https://sputniknews.uz/20240608/shimol-janub-xalqaro-yolagi-ozbekiston-uchun-qanday-imkoniyatlarni-ochib-beradi-44303199.html
“Шимол-Жануб” халқаро йўлаги Ўзбекистон учун қандай имкониятларни очиб беради?
“Шимол-Жануб” халқаро йўлаги Ўзбекистон учун қандай имкониятларни очиб беради?
Sputnik Ўзбекистон
“Шимол-Жануб” халқаро йўлаги Ўзбекистон учун қандай имкониятларни очиб беради?
2024-06-08T15:59+0500
2024-06-08T15:59+0500
2024-06-08T15:59+0500
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Унинг сўзларига кўра, ҳозир Ўзбекистон Афғонистон орқали денгизга чиқиш устида жадал ишламоқда.Батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.
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“шимол-жануб” халқаро йўлаги ўзбекистон учун қандай имкониятларни очиб беради?
“шимол-жануб” халқаро йўлаги ўзбекистон учун қандай имкониятларни очиб беради?
“Шимол-Жануб” халқаро йўлаги Ўзбекистон учун қандай имкониятларни очиб беради?
Эксклюзив
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган видеокўприкда Ўзбекистон Экспортчилар уюшмаси раиси ўринбосари Бобур Расулев ушбу саволга жавоб берди.
“Биз Европа, Хитой, Россиянинг ўртасида жойлашганмиз ва кўплаб логистика йўлаклари биз орқали ўтади”, - деди эксперт.
Унинг сўзларига кўра, ҳозир Ўзбекистон Афғонистон орқали денгизга чиқиш устида жадал ишламоқда.
Батафсил Sputnik Ўзбекистон
видеосида томоша қилинг.