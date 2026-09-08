https://sputniknews.uz/20260908/ukraine-urush-maglub-60291106.html
The Spectator: Украина урушда мағлуб бўлмоқда, Россияга қарши санкциялар иш бермади
The Spectator: Украина урушда мағлуб бўлмоқда, Россияга қарши санкциялар иш бермади
Sputnik Ўзбекистон
The Spectator Украина урушда мағлуб бўлаётганини, Ғарб санкциялари иш бермаганини, Киевда пул ва одамлар танқислиги кучайганини ва ҳар бир янги тинчлик таклифи аввалгисидан ёмонроқ бўлаётганини ёзди.
2026-09-08T12:08+0500
2026-09-08T12:08+0500
2026-09-08T12:17+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
ғарб
санкция
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/08/60290824_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c10a1169636064bc2bd0ee4e5a7750c8.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Украина Россия билан можарода аста-секин мағлубиятга юз тутмоқда, Ғарб санкциялари эса кутилган натижани бермади. Бу ҳақда Британиянинг "The Spectator" нашри шарҳловчиси Оуэн Мэттьюз ёзди.Муаллиф Россия ва Украина атрофидаги сўнгги воқеалардан бир нечта асосий хулосани келтириб ўтди:— Россия ўз мақсадларини ўзгартирмаган. Владимир Путин 2022 йилдан бери Украина бўйича асосий талабларини ўзгартирмаган ва ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришга тайёр. Дональд Трамп маъмуриятида эса Россия шартларини жиддий ўзгартира оладиган янги тинчлик режаси ҳозирча кўринмаяпти.— Киевда ресурслар камаймоқда. Украинада фронт учун одамлар, молиявий имкониятлар ва ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари танқислиги кучаймоқда. Украина мудофаа технологиялари бўйича маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов ҳам ҳужум воситалари мудофаа имкониятларидан устун келаётганини таъкидлаган.— Россиянинг узоқ масофали зарба имкониятлари кучаймоқда. “Герань” дронларининг янги авлоди, янги арзон қанотли ракеталар ва баллистик ракеталар ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши Киев учун жиддий муаммо туғдирмоқда.— Ғарб санкциялари кутилган натижани бермади. Санкциялар Россия мудофаа саноатини тўхтата олмади. Аксинча, Россия ҳарбий ишлаб чиқариш қувватларини оширишда давом этмоқда.— Украинанинг Россия ичкарисига берган зарбалари кутилган стратегик натижани бермади. Бу ҳужумлар айрим объектларга зарар етказган бўлса-да, Россия мудофаа саноати қувватларини жиддий пасайтира олмади. Аксинча, ҳарбий ишлаб чиқариш ҳажми ошишда давом этмоқда.— Европанинг Украина бўйича стратегияси муваффақиятсизликка учради. Европа бир томондан Россия нефть ва газини сотиб олишда давом этди, иккинчи томондан Украинага "Taurus" каби узоқ масофали ракеталар ва етарли "Patriot" тизимларини беришдан тийилди. Европанинг энг катта хатоси Москва билан жиддий музокаралардан қочиб, Киевни урушни давом эттиришга ундагани бўлди.— Украина молиявий инқирозга яқинлашмоқда. Киевнинг мудофаа харажатлари учун маблағлари қисқармоқда ва Ғарб ёрдами мамлакат эҳтиёжларини тўлиқ қоплай олмаяпти.— Киевда ички сиёсий муаммолар ҳам кучаймоқда. Украинадаги коррупция можаролари ва ҳарбий харидлардаги қоидабузарликлар Владимир Зеленский маъмуриятига ишончни пасайтирмоқда.Мэттьюзнинг асосий хулосаларидан бири тинчлик музокараларига тааллуқли. Унинг фикрича, можаро давом этгани сари Киевнинг музокаралардаги позицияси заифлашмоқда.Унинг баҳосига кўра, Трамп маъмурияти Украинанинг тўлиқ ҳарбий ғалабасини қўллаб-қувватлаш ғоясидан амалда воз кечган, Европада эса Россия билан тўғридан-тўғри мулоқот қилишга қарши сиёсий тўсиқлар аста-секин заифлашмоқда.
