Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260126/pakistan-eaeu-savdo-oshirish-55271480.html
Покистон ЕОИИ "бешлиги" билан савдони оширишга қизиқиш билдирди
Покистон ЕОИИ "бешлиги" билан савдони оширишга қизиқиш билдирди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ савдо вазири Андрей Слепнёв Покистон элчиси билан савдо ҳажмини ошириш ва ишбилармонлик алоқаларини кенгайтиришни муҳокама қилди.
2026-01-26T14:03+0500
2026-01-26T14:03+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
ҳамкорлик
иқтисод
покистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/39/17/391757_0:0:1500:843_1920x0_80_0_0_36b8bfbe4ce1f98be68433bd3630c7b1.jpg
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв Покистон Ислом Республикасининг Россиядаги элчиси Файсал Нияз Тирмизи билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Томонлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Покистон ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди. Покистон томони ЕОИИга аъзо “бешлик” давлатлари билан ишбилармонлик алоқаларини кенгайтириш ва савдо ҳажмини оширишдан манфаатдор эканини билдирди.Маълумот учун, Покистон аҳоли сони бўйича дунёда бешинчи ўринда туради (тахминан 250 миллион нафар). 2020–2024 йилларда Покистон ва ЕОИИ ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми қарийб 10 фоизга ошган.
https://sputniknews.uz/20250821/hindiston-eoii-savdo-bitim-51393479.html
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/39/17/391757_71:0:1195:843_1920x0_80_0_0_4132fe59926a95ea7512886bf893d1d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, покистон, андрей слепнёв, файсал ниёз термизий, савдо ҳамкорлиги, товар айирбошлаш, россия, иқтисодий алоқалар
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, покистон, андрей слепнёв, файсал ниёз термизий, савдо ҳамкорлиги, товар айирбошлаш, россия, иқтисодий алоқалар

Покистон ЕОИИ "бешлиги" билан савдони оширишга қизиқиш билдирди

14:03 26.01.2026
© Sputnik / СтрингерФлаг Пакистана
Флаг Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.01.2026
© Sputnik / Стрингер
Oбуна бўлиш
Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва Покистон ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари Москвадаги учрашувда муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв Покистон Ислом Республикасининг Россиядаги элчиси Файсал Нияз Тирмизи билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Томонлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Покистон ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди. Покистон томони ЕОИИга аъзо “бешлик” давлатлари билан ишбилармонлик алоқаларини кенгайтириш ва савдо ҳажмини оширишдан манфаатдор эканини билдирди.

“Мамлакатларимиз ўртасидаги савдо фаол ривожланмоқда, бироқ унинг ҳозирги ҳажми Покистон ва ЕОИИ мамлакатлари иқтисодиёти кўламига мос келмайди ва сезиларли даражада оширилиши мумкин”, — деди Андрей Слепнёв.

Маълумот учун, Покистон аҳоли сони бўйича дунёда бешинчи ўринда туради (тахминан 250 миллион нафар). 2020–2024 йилларда Покистон ва ЕОИИ ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми қарийб 10 фоизга ошган.
Андрей Слепнев принял руководителей переговорных групп по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ҳиндистон ва ЕОИИ эркин савдо тўғрисида битим тузишга яқинлашмоқда
21 Август 2025, 15:29
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0