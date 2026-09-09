https://sputniknews.uz/20260909/russia-ukraine-zarba-60314970.html
Россия қўшинлари Украина портларига ва ҳарбий юк ташиган кемага зарба берди
Россия қўшинлари Украина портларига ва ҳарбий юк ташиган кемага зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Киев, Николаев ва Одесса йўналишларида ҳарбий-саноат ва логистика объектларига зарбалар берилди. Портлар, омборлар, ёнилғи резервуарлари ва ҳарбий юк ташиган кема нишонга олинди.
2026-09-09T14:31+0500
2026-09-09T14:31+0500
2026-09-09T14:31+0500
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ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари тунда Украина ҳарбий-саноат объектлари, денгиз портлари ва логистика марказларига гуруҳли зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Зарбалар ер ва ҳаводан учириладиган юқори аниқликдаги қуроллар ҳамда зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари билан амалга оширилди.Николаев шаҳри ва вилоятида “Nika Terra” юк терминали, “Метро”, “ATP YUTK”, “Янги почта”, “Николаев-2” ва “Электротехника” логистика марказлари, шунингдек, бир қатор омбор терминалларига зарба берилди.“Nika Terra” терминалида Украина Қуролли кучларини таъминлаш учун мўлжалланган ёнилғи сақланган учта резервуар ва ҳарбий юклар жойлаштирилган учта омбор йўқ қилинди. Жовтнево терминалида эса олтита ёнилғи резервуари ва бешта омбор йўқ қилинди.Шунингдек, Николаев порти фаолиятини таъминловчи “Трихати” электр подстанцияси, порт ҳудудидаги тўртта ёнилғи резервуари ва ҳарбий мол-мулк сақланган омбор нишонга олинди.Бундан ташқари, Украина ҳудудига ҳарбий юкларни етказиб беришда фойдаланилган “Старокаче” автомобиль ўтказиш пунктининг логистика объектлари ҳам нишонга олинди.
https://sputniknews.uz/20260905/rossiya-qurolli-kuchlari-ukraina-logistika-markazlariga-zarba-berdi-60232709.html
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дунё янгиликлари, дунёда, киев, одесса, украина, россия, россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, киев, одесса, украина, россия, россия мудофаа вазирлиги
Россия қўшинлари Украина портларига ва ҳарбий юк ташиган кемага зарба берди
Киев ва Николаевдаги ҳарбий-саноат, порт ва логистика объектлари ҳамда Украина армиясига ҳарбий юк етказиб берган кема нишонга олинди.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари тунда Украина ҳарбий-саноат объектлари, денгиз портлари ва логистика марказларига гуруҳли зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Зарбалар ер ва ҳаводан учириладиган юқори аниқликдаги қуроллар ҳамда зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари билан амалга оширилди.
Киевда экипажсиз катерлар, самолёт типидаги дронлар ва улар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи корхона омбори нишонга олинди.
Николаев шаҳри ва вилоятида “Nika Terra” юк терминали, “Метро”, “ATP YUTK”, “Янги почта”, “Николаев-2” ва “Электротехника” логистика марказлари, шунингдек, бир қатор омбор терминалларига зарба берилди.
“Nika Terra” терминалида Украина Қуролли кучларини таъминлаш учун мўлжалланган ёнилғи сақланган учта резервуар ва ҳарбий юклар жойлаштирилган учта омбор йўқ қилинди. Жовтнево терминалида эса олтита ёнилғи резервуари ва бешта омбор йўқ қилинди.
Шунингдек, Николаев порти фаолиятини таъминловчи “Трихати” электр подстанцияси, порт ҳудудидаги тўртта ёнилғи резервуари ва ҳарбий мол-мулк сақланган омбор нишонга олинди.
Одесса портига денгиз орқали кетаётган ва Украинага ҳарбий юкларни етказиб беришда фойдаланилган қуруқ юк кемасига ҳам зарба берилди.
Бундан ташқари, Украина ҳудудига ҳарбий юкларни етказиб беришда фойдаланилган “Старокаче” автомобиль ўтказиш пунктининг логистика объектлари ҳам нишонга олинди.