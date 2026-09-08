https://sputniknews.uz/20260908/uzbekistan-serbia-erkin-savdo-bitim-60283302.html
Ўзбекистон ва Сербия эркин савдо битими бўйича музокараларга тайёрланмоқда
Ўзбекистон ва Сербия эркин савдо битими бўйича музокараларга тайёрланмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Белградда Ўзбекистон–Сербия ҳукуматлараро комиссиясининг биринчи йиғилиши ўтди. Томонлар эркин савдо, саноат кооперацияси ва Ўзбекистонда замонавий кўчат питомниги ташкил этиш масалаларини келишиб олди.
2026-09-08T09:21+0500
2026-09-08T09:21+0500
2026-09-08T09:27+0500
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
қишлоқ хўжалиги вазирлиги
қишлоқ хўжалиги
инвестиция
савдо
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ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. 7 сентябрь куни Белградда Иқтисодий ҳамкорлик бўйича Ўзбекистон–Сербия ҳукуматлараро комиссиясининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди. Унга Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ҳамда Сербия халқаро иқтисодий алоқалар бўйича вазири Ненад Попович ҳамраислик қилди.Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги маълумотига кўра, томонлар савдо, инвестициялар ва саноат кооперациясини кенгайтириш, шунингдек, эркин савдо битими бўйича музокараларни бошлашга тайёргарлик масалаларини муҳокама қилди.Фармацевтика, тўқимачилик, қишлоқ хўжалиги, критик минераллар, рақамли технологиялар ва сунъий интеллект устувор йўналишлар сифатида белгиланди. Белградда қишлоқ хўжалиги соҳасидаги қатор аниқ лойиҳалар ҳам муҳокама қилинди. Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги вакиллари Сербия компаниялари билан замонавий кўчат етиштириш ва интенсив боғдорчиликни ривожлантириш бўйича музокаралар ўтказди.Хусусан, “Evro Kalem Trade Ltd” билан Жиззах вилоятида замонавий питомник ва интенсив боғлар ташкил этиш, юқори сифатли ва сертификатланган кўчатлар етиштириш масалалари кўриб чиқилди. Экспортбоп олма навлари, жумладан, “Pink Lady”ни Ўзбекистон агроиқлим шароитларига мослаштириш ва тажриба майдонларида синовдан ўтказиш режалаштирилмоқда.Сербиянинг “KALEM VOĆ MILADINOVIĆ” компанияси билан эса замонавий кўчат питомниги ташкил этиш, пайвандлаш технологияларини жорий қилиш ва интенсив боғлар барпо этиш бўйича ҳамкорлик муҳокама қилинди. Шунингдек, 20–30 нафар талаба ва соҳа мутахассисини замонавий кўчат етиштириш, пайвандлаш ва интенсив боғдорчилик йўналишларида ўқитиш имкониятлари кўриб чиқилди. Сербия компанияси вакилларининг сентябрь–октябрь ойларида Ўзбекистонга ташрифи режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260905/shavkat-mirziyoev-rasmiy-tashrif-bilan-serbiyaga-boradi-60235203.html
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инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, қишлоқ хўжалиги вазирлиги, қишлоқ хўжалиги, инвестиция, савдо
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, қишлоқ хўжалиги вазирлиги, қишлоқ хўжалиги, инвестиция, савдо
Ўзбекистон ва Сербия эркин савдо битими бўйича музокараларга тайёрланмоқда
09:21 08.09.2026 (янгиланди: 09:27 08.09.2026)
Ўзбекистон ва Сербия савдо ва саноат кооперациясини кенгайтириш ҳамда эркин савдо битими бўйича музокараларга тайёрланмоқда.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. 7 сентябрь куни Белградда Иқтисодий ҳамкорлик бўйича Ўзбекистон–Сербия ҳукуматлараро комиссиясининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди. Унга Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ҳамда Сербия халқаро иқтисодий алоқалар бўйича вазири Ненад Попович ҳамраислик қилди.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги маълумотига кўра
, томонлар савдо, инвестициялар ва саноат кооперациясини кенгайтириш, шунингдек, эркин савдо битими бўйича музокараларни бошлашга тайёргарлик масалаларини муҳокама қилди.
Фармацевтика, тўқимачилик, қишлоқ хўжалиги, критик минераллар, рақамли технологиялар ва сунъий интеллект устувор йўналишлар сифатида белгиланди.
Шунингдек, юк ташишни соддалаштириш ва темир йўл инфратузилмаси бўйича ҳамкорлик кўриб чиқилди. Комиссиянинг иккинчи йиғилиши 2027 йилда Ўзбекистонда ўтказилиши режалаштирилган.
Белградда қишлоқ хўжалиги соҳасидаги қатор аниқ лойиҳалар ҳам муҳокама қилинди
. Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги вакиллари Сербия компаниялари билан замонавий кўчат етиштириш ва интенсив боғдорчиликни ривожлантириш бўйича музокаралар ўтказди.
Хусусан, “Evro Kalem Trade Ltd” билан Жиззах вилоятида замонавий питомник ва интенсив боғлар ташкил этиш, юқори сифатли ва сертификатланган кўчатлар етиштириш масалалари кўриб чиқилди. Экспортбоп олма навлари, жумладан, “Pink Lady”ни Ўзбекистон агроиқлим шароитларига мослаштириш ва тажриба майдонларида синовдан ўтказиш режалаштирилмоқда.
Сербиянинг “KALEM VOĆ MILADINOVIĆ” компанияси билан эса замонавий кўчат питомниги ташкил этиш, пайвандлаш технологияларини жорий қилиш ва интенсив боғлар барпо этиш бўйича ҳамкорлик муҳокама қилинди.
Лойиҳани дастлаб Академик М. Мирзаев номидаги Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти ҳудудида бошлаш таклиф этилган.
Шунингдек, 20–30 нафар талаба ва соҳа мутахассисини замонавий кўчат етиштириш, пайвандлаш ва интенсив боғдорчилик йўналишларида ўқитиш имкониятлари кўриб чиқилди. Сербия компанияси вакилларининг сентябрь–октябрь ойларида Ўзбекистонга ташрифи режалаштирилган.