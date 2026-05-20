Ўзбекистон ва Россия электрон ҳужжатларни ўзаро тан олишни синовдан ўтказмоқда
Тизим орқали Россиядан Ўзбекистонга ёки Ўзбекистондан Россияга юборилган электрон ҳужжатлар бошқа томонда ҳам юридик кучга эга бўлади.
2026-05-20T12:03+0500
11:56 20.05.2026 (янгиланди: 12:03 20.05.2026)
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik
. Ўзбекистон Солиқ қўмитаси ва Россия Федерал солиқ хизмати электрон ҳужжатларнинг юридик кучини ўзаро тан олиш бўйича пилот лойиҳани синовдан ўтказмоқда. Бу ҳақда Нодир Парпиев Тошкентдаги ПЛАС-Форум Digital Uzbekistan доирасида маълум қилди, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон
Парпиев Рақамли технологиялар вазирлиги ҳузуридаги электрон рақамли имзо калитларини рўйхатга олиш марказларини ривожлантиришга кўмаклашиш хизмати раҳбари ўринбосари ҳисобланади.
Унинг сўзларига кўра, лойиҳа тахминан тўрт ойдан бери синов режимида ишлаяпти. У ўтган йил октябрь ойида МДҲ давлатлари солиқ хизматлари раҳбарлари йиғилишида тақдим этилган.
Механизм трансчегаравий ишонч маконини яратишга қаратилган. Бу электрон ҳужжатларнинг хавфсиз алмашинуви ва уларнинг ҳуқуқий кучини тасдиқлаш учун мамлакатлар ўртасида келишилган ҳуқуқий, ташкилий ва техник шартлар мажмуидир.
Парпиевнинг таъкидлашича, тизим орқали Россиядан Ўзбекистонга ёки Ўзбекистондан Россияга юборилган электрон ҳужжатлар бошқа томонда ҳам юридик кучга эга бўлади.
Гап ҳисобварақ-фактуралар, шартномалар, юк хатлари, электрон коносаментлар, машинада ўқиладиган ишончномалар ва бошқа ҳужжатлар ҳақида бормоқда.
“Биз Россия билан моделни олдик. Ҳозир барча расмийлаштирилган электрон ҳужжатлар икки давлат ўртасида тасдиқлашдан ўтади ва бошқа томонда ҳам юридик кучга эга бўлади”, — деди у.
Парпиевнинг айтишича, ушбу модель Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон билан ҳам қўлланилмоқда ёки жорий этишга тайёрланмоқда. Келгусида БАА ва Польша билан ҳам ҳамкорлик йўлга қўйилиши режалаштирилган.