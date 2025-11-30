https://sputniknews.uz/20251130/boysun-gaz-yoqilish-53832096.html
Бойсундаги конда газ ёқилиши ҳавого зарарли модда тарқалишини чеклашга қаратилган-вазирлик
Бойсундаги конда газ ёқилиши ҳавога зарарли модда тарқалишини чеклашга қаратилган-вазирлик
Энергетика вазирлиги Бойсундаги газ сизиб чиқиши видеосидаги ҳолат геологик жараён эканини маълум қилиб, вазият мутахассислар назоратида эканини билдирди.
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Ижтимоий тармоқларда тарқалган Бойсун туманидаги газ сизиб чиқиши акс этган видеода кўрилган ҳолат “М-25” конининг 202-сон қудуғида бир ҳафта олдин кузатилган геологик жараён билан боғлиқ. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги видеолар юзасидан расмий муносабатида хабар берди.Тақдим этилган маълумотга кўра, ушбу ҳолат геологик жараён, яъни, аввалдан ёқиб қўйилган оловнинг вақтинча сўниши ҳолати ҳисобланади.Шу билан бирга, аввалроқ берилган расмий маълумотда ҳавога зарарли моддалар чиқишининг олдини олиш мақсадида газ ёқиб қўйилгани таъкидланган. Бундай усул атроф-муҳит ифлосланишини чеклашда қабул қилинган стандарт амалиёт бўлиб, халқаро саноат хавфсизлиги талабларига тўлиқ жавоб беради.
Бойсундаги конда газ ёқилиши ҳавога зарарли модда тарқалишини чеклашга қаратилган-вазирлик
12:10 30.11.2025
Энергетика вазирлиги Бойсун туманида газ сизиб чиқиши деб талқин қилинган видеолар “М-25” конидаги табиий геологик жараён билан боғлиқ эканини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган Бойсун туманидаги газ сизиб чиқиши акс этган видеода кўрилган ҳолат “М-25” конининг 202-сон қудуғида бир ҳафта олдин кузатилган геологик жараён билан боғлиқ. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги видеолар юзасидан расмий муносабатида хабар берди
Тақдим этилган маълумотга кўра, ушбу ҳолат геологик жараён, яъни, аввалдан ёқиб қўйилган оловнинг вақтинча сўниши ҳолати ҳисобланади.
Қўшимча қилинишича, айни пайтда вазият барқарор, барча технологик жараёнлар мутахассислар назорати остида амалга оширилмоқда.
Шу билан бирга, аввалроқ берилган расмий маълумотда ҳавога зарарли моддалар чиқишининг олдини олиш мақсадида газ ёқиб қўйилгани таъкидланган. Бундай усул атроф-муҳит ифлосланишини чеклашда қабул қилинган стандарт амалиёт бўлиб, халқаро саноат хавфсизлиги талабларига тўлиқ жавоб беради.