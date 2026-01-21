https://sputniknews.uz/20260121/soliq-qoidabuzarlik-xabar-fuqarolar-tolanish-55143851.html
Солиқ қоидабузарликлари ҳақидаги хабарлар учун фуқароларга қарийб 34 млрд сўм тўланди
Солиқ қоидабузарликлари ҳақидаги хабарлар учун фуқароларга қарийб 34 млрд сўм тўланди
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда “Солиқ” иловасининг “Солиқ ҳамкор” тизими орқали 112 412 та солиқ ҳуқуқбузарлиги ҳақида мурожаат келиб тушди. Текширувларнинг 98,8 фоизида қоидабузарлик тасдиқланди.
2026-01-21T18:48+0500
2026-01-21T18:48+0500
2026-01-21T18:48+0500
ўзбекистон
қоидабузарлик
жамият
солиқ қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/04/20756553_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_d5e89bf95500733fc2f685f18693f892.jpg
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. 2025 йилда солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида хабар берган фуқароларга 48 602 та ҳолат бўйича ундирилган жарима суммасининг 20 фоизи миқдорида жами 33,7 миллиард сўм мукофот тўланган. Бу ҳақда Солиқ қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, “Солиқ” мобил иловасидаги “Солиқ ҳамкор” тизими орқали жами 112 412 та мурожаат келиб тушган.Қайд этилган ҳуқуқбузарликлар қуйидагиларни ташкил этган:Келиб тушган мурожаатлар асосида 49 025 та сайёр солиқ текшируви ўтказилган бўлиб, уларнинг 98,8 фоизида ҳуқуқбузарлик ҳолатлари тасдиқланган.
https://sputniknews.uz/20251228/soliqchilar-tadbirkor-tamagirlik-54511501.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/04/20756553_72:0:1227:866_1920x0_80_0_0_bafd9a491d9df597ffefe9b1b4329d56.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
солиқ, солиқ ҳамкор, солиқ ҳуқуқбузарликлари, чек бермаслик, пластик карта, солиқ текшируви, сайёр текширув, мукофот, жарима, солиқ иловаси, ўзбекистон
солиқ, солиқ ҳамкор, солиқ ҳуқуқбузарликлари, чек бермаслик, пластик карта, солиқ текшируви, сайёр текширув, мукофот, жарима, солиқ иловаси, ўзбекистон
Солиқ қоидабузарликлари ҳақидаги хабарлар учун фуқароларга қарийб 34 млрд сўм тўланди
“Солиқ ҳамкор” тизими орқали келиб тушган мурожаатлар асосида минглаб текширувлар ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. 2025 йилда солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида хабар берган фуқароларга 48 602 та ҳолат бўйича ундирилган жарима суммасининг 20 фоизи миқдорида жами 33,7 миллиард сўм мукофот тўланган. Бу ҳақда Солиқ қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, “Солиқ” мобил иловасидаги “Солиқ ҳамкор” тизими орқали жами 112 412 та мурожаат келиб тушган.
Қайд этилган ҳуқуқбузарликлар қуйидагиларни ташкил этган:
101 236 та — харидорга чек берилмагани;
4 185 та — тўловни пластик карта орқали қабул қилмаслик ҳолатлари;
236 та — пластик карта орқали тўловда харид суммасини сунъий ошириш;
6 755 та — бошқа турдаги солиқ ҳуқуқбузарликлари.
Шу билан бирга, мурожаатларнинг 56 617 таси такрорий экани ёки шикоят тушган тадбиркорлик субъектида текширув жараёни давом этаётгани сабабли кўриб чиқилмаган.
Келиб тушган мурожаатлар асосида 49 025 та сайёр солиқ текшируви ўтказилган бўлиб, уларнинг 98,8 фоизида ҳуқуқбузарлик ҳолатлари тасдиқланган.