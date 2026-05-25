Рақамли технологиялар, AI ва FinTech: Россия ва Ўзбекистон ҳамкорлигининг янги уфқлари
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида рақамли технологиялар, FinTech, сунъий интеллект, киберхавфсизлик ва Россия — Ўзбекистон инновацион ҳамкорлигига бағишланган брифинг бўлиб ўтди.
2026-05-25T19:44+0500
ўзбекистон – 2030 стратегияси
киберхавфсизлик
криптовалюта
электрон савдо
форум
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. Ўзбекистон Евроосиёдаги энг жадал ривожланаётган рақамли бозорлардан бири сифатида ўз мавқеини мустаҳкамламоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида бўлиб ўтган брифингда Халқаро ПЛАС-Форум ташкилий қўмитаси раиси Александр Гризов маълум қилди.Брифинг рақамли технологиялар, FinTech соҳасидаги асосий тенденциялар, сунъий интеллект ва Россия ҳамда Ўзбекистон ўртасида инновациялар йўналишидаги ҳамкорлик истиқболларига бағишланди.Иштирокчилар 19–20 май кунлари Тошкентда бўлиб ўтган Digital Uzbekistan 2026 халқаро ПЛАС-форуми якунларини сарҳисоб қилди. Шунингдек, рақамли трансформация, киберхавфсизлик, исломий банкинг ва янги технологияларни тартибга солиш соҳаларида қўшма лойиҳаларни ривожлантириш масалалари муҳокама этилди.Александр Гризовнинг айтишича, Россия бизнеси ва технология компаниялари Ўзбекистон билан ҳамкорлик қилиш учун катта имкониятлар борлигини кўрмоқда.Гризовнинг таъкидлашича, Россия компаниялари Ўзбекистондаги рақамли трансформация жараёнларини, шунингдек, мамлакатнинг минтақа давлатлари билан иқтисодий алоқалари ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда.Мутахассислар фикрича, Ўзбекистонда FinTech, электрон тижорат, тўлов тизимлари, рақамли хизматлар ва сунъий интеллект ечимлари учун бозор кенгайиб бормоқда. Бу эса маҳаллий ва хорижий компаниялар учун янги ҳамкорлик имкониятларини очади.Ўзбекистон Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги ҳузуридаги ILMA электрон тижоратни ривожлантириш ва тартибга солиш бошқармаси бошлиғи Камронбек Муҳаммадиев мамлакат криптоактивлар бозорини тартибга солишни минтақада биринчилардан бўлиб бошлаганини эслатди.ПЛАС-Форум ташкилий қўмитаси ҳамраиси Константин Гризов эса “Ўзбекистон — 2030” стратегияси мамлакат олдига рақамли трансформация бўйича улкан вазифалар қўйганини таъкидлади.У мисол сифатида янги молиявий воситалар, жумладан, токенлаштирилган активларни тартибга солиш механизмлари ривожланаётганини келтирди. Бу йўналишда ҳуқуқий база, молиявий инфратузилма ва технологик ечимлар ўзаро боғлиқ ҳолда ривожланиши муҳимлиги қайд этилди.Брифингда сунъий интеллект масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Александр Гризовнинг фикрича, Ўзбекистон сунъий интеллектни нафақат FinTech ва электрон тижоратда, балки давлат хизматлари, инфратузилма ва бошқа соҳаларда ҳам жорий этиш бўйича минтақада етакчилардан бирига айланиш имкониятига эга.Мутахассислар рақамли трансформация жараёнида киберхавфсизлик алоҳида аҳамият касб этишини таъкидлади. Янги технологиялар, онлайн хизматлар ва рақамли молиявий инструментлар кенгайгани сари маълумотларни ҳимоя қилиш, тартибга солиш ва ишончли инфратузилма яратиш зарурати ҳам ортиб бормоқда.Шунингдек, иштирокчилар исломий банкинг ва молиявий технологиялар кесишмасида янги маҳсулотлар пайдо бўлиши мумкинлигини қайд этди. Брифинг иштирокчиларига кўра, Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги рақамли ҳамкорлик электрон тижорат, молиявий технологиялар, киберхавфсизлик, сунъий интеллект ва янги рақамли хизматларни тартибга солиш соҳаларида янада кенгайиши мумкин.Батафсил маълумотни Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилиш мумкин.
Ўзбекистон Евроосиёдаги энг истиқболли рақамли бозорлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Россия компаниялари мамлакат билан инновациялар соҳасида ҳамкорликни кенгайтиришдан манфаатдор.
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik.
