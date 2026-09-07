Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260907/palov-indeks-60279146.html
Палов индекси: Тошкентда ош тайёрлаш 130 минг сўмдан ошди
Палов индекси: Тошкентда ош тайёрлаш 130 минг сўмдан ошди
Sputnik Ўзбекистон
Август ойида бир килограмм палов учун маҳсулотлар Тошкентда 130 285 сўм, Қорақалпоғистонда 109 605 сўмга тушди. Бир ойда қиймат мос равишда 1,2 ва 2,1 фоизга ошган.
2026-09-07T19:14+0500
2026-09-07T19:14+0500
инфографика
нарх-наво
палов
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60273145_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6297ca7ef35f52dd8be274a38ec20f2.png
Миллий статистика қўмитаси 2026 йил август ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилди — 130 285 сўм. Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида — 109 605 сўмни ташкил этди.Шу тариқа, Тошкентда бир килограмм палов учун маҳсулотлар Қорақалпоғистонга нисбатан 20 680 сўм ёки қарийб 19 фоиз қимматроққа тушади.Июль ойига нисбатан палов тайёрлаш қиймати Тошкент шаҳрида 1,2 фоиз, Қорақалпоғистонда эса 2,1 фоизга ошган.Палов қийматини ҳисоблашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, лазер гуруч, нўхат, зира ва ош тузининг ўртача нархлари инобатга олинган.Қўмитанинг эслатишича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/07/60273145_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_69c3b7e3e9ac953406d1a9089daaeb79.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, нарх-наво, палов, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, нарх-наво, палов, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Палов индекси: Тошкентда ош тайёрлаш 130 минг сўмдан ошди

19:14 07.09.2026
Oбуна бўлиш
Августда бир килограмм палов тайёрлаш учун энг кўп харажат Тошкент шаҳрида — 130,3 минг сўм, энг кам харажат Қорақалпоғистонда — 109,6 минг сўм бўлди.
Индекс плова: во сколько обойдётся килограмм узбекского блюда - Sputnik Ўзбекистон
Индекс плова: во сколько обойдётся килограмм узбекского блюда - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси 2026 йил август ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.
Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилди — 130 285 сўм. Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида — 109 605 сўмни ташкил этди.
Шу тариқа, Тошкентда бир килограмм палов учун маҳсулотлар Қорақалпоғистонга нисбатан 20 680 сўм ёки қарийб 19 фоиз қимматроққа тушади.
Июль ойига нисбатан палов тайёрлаш қиймати Тошкент шаҳрида 1,2 фоиз, Қорақалпоғистонда эса 2,1 фоизга ошган.
Палов қийматини ҳисоблашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, лазер гуруч, нўхат, зира ва ош тузининг ўртача нархлари инобатга олинган.
Қўмитанинг эслатишича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0