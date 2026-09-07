https://sputniknews.uz/20260907/bojxona-tolov-byudjet-tushumlar-60256650.html
2016 йилдан буён Ўзбекистонда божхона тўловларидан бюджет тушумлари 14 баравар ошди
2016 йилдан буён Ўзбекистонда божхона тўловларидан бюджет тушумлари 14 баравар ошди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда божхона тўловларидан бюджет тушумлари 14 баравар ошди. Ташқи савдо айланмаси 3 баробар, чегарадан ўтаётган транспорт ва фуқаролар оқими эса 4 баробар кўпайган.
2026-09-07T11:45+0500
2026-09-07T11:45+0500
2026-09-07T11:51+0500
божхона
божхона қўмитаси
форум
тошкент
миллий кинология маркази
наркотик моддалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60256215_0:319:2560:1759_1920x0_80_0_0_692bc457c8be1507ab06d437e4c05392.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Ўзбекистонда божхона тўловларидан давлат бюджетига тушумлар 14 баравар ошди. Бу ҳақда VII Глобал кинология форуми доирасида Божхона қўмитаси раиси Акмалхўжа Мавлонов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 3 баравар, чегара божхона постларидан ўтаётган юк автотранспорти, темир йўл вагонлари ва фуқаролар сони 4 баравар ошган. Ташқи иқтисодий фаолият билан шуғулланувчи тадбиркорлар сони ҳам 3 баравар кўпайган.У, шунингдек, Миллий кинология марказида сўнгги йилларда 200 тадан ортиқ хорижий кинолог малака оширганини маълум қилди. Ҳозир марказ мутахассислари тайёрлаган хизмат итларидан Жанубий Корея ва Тожикистон божхона хизматларида фойдаланилмоқда.Гиёҳванд моддалар ва ўқотар қуролларни назорат қилиш агентлиги директори ўринбосари Жобир Азимовнинг маълум қилишича, 2025 йилда дунё божхона хизматлари 2,6 мингдан ортиқ йирик тезкор тадбир ўтказиб, 1,2 минг тоннадан зиёд гиёҳванд моддаларни мусодара қилган.
https://sputniknews.uz/20260401/uzbekistan-tajikistan-chegara-otish-engillashtirish-56648426.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60256215_0:257:2217:1920_1920x0_80_0_0_3fefe552fad3be79321d3375ff50912a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
божхона, божхона қўмитаси, форум, тошкент, миллий кинология маркази, наркотик моддалар
божхона, божхона қўмитаси, форум, тошкент, миллий кинология маркази, наркотик моддалар
2016 йилдан буён Ўзбекистонда божхона тўловларидан бюджет тушумлари 14 баравар ошди
11:45 07.09.2026 (янгиланди: 11:51 07.09.2026)
Шу билан бирга, чегара постларидан ўтиш учун сарфланадиган ўртача вақт 28 дақиқагача қисқарди
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Ўзбекистонда божхона тўловларидан давлат бюджетига тушумлар 14 баравар ошди. Бу ҳақда VII Глобал кинология форуми доирасида Божхона қўмитаси раиси Акмалхўжа Мавлонов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Унинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 3 баравар, чегара божхона постларидан ўтаётган юк автотранспорти, темир йўл вагонлари ва фуқаролар сони 4 баравар ошган. Ташқи иқтисодий фаолият билан шуғулланувчи тадбиркорлар сони ҳам 3 баравар кўпайган.
“Соддалаштирилган тартибда расмийлаштирилган юк декларацияларининг йиллик улуши 85 фоизга етди. Инсон омилисиз расмийлаштирилган декларациялар улуши 6 фоиздан 33 фоизга ошди. Чегара постларимиздан автотранспорт воситаларининг ўтиши учун сарфланадиган ўртача вақт 72 дақиқадан 28 дақиқага қисқарди”, — деди Мавлонов.
У, шунингдек, Миллий кинология марказида сўнгги йилларда 200 тадан ортиқ хорижий кинолог малака оширганини маълум қилди. Ҳозир марказ мутахассислари тайёрлаган хизмат итларидан Жанубий Корея ва Тожикистон божхона хизматларида фойдаланилмоқда.
Гиёҳванд моддалар ва ўқотар қуролларни назорат қилиш агентлиги директори ўринбосари Жобир Азимовнинг маълум қилишича, 2025 йилда дунё божхона хизматлари 2,6 мингдан ортиқ йирик тезкор тадбир ўтказиб, 1,2 минг тоннадан зиёд гиёҳванд моддаларни мусодара қилган.
“Сунъий интеллект, замонавий сканерлар ва рентген аппаратлари божхона тизимларининг имкониятларини кенгайтирмоқда. Бироқ бу жараёнларда хизмат итларининг ролини етарлича баҳоламаслик мумкин эмас”, — деди у.