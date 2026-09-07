https://sputniknews.uz/20260907/palov-indeks-60279146.html
Палов индекси: Тошкентда ош тайёрлаш 130 минг сўмдан ошди
Палов индекси: Тошкентда ош тайёрлаш 130 минг сўмдан ошди
Sputnik Ўзбекистон
Август ойида бир килограмм палов учун маҳсулотлар Тошкентда 130 285 сўм, Қорақалпоғистонда 109 605 сўмга тушди. Бир ойда қиймат мос равишда 1,2 ва 2,1 фоизга ошган.
2026-09-07T19:14+0500
2026-09-07T19:14+0500
2026-09-07T19:14+0500
инфографика
нарх-наво
палов
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60273145_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6297ca7ef35f52dd8be274a38ec20f2.png
Миллий статистика қўмитаси 2026 йил август ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилди — 130 285 сўм. Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида — 109 605 сўмни ташкил этди.Шу тариқа, Тошкентда бир килограмм палов учун маҳсулотлар Қорақалпоғистонга нисбатан 20 680 сўм ёки қарийб 19 фоиз қимматроққа тушади.Июль ойига нисбатан палов тайёрлаш қиймати Тошкент шаҳрида 1,2 фоиз, Қорақалпоғистонда эса 2,1 фоизга ошган.Палов қийматини ҳисоблашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, лазер гуруч, нўхат, зира ва ош тузининг ўртача нархлари инобатга олинган.Қўмитанинг эслатишича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60273145_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_69c3b7e3e9ac953406d1a9089daaeb79.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, нарх-наво, палов, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, нарх-наво, палов, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Палов индекси: Тошкентда ош тайёрлаш 130 минг сўмдан ошди
Августда бир килограмм палов тайёрлаш учун энг кўп харажат Тошкент шаҳрида — 130,3 минг сўм, энг кам харажат Қорақалпоғистонда — 109,6 минг сўм бўлди.
Миллий статистика қўмитаси 2026 йил август ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.
Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилди — 130 285 сўм. Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида — 109 605 сўмни ташкил этди.
Шу тариқа, Тошкентда бир килограмм палов учун маҳсулотлар Қорақалпоғистонга нисбатан 20 680 сўм ёки қарийб 19 фоиз қимматроққа тушади.
Июль ойига нисбатан палов тайёрлаш қиймати Тошкент шаҳрида 1,2 фоиз, Қорақалпоғистонда эса 2,1 фоизга ошган.
Палов қийматини ҳисоблашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, лазер гуруч, нўхат, зира ва ош тузининг ўртача нархлари инобатга олинган.
Қўмитанинг эслатишича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.