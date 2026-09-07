https://sputniknews.uz/20260907/tashkent-kinologiya-forum-60255746.html
Элликтадан ортиқ давлат вакиллари Тошкентдаги Глобал кинология форумида қатнашмоқда
Элликтадан ортиқ давлат вакиллари Тошкентдаги Глобал кинология форумида қатнашмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Жаҳон божхона ташкилотининг VII Глобал кинология форуми бошланди. Унда 50 дан ортиқ давлат ва 15 дан зиёд халқаро ташкилотдан 150 нафардан ортиқ иштирокчи қатнашмоқда.
2026-09-07T11:28+0500
2026-09-07T11:28+0500
2026-09-07T11:39+0500
божхона
божхона қўмитаси
миллий кинология маркази
ўзбекистон
форум
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60252806_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_bd51346bfbdfe88ec5ae469b5d6b6371.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Тошкентда Жаҳон божхона ташкилотининг VII Глобал кинология форуми ўз ишини бошлади. Анжуман 7–9 сентябрь кунлари бўлиб ўтади. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Форумда Жаҳон божхона ташкилоти бош котиби Ян Сандерс, Божхона қўмитаси раиси Акмалхўжа Мавлонов, 50 тадан ортиқ давлат божхона хизматлари ва 15 тадан зиёд халқаро ташкилот вакиллари — жами 150 нафардан ортиқ иштирокчи қатнашмоқда.Уч кун давомида хизмат итларини тайёрлаш, кинолог ходимлар малакасини ошириш, синтетик гиёҳванд моддаларни аниқлаш, ветеринария таъминоти ва кинология инфратузилмасини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинади.Форум доирасида иштирокчилар Ўзбекистон Божхона қўмитасининг Миллий кинология маркази фаолияти билан ҳам танишди. 1996 йилда ташкил этилган марказга 2008 йилда Жаҳон божхона ташкилотининг Минтақавий кинология маркази мақоми берилган.Тошкент ушбу форумга илк бор мезбонлик қилмоқда. Илгари анжуман Бельгия, Россия, Аргентина, Чехия, Австралия ва Гонконгда ўтказилган.Форум якунида Жаҳон божхона ташкилотининг Кинология бўйича компендиуми қабул қилиниши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260902/uzbekistan-bojxona-strategiya-60137158.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60252806_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_e1d1194995969ac432223ec368ae572c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
божхона, божхона қўмитаси, миллий кинология маркази, ўзбекистон, форум, тошкент
божхона, божхона қўмитаси, миллий кинология маркази, ўзбекистон, форум, тошкент
Элликтадан ортиқ давлат вакиллари Тошкентдаги Глобал кинология форумида қатнашмоқда
11:28 07.09.2026 (янгиланди: 11:39 07.09.2026)
Хизмат итларини тайёрлаш, синтетик гиёҳванд моддаларни аниқлаш ва кинология инфратузилмасини ривожлантириш иштирокчилар муҳокама қиладиган асосий мавзулардан.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Тошкентда Жаҳон божхона ташкилотининг VII Глобал кинология форуми ўз ишини бошлади. Анжуман 7–9 сентябрь кунлари бўлиб ўтади. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Форумда Жаҳон божхона ташкилоти бош котиби Ян Сандерс, Божхона қўмитаси раиси Акмалхўжа Мавлонов, 50 тадан ортиқ давлат божхона хизматлари ва 15 тадан зиёд халқаро ташкилот вакиллари — жами 150 нафардан ортиқ иштирокчи қатнашмоқда.
Уч кун давомида хизмат итларини тайёрлаш, кинолог ходимлар малакасини ошириш, синтетик гиёҳванд моддаларни аниқлаш, ветеринария таъминоти ва кинология инфратузилмасини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинади.
Чехия, Германия ва Нидерландия мутахассислари ҳид изларини аниқлаш ва намуналар олиш технологиялари, Канада, АҚШ ва Буюк Британия экспертлари эса янги синтетик наркотикларни кинологик усулда аниқлаш бўйича тажрибасини тақдим этади.
Форум доирасида иштирокчилар Ўзбекистон Божхона қўмитасининг Миллий кинология маркази фаолияти билан ҳам танишди. 1996 йилда ташкил этилган марказга 2008 йилда Жаҳон божхона ташкилотининг Минтақавий кинология маркази мақоми берилган.
Тошкент ушбу форумга илк бор мезбонлик қилмоқда. Илгари анжуман Бельгия, Россия, Аргентина, Чехия, Австралия ва Гонконгда ўтказилган.
Форум якунида Жаҳон божхона ташкилотининг Кинология бўйича компендиуми қабул қилиниши режалаштирилган.