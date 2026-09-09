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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260909/russia-ukraine-zarba-60314970.html
Россия қўшинлари Украина портларига ва ҳарбий юк ташиган кемага зарба берди
Россия қўшинлари Украина портларига ва ҳарбий юк ташиган кемага зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Киев, Николаев ва Одесса йўналишларида ҳарбий-саноат ва логистика объектларига зарбалар берилди. Портлар, омборлар, ёнилғи резервуарлари ва ҳарбий юк ташиган кема нишонга олинди.
2026-09-09T14:31+0500
2026-09-09T14:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари тунда Украина ҳарбий-саноат объектлари, денгиз портлари ва логистика марказларига гуруҳли зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Зарбалар ер ва ҳаводан учириладиган юқори аниқликдаги қуроллар ҳамда зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари билан амалга оширилди.Николаев шаҳри ва вилоятида “Nika Terra” юк терминали, “Метро”, “ATP YUTK”, “Янги почта”, “Николаев-2” ва “Электротехника” логистика марказлари, шунингдек, бир қатор омбор терминалларига зарба берилди.“Nika Terra” терминалида Украина Қуролли кучларини таъминлаш учун мўлжалланган ёнилғи сақланган учта резервуар ва ҳарбий юклар жойлаштирилган учта омбор йўқ қилинди. Жовтнево терминалида эса олтита ёнилғи резервуари ва бешта омбор йўқ қилинди.Шунингдек, Николаев порти фаолиятини таъминловчи “Трихати” электр подстанцияси, порт ҳудудидаги тўртта ёнилғи резервуари ва ҳарбий мол-мулк сақланган омбор нишонга олинди.Бундан ташқари, Украина ҳудудига ҳарбий юкларни етказиб беришда фойдаланилган “Старокаче” автомобиль ўтказиш пунктининг логистика объектлари ҳам нишонга олинди.
https://sputniknews.uz/20260905/rossiya-qurolli-kuchlari-ukraina-logistika-markazlariga-zarba-berdi-60232709.html
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дунё янгиликлари, дунёда, киев, одесса, украина, россия, россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, киев, одесса, украина, россия, россия мудофаа вазирлиги

Россия қўшинлари Украина портларига ва ҳарбий юк ташиган кемага зарба берди

14:31 09.09.2026
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian FederationМассированный удар по объектам инфраструктуры ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии
Массированный удар по объектам инфраструктуры ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.09.2026
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
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Киев ва Николаевдаги ҳарбий-саноат, порт ва логистика объектлари ҳамда Украина армиясига ҳарбий юк етказиб берган кема нишонга олинди.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари тунда Украина ҳарбий-саноат объектлари, денгиз портлари ва логистика марказларига гуруҳли зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Зарбалар ер ва ҳаводан учириладиган юқори аниқликдаги қуроллар ҳамда зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари билан амалга оширилди.
Киевда экипажсиз катерлар, самолёт типидаги дронлар ва улар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи корхона омбори нишонга олинди.
Николаев шаҳри ва вилоятида “Nika Terra” юк терминали, “Метро”, “ATP YUTK”, “Янги почта”, “Николаев-2” ва “Электротехника” логистика марказлари, шунингдек, бир қатор омбор терминалларига зарба берилди.
“Nika Terra” терминалида Украина Қуролли кучларини таъминлаш учун мўлжалланган ёнилғи сақланган учта резервуар ва ҳарбий юклар жойлаштирилган учта омбор йўқ қилинди. Жовтнево терминалида эса олтита ёнилғи резервуари ва бешта омбор йўқ қилинди.
Шунингдек, Николаев порти фаолиятини таъминловчи “Трихати” электр подстанцияси, порт ҳудудидаги тўртта ёнилғи резервуари ва ҳарбий мол-мулк сақланган омбор нишонга олинди.
Одесса портига денгиз орқали кетаётган ва Украинага ҳарбий юкларни етказиб беришда фойдаланилган қуруқ юк кемасига ҳам зарба берилди.
Бундан ташқари, Украина ҳудудига ҳарбий юкларни етказиб беришда фойдаланилган “Старокаче” автомобиль ўтказиш пунктининг логистика объектлари ҳам нишонга олинди.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Қуролли кучлари Украина логистика марказларига зарба берди
5 Сентябр, 13:39
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