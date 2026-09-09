Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260909/eaeu-vietnam-savdo-60313590.html
Решетников: ЕОИИ ва Вьетнам савдоси 10 йилда икки баробарга ошди
Решетников: ЕОИИ ва Вьетнам савдоси 10 йилда икки баробарга ошди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Вьетнамга суюлтирилган газ ва нефть маҳсулотлари етказиб беришни кенгайтириш ҳамда у ерда автомобил ишлаб чиқаришдан манфаатдор. Томонлар инвестициявий ҳамкорлик бўйича меморандум ҳам имзолайди.
2026-09-09T12:59+0500
2026-09-09T13:07+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
россия
автомобил
нефть
газ
вьетнам
савдо
инвестиция
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/09/60313353_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_5fda8a6ecea4d63e28b100fefea09c42.png
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Россия бизнеси Вьетнамга суюлтирилган табиий газ ва нефть маҳсулотлари етказиб беришни кенгайтириш, шунингдек, мамлакатда автомобиль ишлаб чиқаришни ривожлантиришдан манфаатдор. Бу ҳақда Россия иқтисодий ривожланиш вазири Максим Решетников Россия–Вьетнам музокаралари якунларига кўра маълум қилди.Таъкидланишича, автомобиль ишлаб чиқариш йўналиши Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Вьетнам ўртасидаги эркин савдо зонаси тўғрисидаги битимда ҳам назарда тутилган.Унинг сўзларига кўра, ҳозир икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликда ўзаро инвестицияларга ўтиш муҳим йўналишлардан бирига айланмоқда. Вьетнам компаниялари Россия агросаноат мажмуаси ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш соҳасига сармоя киритишга қизиқиш билдирмоқда.Решетников, шунингдек, ЕОИИ ва Вьетнам ўртасида эркин савдо зонаси тўғрисидаги битим амал қилаётган 10 йил давомида ўзаро товар айирбошлаш ҳажми икки баробарга ошганини маълум қилди. Жорий йилда ҳам ижобий суръат сақланиб, савдо ҳажми яна 14 фоизга ўсди.Россия айни пайтда Вьетнамга озиқ-овқат маҳсулотлари, металл ва ўғитлар экспортини ҳам оширмоқда.
https://sputniknews.uz/20260303/asean-eaeu-yolaklar-boglash-muhokama-56074958.html
вьетнам
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/09/60313353_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_e5c318e50a5c07b0ec3b532b3d02c20a.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, россия, автомобил, нефть, газ, вьетнам, савдо, инвестиция, иқтисод
еоии, россия, автомобил, нефть, газ, вьетнам, савдо, инвестиция, иқтисод

Решетников: ЕОИИ ва Вьетнам савдоси 10 йилда икки баробарга ошди

12:59 09.09.2026 (янгиланди: 13:07 09.09.2026)
© Sputnik / Сгенерировано ИИФлаги ЕАЭС и Вьетнама
Флаги ЕАЭС и Вьетнама - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.09.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Oбуна бўлиш
Жорий йилда ЕОИИ ва Вьетнам савдоси яна 14 фоизга ошди, томонлар фаол савдо-сотиқ қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Россия бизнеси Вьетнамга суюлтирилган табиий газ ва нефть маҳсулотлари етказиб беришни кенгайтириш, шунингдек, мамлакатда автомобиль ишлаб чиқаришни ривожлантиришдан манфаатдор. Бу ҳақда Россия иқтисодий ривожланиш вазири Максим Решетников Россия–Вьетнам музокаралари якунларига кўра маълум қилди.
Таъкидланишича, автомобиль ишлаб чиқариш йўналиши Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Вьетнам ўртасидаги эркин савдо зонаси тўғрисидаги битимда ҳам назарда тутилган.
Унинг сўзларига кўра, ҳозир икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликда ўзаро инвестицияларга ўтиш муҳим йўналишлардан бирига айланмоқда. Вьетнам компаниялари Россия агросаноат мажмуаси ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш соҳасига сармоя киритишга қизиқиш билдирмоқда.
Инвестициявий жараёнларни жадаллаштириш мақсадида Вьетнам Молия вазирлиги билан инвестициявий ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзоланади.
Решетников, шунингдек, ЕОИИ ва Вьетнам ўртасида эркин савдо зонаси тўғрисидаги битим амал қилаётган 10 йил давомида ўзаро товар айирбошлаш ҳажми икки баробарга ошганини маълум қилди. Жорий йилда ҳам ижобий суръат сақланиб, савдо ҳажми яна 14 фоизга ўсди.
Россия айни пайтда Вьетнамга озиқ-овқат маҳсулотлари, металл ва ўғитлар экспортини ҳам оширмоқда.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Бакытжан Сагинтаев обсудил перспективы соглашения о свободной торговле во Вьетнаме - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.03.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
АСЕАН инфратузилмасини ЕОИИ транспорт йўлаклари билан боғлаш масалалари муҳокама қилинди
3 Март, 17:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0