https://sputniknews.uz/20260909/zaxarova-merz-60321389.html
Захарова: Мерц — немис ҳарбий-саноат мажмуасининг қули
Захарова: Мерц — немис ҳарбий-саноат мажмуасининг қули
Sputnik Ўзбекистон
Мария Захарова Германия, Украина ва Молдова бўйича қатор баёнотлар берди. У Мерцни немис ҲСМ “қули” деб атади, Зеленский баёнотини “ҳаво шантажи”, Молдовадаги парадни провокация деб баҳолади.
2026-09-09T16:52+0500
2026-09-09T16:52+0500
2026-09-09T17:12+0500
мария захарова
фридрих мерц
европа
нато
дунё янгиликлари
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
украина
германия
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/01/40570612_535:13:2922:1356_1920x0_80_0_0_6af950d1600e7e2e55e0d1afa5db11df.jpg
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Германия канцлери Фридрих Мерцни немис ҳарбий-саноат мажмуасининг “қули” деб атади. Бу ҳақда у Sputnik радиосидаги муаллифлик дастурида билдирди.Дипломат Саксония-Анхалтдаги сайлов натижалари Германия раҳбарияти мамлакат фуқароларининг ҳақиқий кайфиятидан узоқлашганини кўрсатганини таъкидлади. 6 сентябрда ўтказилган сайловда “Германия учун муқобил” партияси 43,8 фоиз овоз олган, Мерцнинг Христиан-демократик иттифоқи эса 17,2 фоиз билан иккинчи ўринда қолган.Захарова Европа Иттифоқининг 2025 йил учун инсон ҳуқуқлари ва демократия бўйича ҳисоботини ҳам танқид қилди. У ҳужжатни “синган компас”га қиёслаб, унда дезинформация тобора кучайиб бораётганини айтди.Сиктивкардаги сайёр брифингда дипломат Владимир Зеленскийнинг Россия ҳаво ҳудуди фуқаролик авиацияси учун хавфли бўлиши мумкинлиги ҳақидаги баёнотини “ҳаво шантажи” деб баҳолади.Захарова, шунингдек, Украинада “қора трансплантология гуллаб-яшнаётгани”ни билдириб, сафарбар қилинганларни “биоматериал” сифатида ишлатиш ҳолатлари мавжудлигини айтди.Молдова ҳақида гапирар экан, у Кишинёвда Мустақиллик кунида НАТО давлатлари ҳарбий бўлинмалари иштирокида парад ўтказилишини “очиқ провокация” деб атади.Захарова сўнгги йилларда Молдова армиясини НАТО стандартларига ўтказиш ва Ғарб қуроллари билан таъминлаш жараёни кетаётганини таъкидлади. Шунингдек, 4–19 сентябрь кунлари Молдовада АҚШ ва Руминия ҳарбийлари иштирокида “Fire Shield” машқлари ўтказилаётгани қайд этилди.
https://sputniknews.uz/20260702/ukraine-moscow-pozitsiya-58751096.html
европа
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/01/40570612_518:0:2922:1803_1920x0_80_0_0_a958cef468fef1700f9ef5c25eb6ec19.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мария захарова, фридрих мерц, европа, нато, дунё янгиликлари, дунёда, украина, германия, россия
мария захарова, фридрих мерц, европа, нато, дунё янгиликлари, дунёда, украина, германия, россия
Захарова: Мерц — немис ҳарбий-саноат мажмуасининг қули
16:52 09.09.2026 (янгиланди: 17:12 09.09.2026)
Захарова Германия, Украина ва Молдова сиёсати ҳақида фикр билдириб, Мерцни немис ҳарбий-саноат мажмуасининг қули деб атади.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Германия канцлери Фридрих Мерцни немис ҳарбий-саноат мажмуасининг “қули” деб атади. Бу ҳақда у Sputnik
радиосидаги муаллифлик дастурида билдирди.
“У Германия ҳарбий-саноат мажмуаси манфаатларини шунчаки илгари сурмаяпти, балки унга хизмат қиляпти. Мерц — немис ҳарбий-саноат мажмуасининг қули”, — деди Захарова.
Дипломат Саксония-Анхалтдаги сайлов натижалари Германия раҳбарияти мамлакат фуқароларининг ҳақиқий кайфиятидан узоқлашганини кўрсатганини таъкидлади. 6 сентябрда ўтказилган сайловда “Германия учун муқобил” партияси 43,8 фоиз овоз олган, Мерцнинг Христиан-демократик иттифоқи эса 17,2 фоиз билан иккинчи ўринда қолган.
Захарова Европа Иттифоқининг 2025 йил учун инсон ҳуқуқлари ва демократия бўйича ҳисоботини ҳам танқид қилди. У ҳужжатни “синган компас”га қиёслаб, унда дезинформация тобора кучайиб бораётганини айтди.
Сиктивкардаги сайёр брифингда дипломат Владимир Зеленскийнинг Россия ҳаво ҳудуди фуқаролик авиацияси учун хавфли бўлиши мумкинлиги ҳақидаги баёнотини “ҳаво шантажи” деб баҳолади.
Унинг фикрича, Киев бу орқали жанг майдонидаги муваффақиятсизликларни қоплаш, тинч аҳолини қўрқитиш ҳамда Россиянинг иқтисодий ва транспорт блокадасига эришишга уринмоқда.
Захарова, шунингдек, Украинада “қора трансплантология гуллаб-яшнаётгани”ни билдириб, сафарбар қилинганларни “биоматериал” сифатида ишлатиш ҳолатлари мавжудлигини айтди.
Молдова ҳақида гапирар экан, у Кишинёвда Мустақиллик кунида НАТО давлатлари ҳарбий бўлинмалари иштирокида парад ўтказилишини “очиқ провокация” деб атади.
Захарова сўнгги йилларда Молдова армиясини НАТО стандартларига ўтказиш ва Ғарб қуроллари билан таъминлаш жараёни кетаётганини таъкидлади.
У бу жараённи бўрининг қўйга “тезкор мувофиқлигимизни оширамиз, кейин сени еб қўяман”, деган таклифига қиёслади.
Шунингдек, 4–19 сентябрь кунлари Молдовада АҚШ ва Руминия ҳарбийлари иштирокида “Fire Shield” машқлари ўтказилаётгани қайд этилди.