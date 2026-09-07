https://sputniknews.uz/20260907/qashqadaryo-gaz-quduq-60250492.html
Қашқадарёда суткасига 500 минг куб метр газ берадиган янги қудуқ ишга туширилди
Қашқадарёда суткасига 500 минг куб метр газ берадиган янги қудуқ ишга туширилди
Sputnik Ўзбекистон
Қашқадарё вилоятининг Миришкор туманидаги “Патрон” газконденсат конида янги қидирув қудуғи ишга туширилди. Кон захиралари дастлабки ҳисоб-китобларга кўра 2,5 млрд куб метр газни ташкил этади.
2026-09-07T09:20+0500
2026-09-07T09:20+0500
2026-09-07T10:00+0500
газ
ўзбекистон
энергетика вазирлиги
жамият
қашқадарё вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60250328_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6a76632a6fe051033fa6edf71027c6c.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Қашқадарё вилоятининг Миришкор туманидаги янги “Патрон” газконденсат конида 1-сонли қидирув қудуғи ишга туширилди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қудуқда бурғилаш ишлари 2025 йилда Хитойнинг BGP компанияси ўтказган 3D сейсмик тадқиқотлар натижалари асосида бошланган.Бурғилаш ишлари якунлангач, 3296–3339 метр чуқурликдаги қатламлар маҳсулдорликка синалган ва саноат миқёсида табиий газ олинган. Дастлабки кўрсаткичларга кўра, қудуқ суткасига 500 минг куб метр газ бермоқда.Ҳозир “ЎзЛИТИнефтгаз” мутахассислари қудуқнинг ҳақиқий қазиб чиқариш имкониятларини аниқлаш учун газодинамик ва газконденсат тадқиқотларини олиб бормоқда.Қудуқ 2 сентябрь куни соат 06:00 да газ қувурига уланиб, ишга туширилган.Аввалроқ ижтимоий тармоқларда Қарши туманида газ портлаши содир бўлгани ҳақида хабарлар ва олов акс этган видео тарқалган эди. Энергетика вазирлиги бу маълумотни рад этиб, видеода “Патрон” конидаги қудуқни синовдан ўтказиш жараёни акс этганини билдирди.Газни махсус қурилма орқали ёқиш қудуқ маҳсулдорлиги, босими ва ишлаш параметрларини аниқлаш учун қўлланадиган технологик жараён экани таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20260223/uzbekistan-quduq-gaz-olinish-55879749.html
ўзбекистон
қашқадарё вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60250328_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9af037ab20937dd599de628c49453b68.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
газ, ўзбекистон, энергетика вазирлиги, жамият, қашқадарё вилояти
газ, ўзбекистон, энергетика вазирлиги, жамият, қашқадарё вилояти
Қашқадарёда суткасига 500 минг куб метр газ берадиган янги қудуқ ишга туширилди
09:20 07.09.2026 (янгиланди: 10:00 07.09.2026)
“Патрон” нисбатан кичик кон бўлиб, унинг дастлабки ҳисобланган захиралари қарийб 2,5 млрд куб метр табиий газни ташкил этади.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Қашқадарё вилоятининг Миришкор туманидаги янги “Патрон” газконденсат конида 1-сонли қидирув қудуғи ишга туширилди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Қудуқда бурғилаш ишлари 2025 йилда Хитойнинг BGP компанияси ўтказган 3D сейсмик тадқиқотлар натижалари асосида бошланган.
Бурғилаш ишлари якунлангач, 3296–3339 метр чуқурликдаги қатламлар маҳсулдорликка синалган ва саноат миқёсида табиий газ олинган. Дастлабки кўрсаткичларга кўра, қудуқ суткасига 500 минг куб метр газ бермоқда.
Вазирлик маълумотига кўра, “Патрон” нисбатан кичик кон бўлиб, унинг дастлабки ҳисобланган захиралари қарийб 2,5 млрд куб метр табиий газни ташкил этади.
Ҳозир “ЎзЛИТИнефтгаз” мутахассислари қудуқнинг ҳақиқий қазиб чиқариш имкониятларини аниқлаш учун газодинамик ва газконденсат тадқиқотларини олиб бормоқда.
Қудуқ 2 сентябрь куни соат 06:00 да газ қувурига уланиб, ишга туширилган.
Аввалроқ ижтимоий тармоқларда Қарши туманида газ портлаши содир бўлгани ҳақида хабарлар ва олов акс этган видео тарқалган эди. Энергетика вазирлиги бу маълумотни рад этиб, видеода “Патрон” конидаги қудуқни синовдан ўтказиш жараёни акс этганини билдирди.
Газни махсус қурилма орқали ёқиш қудуқ маҳсулдорлиги, босими ва ишлаш параметрларини аниқлаш учун қўлланадиган технологик жараён экани таъкидланди.