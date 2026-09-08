https://sputniknews.uz/20260908/token-tolov-vosita-60289812.html
Ўзбекистонда HUMO барқарор токени тўлов воситаси сифатида синовдан ўтказилади
Ўзбекистонда HUMO барқарор токени тўлов воситаси сифатида синовдан ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 1 сўмга тенглаштирилган HUMO барқарор токени билан тўлов қилиш синовдан ўтказилади. Лойиҳада 20 дан ортиқ тадбиркор иштирок этиши, синов эса уч йилгача давом этиши мумкин.
2026-09-08T11:22+0500
2026-09-08T11:22+0500
2026-09-08T11:22+0500
криптовалюта
истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (илма)
марказий банк
humo
электрон пуллар
банк
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51890623_0:2:3165:1782_1920x0_80_0_0_44f6f90684c421e7796973ab40121ba1.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Ўзбекистонда 1 сўмга тенглаштирилган HUMO барқарор токени чиқарилиб, ундан товарлар ва хизматлар учун тўлов воситаси сифатида фойдаланиш синовдан ўтказилади. Бу ҳақда Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (ИЛМА) матбуот хизмати хабар берди.Тажриба-синов лойиҳаси Марказий банк билан биргаликда амалга оширилади. Токен давлат қимматли қоғозлари билан таъминланади.Лойиҳа доирасида HUMO барқарор токенини чиқариш, муомалага киритиш ва сўндириш механизмлари синовдан ўтказилади. 1 HUMO 1 сўмга тенглаштирилади.Тажриба давомида HUMO токенидан Ўзбекистон ҳудудида расмий тўлов воситаси сифатида, шунингдек, товарлар, ишлар ва хизматлар учун ҳисоб-китобларда фойдаланиш кўзда тутилган. Лойиҳада 20 тадан ортиқ тадбиркорлик субъекти иштирок этиши режалаштирилмоқда.Лойиҳада ҳамкор сифатида крипто-депозитарий, крипто-биржа ва крипто-дўкон фаолияти учун тегишли лицензияларга эга “Asterium” АЖ, шунингдек, банклар ва бошқа тадбиркорлик субъектлари қатнашади.Тажриба-синов лойиҳаси уч йилгача давом этиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260824/raqam-valyuta-steyblkoin-sinov-59933870.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51890623_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_e3f8d3906ec51077ecc5ef20ce6e27a7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
криптовалюта, истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (илма), марказий банк, humo, электрон пуллар, банк, иқтисод, ўзбекистон
криптовалюта, истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (илма), марказий банк, humo, электрон пуллар, банк, иқтисод, ўзбекистон
Ўзбекистонда HUMO барқарор токени тўлов воситаси сифатида синовдан ўтказилади
Давлат қимматли қоғозлари билан таъминланган HUMO токени чиқарилиб, у билан товар ва хизматлар учун тўлов қилиш синовдан ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik.
Ўзбекистонда 1 сўмга тенглаштирилган HUMO барқарор токени чиқарилиб, ундан товарлар ва хизматлар учун тўлов воситаси сифатида фойдаланиш синовдан ўтказилади. Бу ҳақда Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (ИЛМА) матбуот хизмати хабар берди
.
Тажриба-синов лойиҳаси Марказий банк билан биргаликда амалга оширилади. Токен давлат қимматли қоғозлари билан таъминланади.
Агентлик буйруғи билан “Humo Digital” МЧЖ барқарор токенлар айланмасини тартибга солиш бўйича махсус ҳуқуқий режим иштирокчиси сифатида рўйхатдан ўтказилди.
Лойиҳа доирасида HUMO барқарор токенини чиқариш, муомалага киритиш ва сўндириш механизмлари синовдан ўтказилади. 1 HUMO 1 сўмга тенглаштирилади.
Тажриба давомида HUMO токенидан Ўзбекистон ҳудудида расмий тўлов воситаси сифатида, шунингдек, товарлар, ишлар ва хизматлар учун ҳисоб-китобларда фойдаланиш кўзда тутилган. Лойиҳада 20 тадан ортиқ тадбиркорлик субъекти иштирок этиши режалаштирилмоқда.
Шунингдек, ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун иштирокчиларнинг банк, процессинг ва блокчейн инфратузилмалари ўзаро интеграция қилинади.
Лойиҳада ҳамкор сифатида крипто-депозитарий, крипто-биржа ва крипто-дўкон фаолияти учун тегишли лицензияларга эга “Asterium” АЖ, шунингдек, банклар ва бошқа тадбиркорлик субъектлари қатнашади.
Тажриба-синов лойиҳаси уч йилгача давом этиши режалаштирилган.