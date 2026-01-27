https://sputniknews.uz/20260127/uzbekistan-soliq-tushum-raqamlar-55291586.html
Ўзбекистонда 2025 йилда солиқ тушуми қанча бўлди: қўмита рақамларни очиқлади
Ўзбекистонда 2025 йилда солиқ тушуми қанча бўлди: қўмита рақамларни очиқлади
Sputnik Ўзбекистон
Солиқ органлари 2025 йилда бюджетга 247,8 трлн сўм тушум таъминлади. Фойда солиғи, ҚҚС ва бошқа солиқлар бўйича ўсиш кўрсаткичлари эълон қилинди.
2026-01-27T10:16+0500
2026-01-27T10:16+0500
2026-01-27T10:16+0500
давлат солиқ қўмитаси
ўзбекистон
иқтисод
солиқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1b/55292021_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_26cccf65557d40499f83268e8be8f710.png
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Солиқ органлари томонидан 2025 йилда республика бўйича бюджетга 247,8 триллион сўм тушумлар таъминланди. Бу ҳақда Солиқ қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 24 фоизга кўп. Солиқ турлари кесимида тушум (2024 йилга нисбатан ўсиш):
https://sputniknews.uz/20260121/soliq-qoidabuzarlik-xabar-fuqarolar-tolanish-55143851.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1b/55292021_92:0:1457:1024_1920x0_80_0_0_abe61d524b593684bb196631202520e7.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, солиқ қўмитаси, бюджет тушумлари, фойда солиғи, ққс, жшодс, акциз, аос, ер солиғи, мол-мулк солиғи
ўзбекистон, солиқ қўмитаси, бюджет тушумлари, фойда солиғи, ққс, жшодс, акциз, аос, ер солиғи, мол-мулк солиғи
Ўзбекистонда 2025 йилда солиқ тушуми қанча бўлди: қўмита рақамларни очиқлади
2025 йилда республика бюджетига 247,8 триллион сўм солиқ тушуми таъминланди. Бу ўтган йилга нисбатан 24 фоизга кўп бўлиб, тушумларда фойда солиғи ва ҚҚС асосий улушни ташкил этди.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Солиқ органлари томонидан 2025 йилда республика бўйича бюджетга 247,8 триллион сўм тушумлар таъминланди. Бу ҳақда Солиқ қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 24 фоизга кўп.
Солиқ турлари кесимида тушум (2024 йилга нисбатан ўсиш):
фойда солиғи - 72,3 триллион сўм (+ 37%);
ҚҚС - 45,2 триллион сўм - (+14%);
жисмоний шахслар даромад солиғи - 42,4 триллион сўм - (+20%);
ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ - 25,8 триллион сўм (+28%);
акциз солиғи - 20 триллион сўм - (+13%);
солиқсиз тушумлар (дивидендлар, бож, йиғим, жарима ва бошқа тўловлар) — 19,5 триллион сўм (+31%)
ер солиғи - 10 триллион сўм (+22%);
мол-мулк солиғи - 8 триллион сўм (+18%);
айланмадан олинадиган солиқ - 3,1 триллион сўм (+8%);
сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ - 1,4 триллион сўм (21%).