https://sputniknews.uz/20260908/hujjat-aylanish-russia-uzbekistan-tizim-60296935.html
Қоғозсиз ҳужжат айланиши: Россия ва Ўзбекистон компаниялари учун янги тизим ишга тушди
Қоғозсиз ҳужжат айланиши: Россия ва Ўзбекистон компаниялари учун янги тизим ишга тушди
Sputnik Ўзбекистон
“Контур” Россия ва Ўзбекистон ўртасида трансчегаравий электрон ҳужжат алмашинувини ишга туширди. Янги тизим шартнома ва бошқа ҳужжатларни қоғоз нусхасиз келишиш, имзолаш ва тузатиш имконини беради.
2026-09-08T15:06+0500
2026-09-08T15:06+0500
2026-09-08T15:07+0500
ҳужжатлар
электрон имзо
рақамли технологиялар
еоии
солиқ қўмитаси
шартнома
жамият
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/14/39127879_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_eade9499518703ffb2aa8b0f0877c5fe.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Россия компаниялари ўзбекистонлик контрагентлар билан юридик аҳамиятга эга электрон ҳужжатларни трансчегаравий тарзда алмашиши мумкин бўлди. “Контур” компанияси "Диадок" фойдаланувчилари учун Россия–Ўзбекистон йўналишида трансчегаравий электрон ҳужжат айланишини (TEDO) ишга туширди.Компания маълумотига кўра, янги тизим хорижий ҳамкорларга ҳужжатларнинг қоғоз нусхаларини юборишдан воз кечиш, уларни тезроқ келишиш ва имзолаш, зарур ҳолларда эса тузатишлар киритиш имконини беради.Тизим ишга туширилишидан олдин Россия Федерал солиқ хизмати ва Ўзбекистон Солиқ қўмитаси иштирокида синов лойиҳаси ўтказилган. Унинг доирасида 93 та экспорт-импорт битими бўйича электрон ҳужжатлар алмашилган.“Контур” маълумотига кўра, Ўзбекистонда электрон ҳужжат операторлари ўртасидаги алмашинув ягона роуминг маркази орқали ташкил этилган. Бу Россия операторига бир марта уланиш орқали турли маҳаллий операторлар хизматидан фойдаланувчи компаниялар билан ишлаш имконини беради.“Контур” 2024 йилдан трансчегаравий электрон ҳужжат айланишини ривожлантирмоқда. Ҳозир бундай алмашинув Беларусь, Хитой, Қозоғистон ва Ўзбекистон билан йўлга қўйилган. Кейинчалик тизимни ЕОИИ, Жануби-Шарқий Осиё ва Яқин Шарқнинг бошқа мамлакатларига кенгайтириш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260520/uzbekistan-russia-elektron-hujjatlari-tan-olish-57706516.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/14/39127879_380:238:2700:1978_1920x0_80_0_0_19203b9c36498686bb367ada8049fcc3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳужжатлар , электрон имзо, рақамли технологиялар, еоии, солиқ қўмитаси, шартнома, жамият, ўзбекистон, россия
ҳужжатлар , электрон имзо, рақамли технологиялар, еоии, солиқ қўмитаси, шартнома, жамият, ўзбекистон, россия
Қоғозсиз ҳужжат айланиши: Россия ва Ўзбекистон компаниялари учун янги тизим ишга тушди
15:06 08.09.2026 (янгиланди: 15:07 08.09.2026)
Россия компаниялари ўзбекистонлик ҳамкорлари билан юридик аҳамиятга эга электрон ҳужжатларни трансчегаравий тарзда алмашиши мумкин бўлди.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Россия компаниялари ўзбекистонлик контрагентлар билан юридик аҳамиятга эга электрон ҳужжатларни трансчегаравий тарзда алмашиши мумкин бўлди. “Контур” компанияси "Диадок" фойдаланувчилари учун Россия–Ўзбекистон йўналишида трансчегаравий электрон ҳужжат айланишини (TEDO) ишга туширди
.
Компания маълумотига кўра, янги тизим хорижий ҳамкорларга ҳужжатларнинг қоғоз нусхаларини юборишдан воз кечиш, уларни тезроқ келишиш ва имзолаш, зарур ҳолларда эса тузатишлар киритиш имконини беради.
Хорижий электрон имзоларнинг ҳақиқийлиги мустақил ишончли учинчи томон орқали тасдиқланади.
Тизим ишга туширилишидан олдин Россия Федерал солиқ хизмати ва Ўзбекистон Солиқ қўмитаси иштирокида синов лойиҳаси ўтказилган. Унинг доирасида 93 та экспорт-импорт битими бўйича электрон ҳужжатлар алмашилган.
“Контур” маълумотига кўра, Ўзбекистонда электрон ҳужжат операторлари ўртасидаги алмашинув ягона роуминг маркази орқали ташкил этилган. Бу Россия операторига бир марта уланиш орқали турли маҳаллий операторлар хизматидан фойдаланувчи компаниялар билан ишлаш имконини беради.
“Контур” 2024 йилдан трансчегаравий электрон ҳужжат айланишини ривожлантирмоқда. Ҳозир бундай алмашинув Беларусь, Хитой, Қозоғистон ва Ўзбекистон билан йўлга қўйилган. Кейинчалик тизимни ЕОИИ, Жануби-Шарқий Осиё ва Яқин Шарқнинг бошқа мамлакатларига кенгайтириш режалаштирилган.