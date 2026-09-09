https://sputniknews.uz/20260909/erxov-ai-energiya-esa-60318401.html
Ерхов: СИ энергияга талабни оширади, АЭС эса технологик суверенитетни мустаҳкамлайди
Ерхов: СИ энергияга талабни оширади, АЭС эса технологик суверенитетни мустаҳкамлайди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Ўзбекистон экспертлари рақамли трансформация, сунъий интеллект ва киберхавфсизлик соҳаларида ҳамкорликни муҳокама қилди. Алексей Ерхов АЭСни технологик суверенитетнинг муҳим омили деб атади.
2026-09-09T15:17+0500
2026-09-09T15:17+0500
2026-09-09T15:17+0500
киберхавфсизлик
сунъий интеллект
рақамли технологиялар
алексей ерхов
аэс
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
электр энергияси
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/09/60318233_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f11675615e45227dbda4bd5b798efa67.jpg
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Тошкентда Россия ва Ўзбекистон экспертлари сунъий интеллект (СИ), рақамли инфратузилма, киберхавфсизлик ва кадрлар тайёрлаш соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди.Марказий Осиё халқаро институтида ўтказилган давра суҳбати “Ўзбекистон ва Россиянинг рақамли трансформацияси: миллий устуворликлар туташ нуқталар” мавзусига бағишланди.Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект технологияларининг Россия иқтисодиётига умумий ҳиссаси 2030 йилга бориб 11 триллион рублдан ошиши кутилмоқда.Ерхов технологик суверенитетни ташқи ҳамкорликдан воз кечиш эмас, балки муҳим маълумотларни назорат қилиш, асосий рақамли тизимларнинг барқарор ишлашини таъминлаш ва технологик танлов эркинлигини сақлаб қолиш қобилияти сифатида таърифлади.Элчи сунъий интеллект ривожи электр энергиясига талабни ошираётганини ҳам қайд этди. Шу муносабат билан энергетика суверенитети технологик мустақилликнинг муҳим таркибий қисмига айланаётганини айтди.Муҳокамаларда икки давлат ўртасида сунъий интеллект соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, рақамли инфратузилмани биргаликда ривожлантириш ва киберхавфсизликни мустаҳкамлаш масалалари ҳам кўриб чиқилди.Иштирокчилар Россия–Ўзбекистон рақамли иқтисодиёти учун умумий экотизимни шакллантириш мақсадида кадрлар тайёрлаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратди.
https://sputniknews.uz/20260525/raqam-texnologiyalar-russia-uzbekistan-hamkorlik-57853852.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/09/60318233_91:0:1142:788_1920x0_80_0_0_039cfe20e1cc73a97690fb16b06de128.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
киберхавфсизлик, сунъий интеллект, рақамли технологиялар, алексей ерхов, аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, электр энергияси, жамият
киберхавфсизлик, сунъий интеллект, рақамли технологиялар, алексей ерхов, аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, электр энергияси, жамият
Ерхов: СИ энергияга талабни оширади, АЭС эса технологик суверенитетни мустаҳкамлайди
Россиянинг Ўзбекистондаги элчисининг сўзларига кўра, сунъий интеллект замонавий иқтисодиётнинг асосий таянчларидан бирига айланган.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Тошкентда Россия ва Ўзбекистон экспертлари сунъий интеллект (СИ), рақамли инфратузилма, киберхавфсизлик ва кадрлар тайёрлаш соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди.
Марказий Осиё халқаро институтида ўтказилган давра суҳбати “Ўзбекистон ва Россиянинг рақамли трансформацияси: миллий устуворликлар туташ нуқталар” мавзусига бағишланди.
Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов сунъий интеллект бугун алоҳида технология эмас, балки замонавий иқтисодиётнинг асосий таянчларидан бирига айланганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект технологияларининг Россия иқтисодиётига умумий ҳиссаси 2030 йилга бориб 11 триллион рублдан ошиши кутилмоқда.
Ерхов технологик суверенитетни ташқи ҳамкорликдан воз кечиш эмас, балки муҳим маълумотларни назорат қилиш, асосий рақамли тизимларнинг барқарор ишлашини таъминлаш ва технологик танлов эркинлигини сақлаб қолиш қобилияти сифатида таърифлади.
Элчи сунъий интеллект ривожи электр энергиясига талабни ошираётганини ҳам қайд этди. Шу муносабат билан энергетика суверенитети технологик мустақилликнинг муҳим таркибий қисмига айланаётганини айтди.
“Шу нуқтаи назардан, Россия ва Ўзбекистон ўртасида атом электр станциясини биргаликда қуриш алоҳида аҳамиятга эга. Бу Россия–Ўзбекистон ҳамкорлиги технологик мустақилликни қандай мустаҳкамлаётганининг яққол мисолларидан бири”, — деди Ерхов.
Муҳокамаларда икки давлат ўртасида сунъий интеллект соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, рақамли инфратузилмани биргаликда ривожлантириш ва киберхавфсизликни мустаҳкамлаш масалалари ҳам кўриб чиқилди.
Иштирокчилар Россия–Ўзбекистон рақамли иқтисодиёти учун умумий экотизимни шакллантириш мақсадида кадрлар тайёрлаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратди.