Ҳиндистон ва ЕОИИ эркин савдо тўғрисида битим тузишга яқинлашмоқда

ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)–Ҳиндистон эркин савдо битими юзасидан музокаралар гуруҳи раҳбарлари билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди
.
Учрашувда ЕИК Савдо сиёсати департаменти директори ўринбосари Михаил Черекаев ва Ҳиндистон Тижорат департаменти қўшимча котиби Шри Ажай Баду иштирок этди.
Музокаралар гуруҳлари раҳбарлари ЕИК вазирини музокаралар учун техник топшириқ тасдиқланганлиги ҳақида хабардор қилди. Томонлар музокаралар жараёнини бошлаш бўйича кейинги босқичларни ва бўлажак савдо битимининг бошқа ташкилий жиҳатларини муҳокама қилдилар.
"Сўнгги бир неча йил ичида ЕОИИнинг Ҳиндистон билан товар айирбошлаш ҳажми сезиларли даражада ошганини мамнуният билан қайд этамиз. Савдо ҳажмини янада ошириш, шунингдек, тармоқлараро ҳамкорликни, жумладан, "Шимол-Жануб" иқтисодий йўлагидан фойдаланган ҳолда мустаҳкамлашдан умидвормиз," - деди Андрей Слепнёв.
Халқаро савдо маркази (Жаҳон савдо ташкилоти ва БМТ қўшма агентлиги) маълумотларига кўра, 2024 йилда ЕОИИ мамлакатлари ва Ҳиндистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 69 миллиард долларни ташкил этиб, 2023 йилга нисбатан 7 фоизга ошган.
"Шимол-Жануб" иқтисодий йўлаги тўғрисидаги битим 2000 йил 12 сентябрда имзоланган. Унинг иштирокчилари 10 та мамлакат, шу жумладан, Россия ва Қозоғистон. Европа шимолини Россия, Кавказ ва Марказий Осиё орқали Форс кўрфази ва Ҳинд океани давлатлари билан боғлайди.
Маълумот учун, "Шимол - Жануб" иқтисодий йўлаги Европа шимолини Форс кўрфази ва Ҳинд океани давлатлари билан боғлайди.
Йўлак тўғрисидаги битим 2000 йил сентябрь ойида Ҳиндистон, Эрон ва Россия томонидан имзоланган. Кейинчалик лойиҳага Қозоғистон, Беларус, Ўмон, Тожикистон, Озарбайжон, Арманистон ва Сурия қўшилди.