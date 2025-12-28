https://sputniknews.uz/20251228/soliqchilar-tadbirkor-tamagirlik-54511501.html
ДХХ: Нукусда солиқчиларнинг тадбиркорга нисбатан тамагирликка уринишига чек қўйилди
Қорақалпоғистонда солиқ органи ходимларининг тамагирликка уринишига чек қўйилди. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, уч нафар шахсга нисбатан тергов олиб борилмоқда.
2025-12-28T11:47+0500
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik. Қорақалпоғистон Солиқ бошқармасининг икки нафар бош инспектори томонидан тамагирлик йўли билан 700 АҚШ доллари ва 15 миллион сўм пул маблағини олишга уриниш вақтида уларнинг ноқонуний ҳаракатларига чек қўйилди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, ДХХ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида ушбу бош инспекторлар Нукус шаҳрида озиқ-овқат маҳсулотлари чакана савдоси билан шуғулланувчи МЧЖ фаолиятини текшириш жараёнида гўёки 213 миллион сўм миқдорида солиқ қонунчилиги бузилиши аниқланганини билдириб, ушбу суммани 34 миллион сўмгача камайтириб бериш эвазига корхона раҳбаридан 2 минг АҚШ доллари талаб қилган.Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан уч нафар шахсга нисбатан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Қорақалпоғистон Солиқ бошқармасининг икки нафар бош инспектори томонидан тамагирлик йўли билан 700 АҚШ доллари ва 15 миллион сўм пул маблағини олишга уриниш вақтида уларнинг ноқонуний ҳаракатларига чек қўйилди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизмати хабар берди
Маълум қилинишича, ДХХ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида ушбу бош инспекторлар Нукус шаҳрида озиқ-овқат маҳсулотлари чакана савдоси билан шуғулланувчи МЧЖ фаолиятини текшириш жараёнида гўёки 213 миллион сўм миқдорида солиқ қонунчилиги бузилиши аниқланганини билдириб, ушбу суммани 34 миллион сўмгача камайтириб бериш эвазига корхона раҳбаридан 2 минг АҚШ доллари талаб қилган.
Қайд этилишича, пул маблағлари олдиндан келишилган тартибда воситачилик қилган собиқ солиқ идораси ходими орқали олинаётган вақтда ушбу ҳолатга барҳам берилган.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан уч нафар шахсга нисбатан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.