https://sputniknews.uz/20260908/uzbekistan-russia-bojxona-kinologiya-memorandum-60292079.html
Ўзбекистон ва Россия божхона кинологияси бўйича меморандум имзолади
Ўзбекистон ва Россия божхона кинологияси бўйича меморандум имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия божхона хизматлари кинология соҳасида ҳамкорлик бўйича меморандум имзолади. Ҳужжат инструкторларни тайёрлаш, хизмат итлари билан ишлашнинг янги усулларини жорий этиш ва ахборот алмашишни назарда тутади.
2026-09-08T12:54+0500
2026-09-08T12:54+0500
2026-09-08T12:54+0500
миллий кинология маркази
божхона қўмитаси
божхона
ит
россия
ҳамкорлик
мдҳ
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/08/60291910_0:453:2352:1776_1920x0_80_0_0_c203677a3956e7f00f1341d291d1d172.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Россия Федерал божхона хизмати (ФТС) ва Ўзбекистон Божхона қўмитаси ўртасида кинология соҳасида тажриба алмашиш ва ҳамкорликни ривожлантириш тўғрисида меморандум имзоланди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Меморандум мамлакатларнинг ўқув марказларида инструкторларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, контрабанда буюмларини аниқлашга мўлжалланган хизмат итларини тайёрлашнинг янги ва инновацион усуллари бўйича тажриба алмашишни назарда тутади.Меморандум Тошкентда бўлиб ўтаётган VII Глобал кинология форуми доирасида Ўзбекистон Миллий кинология маркази директори Фаррух Қаҳҳоров ва Россия ФТС Кинология маркази Марказий божхонаси бошлиғи Алексей Черкавский томонидан имзоланди.Черкавскийнинг маълум қилишича, сўнгги икки йил ичида Россия Божхона хизмати Кинология марказига бир қатор давлатлар, жумладан, Ўзбекистон делегациялари ташриф буюрган.Улар орасида Куба, Эрон, Венесуэла, Никарагуа, Мўғулистон, Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Туркманистон вакиллари ҳам бор.Унинг сўзларига кўра, 2012 йилдан буён Россия ФТС Кинология марказида 70 нафардан ортиқ хорижий мутахассис халқаро курсларда таълим олган.Бундай ҳамкорлик 2009 йилда МДҲ давлатлари ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўлинмалари ва божхона хизматлари раҳбарлари қўмиталари ҳузурида ташкил этилган кинология фаолияти масалалари бўйича ишчи гуруҳ доирасида ҳам амалга оширилмоқда.Ишчи гуруҳда Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Россия яқиндан ҳамкорлик қилмоқда.Черкавскийнинг айтишича, ишчи гуруҳ ҳар йили кинолог мутахассислар ўртасида мусобақалар ўтказади. Шунингдек, иштирокчи давлатлар вакиллари йилига икки марта ишчи гуруҳ йиғилишларида учрашади.
https://sputniknews.uz/20260907/bojxona-tolov-byudjet-tushumlar-60256650.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/08/60291910_0:254:2222:1920_1920x0_80_0_0_61ba381db76cc97f64dc28857535dcb5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий кинология маркази, божхона қўмитаси, божхона, ит, россия, ҳамкорлик, мдҳ, жамият, ўзбекистон
миллий кинология маркази, божхона қўмитаси, божхона, ит, россия, ҳамкорлик, мдҳ, жамият, ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия божхона кинологияси бўйича меморандум имзолади
Ўзбекистон ва Россия божхона хизматлари кинологларни тайёрлаш, хизмат итлари билан ишлаш ва контрабандани аниқлаш бўйича тажриба алмашади.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Россия Федерал божхона хизмати (ФТС) ва Ўзбекистон Божхона қўмитаси ўртасида кинология соҳасида тажриба алмашиш ва ҳамкорликни ривожлантириш тўғрисида меморандум имзоланди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Меморандум мамлакатларнинг ўқув марказларида инструкторларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, контрабанда буюмларини аниқлашга мўлжалланган хизмат итларини тайёрлашнинг янги ва инновацион усуллари бўйича тажриба алмашишни назарда тутади.
Шунингдек, ўқув адабиётлари ва услубий қўлланмаларни биргаликда тайёрлаш, хизмат кинологияси соҳасида ахборот ва тажриба алмашиш, ўзаро маслаҳатлашувларни йўлга қўйиш режалаштирилган.
Меморандум Тошкентда бўлиб ўтаётган VII Глобал кинология форуми доирасида Ўзбекистон Миллий кинология маркази директори Фаррух Қаҳҳоров ва Россия ФТС Кинология маркази Марказий божхонаси бошлиғи Алексей Черкавский томонидан имзоланди.
Черкавскийнинг маълум қилишича, сўнгги икки йил ичида Россия Божхона хизмати Кинология марказига бир қатор давлатлар, жумладан, Ўзбекистон делегациялари ташриф буюрган.
Улар орасида Куба, Эрон, Венесуэла, Никарагуа, Мўғулистон, Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Туркманистон вакиллари ҳам бор.
“Россия Божхона хизмати Кинология маркази халқаро ҳамкорлик ва хорижий ҳамкасблар билан тажриба алмашишга катта аҳамият беради”, — деди Черкавский.
Унинг сўзларига кўра, 2012 йилдан буён Россия ФТС Кинология марказида 70 нафардан ортиқ хорижий мутахассис халқаро курсларда таълим олган.
Бундай ҳамкорлик 2009 йилда МДҲ давлатлари ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўлинмалари ва божхона хизматлари раҳбарлари қўмиталари ҳузурида ташкил этилган кинология фаолияти масалалари бўйича ишчи гуруҳ доирасида ҳам амалга оширилмоқда.
Ишчи гуруҳда Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Россия яқиндан ҳамкорлик қилмоқда.
Черкавскийнинг айтишича, ишчи гуруҳ ҳар йили кинолог мутахассислар ўртасида мусобақалар ўтказади. Шунингдек, иштирокчи давлатлар вакиллари йилига икки марта ишчи гуруҳ йиғилишларида учрашади.