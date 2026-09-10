Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260910/mirziyoeva-tashkent-moliya-markaz-boshqaruvchi-60336777.html
Саида Мирзиёева Тошкент халқаро молия маркази бошқарувчиси этиб тайинланди
Саида Мирзиёева Тошкент халқаро молия маркази бошқарувчиси этиб тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
Саида Мирзиёева Тошкент халқаро молия маркази бошқарувчиси этиб тайинланди. Марказ 2030 йилгача 20–25 млрд доллар инвестиция жалб қилиш ва 15 мингтагача юқори малакали иш ўрни яратишга хизмат қилиши кутилмоқда.
2026-09-10T13:39+0500
2026-09-10T13:43+0500
саида мирзиёева
президент администрацияси
президент фармони
тошкент халқаро молия маркази
ўзбекистон
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58340808_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_7aaef710a8f728653b5474db65d0b9d3.jpg
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Президент фармони билан Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳозирги лавозими билан ўриндошлик асосида Тошкент халқаро молия маркази бошқарувчиси этиб тайинланди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бошқарувчи Молия маркази кенгашининг бош котиби ҳисобланади. У кенгаш кун тартибини шакллантиришни ташкил этади ва раис иштирок этмаган мажлисларга раислик қилади.У марказ номидан Ўзбекистонда ва хорижда инвесторлар, халқаро ташкилотлар ва ҳамкорлар билан музокараларда қатнашиш, битимлар тузиш, ишчи гуруҳлар ташкил этиш ва экспертларни жалб қилиш ҳуқуқига эга бўлади.Бошқарувчи кадрлар бўйича қарорларда ҳам иштирок этади. Жумладан, Молия маркази маъмурияти ижрочи директори ва унинг ўринбосарларини тайинлайди, Молиявий хизматлар бошқармаси раҳбарияти бўйича тавсиялар киритади.
https://sputniknews.uz/20260711/toshkent-xalqaro-moliya-markazi-58973869.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58340808_219:0:2495:1707_1920x0_80_0_0_4394abc4face954f593bdc5f2396aa3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
саида мирзиёева, президент администрацияси, президент фармони, тошкент халқаро молия маркази, ўзбекистон, сиёсат
саида мирзиёева, президент администрацияси, президент фармони, тошкент халқаро молия маркази, ўзбекистон, сиёсат

Саида Мирзиёева Тошкент халқаро молия маркази бошқарувчиси этиб тайинланди

13:39 10.09.2026 (янгиланди: 13:43 10.09.2026)
© Telegram/Saida MirziyoyevaСаида Мирзиёева
Саида Мирзиёева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2026
© Telegram/Saida Mirziyoyeva
Oбуна бўлиш
Тошкент халқаро молия марказини ишга тушириш ва инвесторлар билан алоқаларни йўлга қўйиш Саида Мирзиёева зиммасига юклатилди.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Президент фармони билан Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳозирги лавозими билан ўриндошлик асосида Тошкент халқаро молия маркази бошқарувчиси этиб тайинланди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Бошқарувчи Молия маркази кенгашининг бош котиби ҳисобланади. У кенгаш кун тартибини шакллантиришни ташкил этади ва раис иштирок этмаган мажлисларга раислик қилади.
Саида Мирзиёева, шунингдек, марказ фаолиятини йўлга қўйиш, биринчи навбатдаги ҳужжатларни тайёрлаш ҳамда давлат идоралари ва марказ тузилмалари ўртасида ҳамкорликни мувофиқлаштиради.
У марказ номидан Ўзбекистонда ва хорижда инвесторлар, халқаро ташкилотлар ва ҳамкорлар билан музокараларда қатнашиш, битимлар тузиш, ишчи гуруҳлар ташкил этиш ва экспертларни жалб қилиш ҳуқуқига эга бўлади.
Бошқарувчи кадрлар бўйича қарорларда ҳам иштирок этади. Жумладан, Молия маркази маъмурияти ижрочи директори ва унинг ўринбосарларини тайинлайди, Молиявий хизматлар бошқармаси раҳбарияти бўйича тавсиялар киритади.
Тошкент халқаро молия маркази

Президент Тошкент халқаро молия марказини ташкил этиш тўғрисидаги конституциявий қонунни 2026 йил июлида имзолади. Марказ хорижий инвестиция ва молия компанияларини жалб қилиш учун махсус ҳуқуқий ва молиявий режимга эга ҳудуд сифатида ташкил этилмоқда.

Таъкидланишича, марказ 2030 йилгача иқтисодиётга қўшимча 20–25 млрд доллар жалб қилиши, ЯИМ ўсишига ҳар йили қўшимча 1 фоизгача ҳисса қўшиши ва 15 мингтагача юқори малакали иш ўрни яратиши мумкин.

Марказ ҳудудида махсус ҳуқуқий режим амал қилади. Жумладан, белгиланган шартларда Англия ва Уэльс ҳуқуқи принципларидан фойдаланиш, халқаро тижорат суди ва арбитраж механизмларини жорий этиш кўзда тутилган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2026
Президент Тошкент халқаро молия маркази тўғрисидаги конституциявий қонунни имзолади
11 Июл, 13:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0