https://sputniknews.uz/20260907/ukraine-ravedka-ogohlantirish-60277634.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/08/60290824_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_689406fa0cd30338cf7d7e993acf7d6e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, ғарб, санкция, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, ғарб, санкция, украина, россия
The Spectator: Украина урушда мағлуб бўлмоқда, Россияга қарши санкциялар иш бермади
12:08 08.09.2026 (янгиланди: 12:17 08.09.2026)
Британия нашри Украина урушда мағлуб бўлаётгани ва Ғарб стратегияси кутилган натижани бермаганини ёзди.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Украина Россия билан можарода аста-секин мағлубиятга юз тутмоқда, Ғарб санкциялари эса кутилган натижани бермади. Бу ҳақда Британиянинг "The Spectator" нашри шарҳловчиси Оуэн Мэттьюз ёзди
.
Муаллиф Россия ва Украина атрофидаги сўнгги воқеалардан бир нечта асосий хулосани келтириб ўтди:
— Россия ўз мақсадларини ўзгартирмаган. Владимир Путин 2022 йилдан бери Украина бўйича асосий талабларини ўзгартирмаган ва ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришга тайёр. Дональд Трамп маъмуриятида эса Россия шартларини жиддий ўзгартира оладиган янги тинчлик режаси ҳозирча кўринмаяпти.
— Киевда ресурслар камаймоқда. Украинада фронт учун одамлар, молиявий имкониятлар ва ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари танқислиги кучаймоқда. Украина мудофаа технологиялари бўйича маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов ҳам ҳужум воситалари мудофаа имкониятларидан устун келаётганини таъкидлаган.
— Россиянинг узоқ масофали зарба имкониятлари кучаймоқда. “Герань” дронларининг янги авлоди, янги арзон қанотли ракеталар ва баллистик ракеталар ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши Киев учун жиддий муаммо туғдирмоқда.
— Ғарб санкциялари кутилган натижани бермади. Санкциялар Россия мудофаа саноатини тўхтата олмади. Аксинча, Россия ҳарбий ишлаб чиқариш қувватларини оширишда давом этмоқда.
— Украинанинг Россия ичкарисига берган зарбалари кутилган стратегик натижани бермади. Бу ҳужумлар айрим объектларга зарар етказган бўлса-да, Россия мудофаа саноати қувватларини жиддий пасайтира олмади. Аксинча, ҳарбий ишлаб чиқариш ҳажми ошишда давом этмоқда.
— Европанинг Украина бўйича стратегияси муваффақиятсизликка учради. Европа бир томондан Россия нефть ва газини сотиб олишда давом этди, иккинчи томондан Украинага "Taurus" каби узоқ масофали ракеталар ва етарли "Patriot" тизимларини беришдан тийилди. Европанинг энг катта хатоси Москва билан жиддий музокаралардан қочиб, Киевни урушни давом эттиришга ундагани бўлди.
— Украина молиявий инқирозга яқинлашмоқда. Киевнинг мудофаа харажатлари учун маблағлари қисқармоқда ва Ғарб ёрдами мамлакат эҳтиёжларини тўлиқ қоплай олмаяпти.
— Киевда ички сиёсий муаммолар ҳам кучаймоқда. Украинадаги коррупция можаролари ва ҳарбий харидлардаги қоидабузарликлар Владимир Зеленский маъмуриятига ишончни пасайтирмоқда.
Мэттьюзнинг асосий хулосаларидан бири тинчлик музокараларига тааллуқли. Унинг фикрича, можаро давом этгани сари Киевнинг музокаралардаги позицияси заифлашмоқда.
“Ҳозиргача ҳар бир кейинги тинчлик таклифи Киев учун аввалгисидан ёмонроқ бўлди”, - дея хулоса қилади "The Spectator" муаллифи.
Унинг баҳосига кўра, Трамп маъмурияти Украинанинг тўлиқ ҳарбий ғалабасини қўллаб-қувватлаш ғоясидан амалда воз кечган, Европада эса Россия билан тўғридан-тўғри мулоқот қилишга қарши сиёсий тўсиқлар аста-секин заифлашмоқда.