 йилда республика бўйича бюджетга 247,8 триллион сўм тушумлар таъминланди. Бу ҳақда Солиқ қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 24 фоизга кўп. Солиқ турлари кесимида тушум (2024 йилга нисбатан ўсиш):
https://sputniknews.uz/20260121/soliq-qoidabuzarlik-xabar-fuqarolar-tolanish-55143851.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1b/55292021_92:0:1457:1024_1920x0_80_0_0_abe61d524b593684bb196631202520e7.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, солиқ қўмитаси, бюджет тушумлари, фойда солиғи, ққс, жшодс, акциз, аос, ер солиғи, мол-мулк солиғи
ўзбекистон, солиқ қўмитаси, бюджет тушумлари, фойда солиғи, ққс, жшодс, акциз, аос, ер солиғи, мол-мулк солиғи

Ўзбекистонда 2025 йилда солиқ тушуми қанча бўлди: қўмита рақамларни очиқлади

10:16 27.01.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовДавлат солиқ қўмитаси биноси, архив сурат
Давлат солиқ қўмитаси биноси, архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.01.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
2025 йилда республика бюджетига 247,8 триллион сўм солиқ тушуми таъминланди. Бу ўтган йилга нисбатан 24 фоизга кўп бўлиб, тушумларда фойда солиғи ва ҚҚС асосий улушни ташкил этди.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Солиқ органлари томонидан 2025 йилда республика бўйича бюджетга 247,8 триллион сўм тушумлар таъминланди. Бу ҳақда Солиқ қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 24 фоизга кўп.
© Налоговый комитетВ 2025 году в бюджет поступило 247,8 трлн сумов налоговых поступлений
В 2025 году в бюджет поступило 247,8 трлн сумов налоговых поступлений - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.01.2026
В 2025 году в бюджет поступило 247,8 трлн сумов налоговых поступлений
© Налоговый комитет
Солиқ турлари кесимида тушум (2024 йилга нисбатан ўсиш):
фойда солиғи - 72,3 триллион сўм (+ 37%);
ҚҚС - 45,2 триллион сўм - (+14%);
жисмоний шахслар даромад солиғи - 42,4 триллион сўм - (+20%);
ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ - 25,8 триллион сўм (+28%);
акциз солиғи - 20 триллион сўм - (+13%);
солиқсиз тушумлар (дивидендлар, бож, йиғим, жарима ва бошқа тўловлар) — 19,5 триллион сўм (+31%)
ер солиғи - 10 триллион сўм (+22%);
мол-мулк солиғи - 8 триллион сўм (+18%);
айланмадан олинадиган солиқ - 3,1 триллион сўм (+8%);
сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ - 1,4 триллион сўм (21%).
Чек - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.01.2026
Солиқ қоидабузарликлари ҳақидаги хабарлар учун фуқароларга қарийб 34 млрд сўм тўланди
21 Январ, 18:48
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0