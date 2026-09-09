https://sputniknews.uz/20260909/russia-ozbekistonlik-qaytish-60322622.html
Ўн кунда Россиядан 96 мингдан зиёд ўзбекистонлик ватанга қайтди
Ўн кунда Россиядан 96 мингдан зиёд ўзбекистонлик ватанга қайтди
Sputnik Ўзбекистон
Сўнгги 10 кунда Россиядан 96 415 нафар Ўзбекистон фуқароси Ватанга қайтди. Шу даврда 6,4 мингдан зиёд мурожаат қабул қилиниб, 5,4 мингдан ортиқ фуқарога амалий кўмак кўрсатилди.
2026-09-09T17:44+0500
2026-09-09T17:44+0500
2026-09-09T17:44+0500
миграция
мигрантлар
миграция агентлиги
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/07/38669552_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0a459b6418ee7d7761cac5fc8460ac3c.jpg
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сўнгги 10 кунда Россиядан 96 415 нафар Ўзбекистон фуқароси ватанга қайтди. Бу ҳақда Миграция агентлиги маълум қилди.Уларнинг 54 885 нафари Ўзбекистонга тўғридан-тўғри, 41 530 нафари эса Қозоғистон орқали қайтган.Шу даврда Миграция агентлиги, Ташқи ишлар вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги ва бошқа масъул идораларга Россиядаги фуқаролардан 6 413 та мурожаат келиб тушди. 5 467 нафар фуқарога амалий кўмак кўрсатилди.Масъул идоралар кўмагида 1 669 нафар фуқаро ватанга қайтарилди. Уларнинг 660 нафари авиақатнов, 1 009 нафари автобус орқали қайтди.Москва шаҳри ҳамда Тула, Курск, Калуга, Рязань, Орёл ва Воронеж ҳудудларида сайёр қабуллар ташкил этилиб, 3 минг нафардан зиёд Ўзбекистон фуқароси қамраб олинди.Шунингдек, 20 та йирик иш берувчи билан музокаралар ўтказилиб, 2,5 мингдан ортиқ бўш иш ўрни бўйича таклифлар шакллантирилди.2026 йил октябрдан фуқароларни ташкилий асосда ишга жалб этиш бўйича қўшма пилот лойиҳани амалга ошириш ҳам кўзда тутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260604/russia-mehnat-migratsiya-nazorat-ozgarish-58097171.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/07/38669552_226:0:1757:1149_1920x0_80_0_0_999abc02681db712bc66fcbf9c8d47d6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция, мигрантлар, миграция агентлиги, россия, ўзбекистон
миграция, мигрантлар, миграция агентлиги, россия, ўзбекистон
Ўн кунда Россиядан 96 мингдан зиёд ўзбекистонлик ватанга қайтди
54 885 нафар фуқаро Россиядан тўғридан-тўғри, яна 41 530 нафари Қозоғистон орқали Ўзбекистонга қайтган.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Сўнгги 10 кунда Россиядан 96 415 нафар Ўзбекистон фуқароси ватанга қайтди. Бу ҳақда Миграция агентлиги маълум қилди
.
Уларнинг 54 885 нафари Ўзбекистонга тўғридан-тўғри, 41 530 нафари эса Қозоғистон орқали қайтган.
Шу даврда Миграция агентлиги, Ташқи ишлар вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги ва бошқа масъул идораларга Россиядаги фуқаролардан 6 413 та мурожаат келиб тушди. 5 467 нафар фуқарога амалий кўмак кўрсатилди.
Хусусан, 2 681 нафар фуқарога ҳуқуқий ёрдам берилди, 726 нафарга Ўзбекистонга қайтиш гувоҳномаси расмийлаштирилди, 272 нафар фуқаронинг ишга жойлашишига кўмаклашилди. 59 нафар фуқарога моддий ёрдам кўрсатилди, 31 нафарнинг фойдасига иш ҳақи бўйича қарздорлик ундирилди, яна 29 та бошқа турдаги ёрдам кўрсатилди.
Масъул идоралар кўмагида 1 669 нафар фуқаро ватанга қайтарилди. Уларнинг 660 нафари авиақатнов, 1 009 нафари автобус орқали қайтди.
Москва шаҳри ҳамда Тула, Курск, Калуга, Рязань, Орёл ва Воронеж ҳудудларида сайёр қабуллар ташкил этилиб, 3 минг нафардан зиёд Ўзбекистон фуқароси қамраб олинди.
Шунингдек, 20 та йирик иш берувчи билан музокаралар ўтказилиб, 2,5 мингдан ортиқ бўш иш ўрни бўйича таклифлар шакллантирилди.
2026 йил октябрдан фуқароларни ташкилий асосда ишга жалб этиш бўйича қўшма пилот лойиҳани амалга ошириш ҳам кўзда тутилмоқда.