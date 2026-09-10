https://sputniknews.uz/20260910/nizosiz-talablar-notarius-60342786.html
Ўзбекистонда 440 млн сўмгача низосиз талаблар нотариус орқали ҳал этилади
Ўзбекистонда 440 млн сўмгача низосиз талаблар нотариус орқали ҳал этилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 1000 БҲМгача бўлган айрим низосиз талабларни судга бормасдан нотариус орқали расмийлаштириш имкони яратилади. 10.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-10T16:08+0500
2026-09-10T16:08+0500
2026-09-10T16:19+0500
суд
нотариус
жамият
рақамли технологиялар
тадбиркор
ўзбекистон олий мажлиси сенати
сенаторлар
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/753/89/7538961_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bfc96246d96027c3998335149234fbe7.jpg
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Олий Мажлис Сенатининг 19-ялпи мажлисида судларда иш ҳажмини камайтириш ва нотариат хизматларини рақамлаштиришга қаратилган қонун маъқулланди.Сенат маълумотига кўра, “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги қонун Фуқаролик процессуал ҳамда Иқтисодий процессуал кодексларга, шунингдек, нотариат соҳасига оид қатор нормаларни такомиллаштиради.Ҳужжат билан ҳозир суд буйруғи чиқариладиган айрим низосиз талабларни нотариус орқали ҳал қилиш имконияти кенгайтирилади. Бу орқали фуқаролар ва тадбиркорлар айрим ҳолатларда судга мурожаат қилмасдан, нотариуснинг ижро хати асосида ундирувни амалга ошириш имконига эга бўлади. Шу билан бирга, Фуқаролик процессуал ва Иқтисодий процессуал кодексларда суд буйруғи чиқариладиган талаблар сони қисқартирилади.Нотариат тизимида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш кенгайтирилади. Нотариуслар QR-код билан тасдиқланган ижро хатларини ижро органларига электрон шаклда бевосита юбориши мумкин бўлади. Нотариал ҳаракатлар учун ундириладиган тўловлар тизимини ҳам мақбуллаштириш назарда тутилган.Янгиликлар судларда ортиқча иш юки ва фуқаролар ҳамда бизнеснинг оворагарчилигини камайтиришга қаратилган.
https://sputniknews.uz/20260814/odil-sudlov--2030-strategiyasi-59711746.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/753/89/7538961_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_ebed5d8b773d89f0781ce4d4139a93d2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
суд, нотариус, жамият, рақамли технологиялар, тадбиркор, ўзбекистон олий мажлиси сенати, сенаторлар, янги қонун
суд, нотариус, жамият, рақамли технологиялар, тадбиркор, ўзбекистон олий мажлиси сенати, сенаторлар, янги қонун
Ўзбекистонда 440 млн сўмгача низосиз талаблар нотариус орқали ҳал этилади
16:08 10.09.2026 (янгиланди: 16:19 10.09.2026)
Ўзбекистонда 1000 БҲМгача бўлган айрим низосиз талабларни судга бормасдан нотариус орқали расмийлаштириш имкони яратилади.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Олий Мажлис Сенатининг 19-ялпи мажлисида судларда иш ҳажмини камайтириш ва нотариат хизматларини рақамлаштиришга қаратилган қонун маъқулланди.
Сенат маълумотига кўра
, “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги қонун Фуқаролик процессуал ҳамда Иқтисодий процессуал кодексларга, шунингдек, нотариат соҳасига оид қатор нормаларни такомиллаштиради.
Ҳужжат билан ҳозир суд буйруғи чиқариладиган айрим низосиз талабларни нотариус орқали ҳал қилиш имконияти кенгайтирилади.
Хусусан, белгиланган талабларга жавоб берадиган, миқдори базавий ҳисоблаш миқдорининг 1000 баравари (ҳозирда 440 млн сўм)гача бўлган низосиз талаблар нотариус ваколати доирасига ўтказилади.
Бу орқали фуқаролар ва тадбиркорлар айрим ҳолатларда судга мурожаат қилмасдан, нотариуснинг ижро хати асосида ундирувни амалга ошириш имконига эга бўлади. Шу билан бирга, Фуқаролик процессуал ва Иқтисодий процессуал кодексларда суд буйруғи чиқариладиган талаблар сони қисқартирилади.
Нотариат тизимида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш кенгайтирилади. Нотариуслар QR-код билан тасдиқланган ижро хатларини ижро органларига электрон шаклда бевосита юбориши мумкин бўлади. Нотариал ҳаракатлар учун ундириладиган тўловлар тизимини ҳам мақбуллаштириш назарда тутилган.
Қонун, шунингдек, қонуний кучга кирган суд ҳужжати юқори инстанцияда қайта кўриб чиқилаётганда унинг ижросини тўхтатиб туриш механизмини аниқлаштиради.
Янгиликлар судларда ортиқча иш юки ва фуқаролар ҳамда бизнеснинг оворагарчилигини камайтиришга қаратилган.