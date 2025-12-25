https://sputniknews.uz/20251225/karakalpakstan-moynaq-gaz-olish-54461640.html
Устюртдаги “Мўйноқ” конида 3-сонли қудуқдан саноат миқёсида газ оқими олинди. Қудуқ 4 940 метр чуқурликда бурғиланди, синов ишлари давом этмоқда.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54461854_0:1:849:478_1920x0_80_0_0_e3bfef9acffcb4912f51bfcee5289f20.png
ТОШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Устюрт платосида жойлашган “Мўйноқ” конида муҳим геологик натижага эришилди — 3-сонли излов қудуғидан саноат миқёсида табиий газ оқими олинди. Бу ҳақда "Ўзбекнефтгаз" АЖ матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, қудуқда бурғилаш ишлари жорий йилнинг 8 сентябрь куни “Ўзнефтгаз бурғилаш ишлари” томонидан бошланган бўлиб, қуйи юра қатламлари 4 940 метр чуқурликкача бурғиланган.Айни пайтда Мўйноқ майдонида яна икки қудуқда бурғилаш ва синов ишлари давом этмоқда. Мутахассислар тез орада ушбу қудуқлардан ҳам натижа олинишини кутмоқда.
Қорақалпоғистондаги “Мўйноқ” конидан газ олиш бошланди
15:21 25.12.2025 (янгиланди: 15:23 25.12.2025)
Устюртдаги “Мўйноқ” конида 3-сонли қудуқдан саноат миқёсида газ оқими олинди. Қудуқ 4 940 метр чуқурликда бурғиланди, синов ишлари давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 дек – Sputnik.
Устюрт платосида жойлашган “Мўйноқ” конида муҳим геологик натижага эришилди — 3-сонли излов қудуғидан саноат миқёсида табиий газ оқими олинди. Бу ҳақда "Ўзбекнефтгаз" АЖ матбуот хизмати хабар берди
Таъкидланишича, қудуқда бурғилаш ишлари жорий йилнинг 8 сентябрь куни “Ўзнефтгаз бурғилаш ишлари” томонидан бошланган бўлиб, қуйи юра қатламлари 4 940 метр чуқурликкача бурғиланган.
Маълум қилинишича, уч сутка давомида маҳсулдор қатламнинг табиий хусусиятлари ўрганилган. Тадқиқотлар натижасида қудуқнинг кунлик дебити, қатлам босими ва бошқа асосий параметрлари аниқланмоқда.
Айни пайтда Мўйноқ майдонида яна икки қудуқда бурғилаш ва синов ишлари давом этмоқда. Мутахассислар тез орада ушбу қудуқлардан ҳам натижа олинишини кутмоқда.