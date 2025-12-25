Ўзбекистон
Қорақалпоғистондаги “Мўйноқ” конидан газ олиш бошланди
Қорақалпоғистондаги “Мўйноқ” конидан газ олиш бошланди
ТОШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Устюрт платосида жойлашган “Мўйноқ” конида муҳим геологик натижага эришилди — 3-сонли излов қудуғидан саноат миқёсида табиий газ оқими олинди. Бу ҳақда "Ўзбекнефтгаз" АЖ матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, қудуқда бурғилаш ишлари жорий йилнинг 8 сентябрь куни “Ўзнефтгаз бурғилаш ишлари” томонидан бошланган бўлиб, қуйи юра қатламлари 4 940 метр чуқурликкача бурғиланган.Айни пайтда Мўйноқ майдонида яна икки қудуқда бурғилаш ва синов ишлари давом этмоқда. Мутахассислар тез орада ушбу қудуқлардан ҳам натижа олинишини кутмоқда.
© АО "Узбекнефтегаз"
