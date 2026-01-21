Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260121/soliq-qoidabuzarlik-xabar-fuqarolar-tolanish-55143851.html
Солиқ қоидабузарликлари ҳақидаги хабарлар учун фуқароларга қарийб 34 млрд сўм тўланди
Солиқ қоидабузарликлари ҳақидаги хабарлар учун фуқароларга қарийб 34 млрд сўм тўланди
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда “Солиқ” иловасининг “Солиқ ҳамкор” тизими орқали 112 412 та солиқ ҳуқуқбузарлиги ҳақида мурожаат келиб тушди. Текширувларнинг 98,8 фоизида қоидабузарлик тасдиқланди.
2026-01-21T18:48+0500
2026-01-21T18:48+0500
ўзбекистон
қоидабузарлик
жамият
солиқ қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/04/20756553_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_d5e89bf95500733fc2f685f18693f892.jpg
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. 2025 йилда солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида хабар берган фуқароларга 48 602 та ҳолат бўйича ундирилган жарима суммасининг 20 фоизи миқдорида жами 33,7 миллиард сўм мукофот тўланган. Бу ҳақда Солиқ қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, “Солиқ” мобил иловасидаги “Солиқ ҳамкор” тизими орқали жами 112 412 та мурожаат келиб тушган.Қайд этилган ҳуқуқбузарликлар қуйидагиларни ташкил этган:Келиб тушган мурожаатлар асосида 49 025 та сайёр солиқ текшируви ўтказилган бўлиб, уларнинг 98,8 фоизида ҳуқуқбузарлик ҳолатлари тасдиқланган.
https://sputniknews.uz/20251228/soliqchilar-tadbirkor-tamagirlik-54511501.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/04/20756553_72:0:1227:866_1920x0_80_0_0_bafd9a491d9df597ffefe9b1b4329d56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
солиқ, солиқ ҳамкор, солиқ ҳуқуқбузарликлари, чек бермаслик, пластик карта, солиқ текшируви, сайёр текширув, мукофот, жарима, солиқ иловаси, ўзбекистон
солиқ, солиқ ҳамкор, солиқ ҳуқуқбузарликлари, чек бермаслик, пластик карта, солиқ текшируви, сайёр текширув, мукофот, жарима, солиқ иловаси, ўзбекистон

Солиқ қоидабузарликлари ҳақидаги хабарлар учун фуқароларга қарийб 34 млрд сўм тўланди

18:48 21.01.2026
© Pexels / Karolina GrabowskaЧек
Чек - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.01.2026
© Pexels / Karolina Grabowska
Oбуна бўлиш
“Солиқ ҳамкор” тизими орқали келиб тушган мурожаатлар асосида минглаб текширувлар ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. 2025 йилда солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида хабар берган фуқароларга 48 602 та ҳолат бўйича ундирилган жарима суммасининг 20 фоизи миқдорида жами 33,7 миллиард сўм мукофот тўланган. Бу ҳақда Солиқ қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, “Солиқ” мобил иловасидаги “Солиқ ҳамкор” тизими орқали жами 112 412 та мурожаат келиб тушган.
Қайд этилган ҳуқуқбузарликлар қуйидагиларни ташкил этган:
101 236 та — харидорга чек берилмагани;
4 185 та — тўловни пластик карта орқали қабул қилмаслик ҳолатлари;
236 та — пластик карта орқали тўловда харид суммасини сунъий ошириш;
6 755 та — бошқа турдаги солиқ ҳуқуқбузарликлари.
Шу билан бирга, мурожаатларнинг 56 617 таси такрорий экани ёки шикоят тушган тадбиркорлик субъектида текширув жараёни давом этаётгани сабабли кўриб чиқилмаган.
Келиб тушган мурожаатлар асосида 49 025 та сайёр солиқ текшируви ўтказилган бўлиб, уларнинг 98,8 фоизида ҳуқуқбузарлик ҳолатлари тасдиқланган.
В Каракалпакстане задержаны вымогатели в отношении предпринимателя - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.12.2025
ДХХ: Нукусда солиқчиларнинг тадбиркорга нисбатан тамагирликка уринишига чек қўйилди
28 Декабр 2025, 11:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0