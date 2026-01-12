https://sputniknews.uz/20260112/muynak-yangi-gaz-oqim-54744543.html
Мўйноқда катта босимли янги табиий газ оқими аниқланди
Устюрт минтақасидаги “Мўйноқ” кони яқинида жойлашган қудуқда саноат миқёсида табиий газ аниқланди. Қуйи юра қатламларида янги излов-қидирув ишлари давом эттирилади.
ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Устюрт минтақасидаги “Мўйноқ” кони яқинида жойлашган Шагирлик–қуйи юра 2-сонли излов қудуғида саноат миқёсида табиий газ оқими аниқланди. Бу ҳақда Ўзбекнефтгаз АЖ матбуот хизмати хабар берди.Қудуқ Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги тасарруфидаги Ўзбекгеофизика АЖ ҳамда Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти ДМ томонидан ўтказилган 3D сейсмик қидирув ишлари маълумотлари асосида чуқур излов бурғилаши учун тайёрланган.Қуйи юра қатламларининг геологик тузилишини янада чуқур ўрганиш ҳамда газ захираларининг тарқалиш чегараларини аниқлаш мақсадида мазкур майдонда 3 ва 4-сонли янги излов-қидирув қудуқларини бурғилаш режалаштирилмоқда.
ўзбекистон
устюрт минтақаси, мўйноқ кони, табиий газ, газ конлари, қуйи юра қатламлари, излов қудуғи, ўзбекнефтгаз, ўзбекгеофизика, 3d сейсмик қидирув, газ захиралари, бурғилаш ишлари
Устюрт минтақасидаги “Мўйноқ” кони яқинида жойлашган Шагирлик–қуйи юра 2-сонли излов қудуғида саноат миқёсида табиий газ оқими аниқланди. Бу ҳақда Ўзбекнефтгаз АЖ матбуот хизмати хабар берди
Қудуқ Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги тасарруфидаги Ўзбекгеофизика АЖ ҳамда Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти ДМ томонидан ўтказилган 3D сейсмик қидирув ишлари маълумотлари асосида чуқур излов бурғилаши учун тайёрланган.
Маълум қилинишича, қудуқ 10 январь куни қуйи юра қатламларида 5265 метр чуқурликкача бурғиланган. 5265–5061 метр оралиғида табиий газ уюмлари аниқланган.
Қуйи юра қатламларининг геологик тузилишини янада чуқур ўрганиш ҳамда газ захираларининг тарқалиш чегараларини аниқлаш мақсадида мазкур майдонда 3 ва 4-сонли янги излов-қидирув қудуқларини бурғилаш режалаштирилмоқда.