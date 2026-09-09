https://sputniknews.uz/20260909/aes-raketalar-belgrad-60306988.html
АЭС, ракеталар ва ноль божлар: Белградда нималар айтилди
АЭС, ракеталар ва ноль божлар: Белградда нималар айтилди
Sputnik Ўзбекистон
Сербия Ўзбекистон билан баллистик ракеталар соҳасида ҳамкорликка тайёр. Томонлар ноллик божли эркин савдо битимини тайёрламоқда, Белград–Тошкент рейси эса 7–8 ой ичида очилиши мумкин. Бу ҳақда расмийлар айтди.
2026-09-09T09:21+0500
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2026-09-09T10:01+0500
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сиёсат
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ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сербия Ўзбекистон билан мудофаа саноатида, жумладан, узоқ масофали баллистик ракеталар ишлаб чиқариш соҳасида ҳамкорлик қилишга тайёр. Бу ҳақда Сербия президенти Александр Вучич Белграддаги Ўзбекистон–Сербия бизнес-форумида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Сербия бир йил ичида узоқ масофали баллистик ракеталар ишлаб чиқаришни бошлайди. Вучич бу йўналишда Ўзбекистон билан ҳам ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирди.Аввалроқ Ўзбекистонда иккинчи АЭС лойиҳасига тайёргарлик бошлангани айтилган, аммо ҳамкор давлат очиқланмаган эди.Шунингдек, инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Қудратовнинг маълум қилишича, Ўзбекистон ва Сербия барча товарлар учун паритет асосида ноль ставкаларни назарда тутувчи эркин савдо битими устида иш бошлаган.Вучич Белград–Тошкент йўналишида тўғридан-тўғри авиақатнов 7–8 ой ичида йўлга қўйилиши мумкинлигини айтди. Мирзиёев эса Белградда Ўзбекистоннинг махсус дипломатик ваколатхонаси очилишини, дипломатлар келгуси ҳафтаёқ юборилишини маълум қилди.Ўзбекистон президенти матбуот хизматига кўра, томонлар 2026–2028 йилларга мўлжалланган саноат кооперацияси режасини қабул қилди. Тўқимачилик, электротехника, автокомпонентлар, фармацевтика, дастурий таъминот ва сунъий интеллект устувор йўналишлар сифатида белгиланди.
https://sputniknews.uz/20260908/uzbekistan-serbia-sheriklik-60303336.html
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шавкат мирзиёев, александр вучич, ҳамкорлик, аэс, ўзбекистон, сербия, сиёсат
шавкат мирзиёев, александр вучич, ҳамкорлик, аэс, ўзбекистон, сербия, сиёсат
АЭС, ракеталар ва ноль божлар: Белградда нималар айтилди
09:21 09.09.2026 (янгиланди: 10:01 09.09.2026)
Сербия президенти Александр Вучич форумда мудофаа саноати, АЭС ва авиақатнов бўйича қатор янги тафсилотларни маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Сербия Ўзбекистон билан мудофаа саноатида, жумладан, узоқ масофали баллистик ракеталар ишлаб чиқариш соҳасида ҳамкорлик қилишга тайёр. Бу ҳақда Сербия президенти Александр Вучич Белграддаги Ўзбекистон–Сербия бизнес-форумида маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, Сербия бир йил ичида узоқ масофали баллистик ракеталар ишлаб чиқаришни бошлайди. Вучич бу йўналишда Ўзбекистон билан ҳам ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирди.
Сербия раҳбари Ўзбекистоннинг атом энергетикаси режалари ҳақида ҳам янги тафсилотларни айтди. У президент Шавкат Мирзиёев билан суҳбатига таяниб, Ўзбекистон бир АЭСни Россия билан, яна бирини эса Хитой билан амалга оширишни режалаштираётганини маълум қилди.
Аввалроқ Ўзбекистонда иккинчи АЭС лойиҳасига тайёргарлик бошлангани айтилган, аммо ҳамкор давлат очиқланмаган эди.
Шунингдек, инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Қудратовнинг маълум қилишича, Ўзбекистон ва Сербия барча товарлар учун паритет асосида ноль ставкаларни назарда тутувчи эркин савдо битими устида иш бошлаган.
Вучич Белград–Тошкент йўналишида тўғридан-тўғри авиақатнов 7–8 ой ичида йўлга қўйилиши мумкинлигини айтди. Мирзиёев эса Белградда Ўзбекистоннинг махсус дипломатик ваколатхонаси очилишини, дипломатлар келгуси ҳафтаёқ юборилишини маълум қилди.
Ўзбекистон президенти матбуот хизматига кўра, томонлар 2026–2028 йилларга мўлжалланган саноат кооперацияси режасини қабул қилди. Тўқимачилик, электротехника, автокомпонентлар, фармацевтика, дастурий таъминот ва сунъий интеллект устувор йўналишлар сифатида белгиланди.