Ўзбекистон ҳудудларида 5 та қудуқдан саноат миқёсида газ олинди
Қорақалпоғистонда янги юқори босимли кон аниқланди. Шу билан бирга, Қашқадарё ва Бухорода ҳам саноат миқёсида газ оқими олинди. Компания мутахассислари қудуқларни қайта таъмирлаш орқали қўшимча захираларни ишга туширишга эришмоқда
2026-02-23T09:16+0500
2026-02-23T09:16+0500
2026-02-23T09:57+0500
ўзбекистон
ўзбекнефтгаз, ўзбекистон газ конлари, қорақалпоғистон газ, қашқадарё газ қудуқлари, бухоро газ кони, устюрт, шимолий бердақ кони, саноат миқёсида газ, табиий газ дебити, энергетика янгиликлари
Ўзбекистон ҳудудларида 5 та қудуқдан саноат миқёсида газ олинди
09:16 23.02.2026 (янгиланди: 09:57 23.02.2026)
"Ўзбекнефтгаз" 5 та қудуқдан саноат миқёсида газ оқимини олди. Қорақалпоғистонда янги юқори босимли кон топилди, Қашқадарё ва Бухорода янги натижалар қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Шу кунларда "Ўзбекнефтгаз" АЖ тасарруфидаги бешта қудуқдан саноат миқёсида табиий газ оқими олинди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар қилди
.
Маълум қилинишича, Қорақалпоғистон ҳудудида янги, юқори босимли газ кони аниқланган. Шунингдек, Қашқадарё вилоятида учта, Бухоро вилоятида эса битта қудуқдан саноат аҳамиятига эга газ оқими олинган. Ҳозирги пайтда ушбу қудуқларда табиий газнинг дебити (кунлик ҳажми) ва таркиби бўйича аниқлаш ишлари олиб борилмоқда.
Қудуқларни қайта таъмирлаш ишлари ҳам самара бермоқда. Жумладан, Устюрт ҳудудида жойлашган ва аввал ўз захираларини тугатган деб ҳисобланган Шимолий Бердақ конининг 7-сон қудуғи қайта таъмирдан чиқарилди. Натижада мазкур қудуқдан яна саноат миқёсида табиий газ оқими олишга эришилди.