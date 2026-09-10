Саида Мирзиёева Тошкент халқаро молия маркази бошқарувчиси этиб тайинланди
Саида Мирзиёева Тошкент халқаро молия маркази бошқарувчиси этиб тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
Саида Мирзиёева Тошкент халқаро молия маркази бошқарувчиси этиб тайинланди. Марказ 2030 йилгача 20–25 млрд доллар инвестиция жалб қилиш ва 15 мингтагача юқори малакали иш ўрни яратишга хизмат қилиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Президент фармони билан Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳозирги лавозими билан ўриндошлик асосида Тошкент халқаро молия маркази бошқарувчиси этиб тайинланди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бошқарувчи Молия маркази кенгашининг бош котиби ҳисобланади. У кенгаш кун тартибини шакллантиришни ташкил этади ва раис иштирок этмаган мажлисларга раислик қилади.У марказ номидан Ўзбекистонда ва хорижда инвесторлар, халқаро ташкилотлар ва ҳамкорлар билан музокараларда қатнашиш, битимлар тузиш, ишчи гуруҳлар ташкил этиш ва экспертларни жалб қилиш ҳуқуқига эга бўлади.Бошқарувчи кадрлар бўйича қарорларда ҳам иштирок этади. Жумладан, Молия маркази маъмурияти ижрочи директори ва унинг ўринбосарларини тайинлайди, Молиявий хизматлар бошқармаси раҳбарияти бўйича тавсиялар киритади.
Тошкент халқаро молия марказини ишга тушириш ва инвесторлар билан алоқаларни йўлга қўйиш Саида Мирзиёева зиммасига юклатилди.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Президент фармони билан Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳозирги лавозими билан ўриндошлик асосида Тошкент халқаро молия маркази бошқарувчиси этиб тайинланди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Бошқарувчи Молия маркази кенгашининг бош котиби ҳисобланади. У кенгаш кун тартибини шакллантиришни ташкил этади ва раис иштирок этмаган мажлисларга раислик қилади.
Саида Мирзиёева, шунингдек, марказ фаолиятини йўлга қўйиш, биринчи навбатдаги ҳужжатларни тайёрлаш ҳамда давлат идоралари ва марказ тузилмалари ўртасида ҳамкорликни мувофиқлаштиради.
У марказ номидан Ўзбекистонда ва хорижда инвесторлар, халқаро ташкилотлар ва ҳамкорлар билан музокараларда қатнашиш, битимлар тузиш, ишчи гуруҳлар ташкил этиш ва экспертларни жалб қилиш ҳуқуқига эга бўлади.
Бошқарувчи кадрлар бўйича қарорларда ҳам иштирок этади. Жумладан, Молия маркази маъмурияти ижрочи директори ва унинг ўринбосарларини тайинлайди, Молиявий хизматлар бошқармаси раҳбарияти бўйича тавсиялар киритади.
Тошкент халқаро молия маркази
Президент Тошкент халқаро молия марказини ташкил этиш тўғрисидаги конституциявий қонунни 2026 йил июлида имзолади. Марказ хорижий инвестиция ва молия компанияларини жалб қилиш учун махсус ҳуқуқий ва молиявий режимга эга ҳудуд сифатида ташкил этилмоқда.
Таъкидланишича, марказ 2030 йилгача иқтисодиётга қўшимча 20–25 млрд доллар жалб қилиши, ЯИМ ўсишига ҳар йили қўшимча 1 фоизгача ҳисса қўшиши ва 15 мингтагача юқори малакали иш ўрни яратиши мумкин.
Марказ ҳудудида махсус ҳуқуқий режим амал қилади. Жумладан, белгиланган шартларда Англия ва Уэльс ҳуқуқи принципларидан фойдаланиш, халқаро тижорат суди ва арбитраж механизмларини жорий этиш кўзда тутилган.