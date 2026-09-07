https://sputniknews.uz/20260907/ukraine-ravedka-ogohlantirish-60277634.html
Украина раведкаси Россия ресурсларини етарли деб баҳолади ва оғир қишдан огоҳлантирди
Украина раведкаси Россия ресурсларини етарли деб баҳолади ва оғир қишдан огоҳлантирди
Sputnik Ўзбекистон
Украинада бюджет тақчиллиги ва қиш мавсуми учун қўшимча маблағ эҳтиёжи сақланмоқда. Шу пайтда Украина ҳарбий разведкаси Россия можарони давом эттириш учун ҳали етарли ресурсларга эга эканини билдирди.
2026-09-07T18:21+0500
2026-09-07T18:21+0500
2026-09-07T18:22+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дрон
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/02/25846205_0:0:1849:1040_1920x0_80_0_0_a32d1c7bb285e2eb112d81baeff2ef9d.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Россия Украинадаги можарони давом эттириш учун ҳали етарли ресурсларга эга. Бу ҳақда Украина Мудофаа вазирлиги Бош разведка бошқармаси (ГУР) раҳбари Олег Ивашенко “Укринформ”га берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Россия иқтисодиёти ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш имкониятлари сақланиб қолмоқда. Шу интервьюда Ивашенко раҳбари Украина учун яқинлашаётган куз ва қиш ҳақида ҳам оптимистик прогноз бермади.Ивашенконинг айтишича, совуқ мавсум яқинлашган сари энергетика объектлари ва иссиқлик электр станциялари Россия зарбалари учун янада долзарб нишонларга айланиши мумкин. Россия бир вақтнинг ўзида баллистик ва қанотли ракеталар, ҳужумчи дронлар ҳамда реактив “Шахед”лардан фойдаланиш имкониятларини оширмоқда. ГУР баҳосига кўра, бир кунда 120 тадан 500 тагача шундай дрон қўлланилиши мумкин.Украинанинг ўзида эса молиявий муаммолар ҳам сақланиб қолмоқда. “Украинская правда” маълумотига кўра, бош вазир Сергей Корецкий Владимир Зеленскийга мамлакатнинг мавжуд ресурслари билан 2026 йил охиригача молиялаштирилиши керак бўлган харажатлар ўртасида ўнлаб миллиард долларлик тафовут борлигини кўрсатган.Айрим ҳудудларда аҳолига олдиндан хавфсиз жойга чиқиб кетиш ҳам тавсия қилинмоқда. Херсон вилояти маъмурияти шаҳарда қолишни истаган аҳолига ҳеч бўлмаганда куз-қиш даврини хавфсизроқ ҳудудларда ўтказишни маслаҳат берган.
https://sputniknews.uz/20260906/kyiv-evakuatsiya-taklif-60247188.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/02/25846205_231:0:1618:1040_1920x0_80_0_0_647a08b085e407546049cccd22eed305.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дрон, дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия
дрон, дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия
Украина раведкаси Россия ресурсларини етарли деб баҳолади ва оғир қишдан огоҳлантирди
18:21 07.09.2026 (янгиланди: 18:22 07.09.2026)
Россия можарони давом эттириш учун етарли ресурсларга эга, Украина эса оғир куз-қиш мавсумига тайёрланиши керак, деди мамлакат Бош разведка бошқармаси раҳбари.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Россия Украинадаги можарони давом эттириш учун ҳали етарли ресурсларга эга. Бу ҳақда Украина Мудофаа вазирлиги Бош разведка бошқармаси (ГУР) раҳбари Олег Ивашенко “Укринформ”га берган интервьюсида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Россия иқтисодиёти ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш имкониятлари сақланиб қолмоқда.
Шу интервьюда Ивашенко раҳбари Украина учун яқинлашаётган куз ва қиш ҳақида ҳам оптимистик прогноз бермади.
“Мен сизни хурсанд қила олмайман ва одамларни чалғита ҳам олмайман. Одамлар буни тушуниши, мамлакатимиз эса бунга тайёрланиши керак”, — деди у.
Ивашенконинг айтишича, совуқ мавсум яқинлашган сари энергетика объектлари ва иссиқлик электр станциялари Россия зарбалари учун янада долзарб нишонларга айланиши мумкин. Россия бир вақтнинг ўзида баллистик ва қанотли ракеталар, ҳужумчи дронлар ҳамда реактив “Шахед”лардан фойдаланиш имкониятларини оширмоқда. ГУР баҳосига кўра, бир кунда 120 тадан 500 тагача шундай дрон қўлланилиши мумкин.
Украинанинг ўзида эса молиявий муаммолар ҳам сақланиб қолмоқда. “Украинская правда” маълумотига кўра, бош вазир Сергей Корецкий Владимир Зеленскийга мамлакатнинг мавжуд ресурслари билан 2026 йил охиригача молиялаштирилиши керак бўлган харажатлар ўртасида ўнлаб миллиард долларлик тафовут борлигини кўрсатган.
Қишга тайёргарликда энергетика захиралари масаласи ҳам долзарб. Украина ҳукумати маълумотига кўра, 12 август ҳолатида ҳудудларда зарур захира электр қувватининг 75,6 фоизи таъминланган, яна 296,2 МВт қувват етишмаган.
Айрим ҳудудларда аҳолига олдиндан хавфсиз жойга чиқиб кетиш ҳам тавсия қилинмоқда. Херсон вилояти маъмурияти шаҳарда қолишни истаган аҳолига ҳеч бўлмаганда куз-қиш даврини хавфсизроқ ҳудудларда ўтказишни маслаҳат берган.