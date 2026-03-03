Ўзбекистон
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
АСЕАН инфратузилмасини ЕОИИ транспорт йўлаклари билан боғлаш масалалари муҳокама қилинди
АСЕАН инфратузилмасини ЕОИИ транспорт йўлаклари билан боғлаш масалалари муҳокама қилинди
Ханойда ЕИК раиси Бакитжан Сагинтаев Вьетнам раҳбарияти билан учрашувлар ўтказди. Томонлар ЕОИИ–Вьетнам эркин савдо битими доирасида ҳамкорлик ва товар айирбошлаш ўсишини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Ханойга амалий ташриф доирасида Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Вьетнам саноат ва савдо вазири вазифасини бажарувчи Ле Ман Хунг ҳамда Вьетнам бош вазири Фам Мин Тин билан учрашувлар ўтказди.Музокараларда 2016 йилда кучга кирган Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Вьетнам ўртасидаги эркин савдо тўғрисидаги битим доирасидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди.Маълум қилинишича, 2016–2024 йилларда ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 60 фоиздан ортиққа ўсиб, 4,3 миллиард доллардан 6,8 миллиард долларга етган. 2025 йилда бу кўрсаткич 8,3 миллиард долларни ташкил этган.Шунингдек, 2026 йилда эркин савдо тўғрисидаги битимни амалга ошириш бўйича қўшма қўмитанинг навбатдаги йиғилишини ўтказиш истиқболлари муҳокама қилинди. Бакитжан Сагинтаев ушбу тадбирни ишбилармон доиралар учрашуви билан бир вақтда ўтказишни таклиф қилди.
вьетнам
АСЕАН инфратузилмасини ЕОИИ транспорт йўлаклари билан боғлаш масалалари муҳокама қилинди

© Пресс-служба ЕИК
© Пресс-служба ЕИК
Ханойда бўлиб ўтган учрашувларда ЕОИИ ва Вьетнам ўртасидаги эркин савдо битими доирасида ҳамкорлик, савдо ҳажми ва логистика алоқаларини ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Ханойга амалий ташриф доирасида Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Вьетнам саноат ва савдо вазири вазифасини бажарувчи Ле Ман Хунг ҳамда Вьетнам бош вазири Фам Мин Тин билан учрашувлар ўтказди.
Музокараларда 2016 йилда кучга кирган Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Вьетнам ўртасидаги эркин савдо тўғрисидаги битим доирасидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди.
Маълум қилинишича, 2016–2024 йилларда ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 60 фоиздан ортиққа ўсиб, 4,3 миллиард доллардан 6,8 миллиард долларга етган. 2025 йилда бу кўрсаткич 8,3 миллиард долларни ташкил этган.

Томонлар савдо ва божхона жараёнларини рақамлаштириш, транспорт-логистика алоқаларини ривожлантириш, жумладан Евроосиё қуруқлик йўллари салоҳиятидан фойдаланиш ва уни АСЕАН инфратузилмаси билан боғлаш масалаларини кўриб чиқди.

Шунингдек, 2026 йилда эркин савдо тўғрисидаги битимни амалга ошириш бўйича қўшма қўмитанинг навбатдаги йиғилишини ўтказиш истиқболлари муҳокама қилинди. Бакитжан Сагинтаев ушбу тадбирни ишбилармон доиралар учрашуви билан бир вақтда ўтказишни таклиф қилди.
“Битимнинг асосий бенефициарлари мамлакатларимизнинг экспортга йўналтирилган компаниялари ва кичик бизнеси бўлиши керак”, — деди ЕИК ҳайъати раиси.
0