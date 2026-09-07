https://sputniknews.uz/20260907/ozbekistonliklar-davlatlar-kochib-ketish-60260157.html
Қозоғистон ва Россия етакчи: ўзбекистонликлар қайси давлатларга кўчиб кетмоқда
Қозоғистон ва Россия етакчи: ўзбекистонликлар қайси давлатларга кўчиб кетмоқда
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистондан 5 422 киши хорижга доимий яшаш учун кўчиб кетди. Уларнинг 83 фоизи Қозоғистонни, 14,1 фоизи эса Россияни танлаган.
2026-09-07T13:21+0500
2026-09-07T13:21+0500
2026-09-07T13:36+0500
миллий статистика қўмитаси
қорақалпоғистон
ўзбекистон
жамият
миграция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44553746_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_d37bb2fab44202f48efc65aa5b7d01df.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. 2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистондан хорижий давлатларга жами 5 422 киши доимий яшаш мақсадида кўчиб кетган. Уларнинг 14,1 фоизи Россия ҳиссасига тўғри келган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Биринчи ўринда катта фарқ билан Қозоғистон — 83 фоиз. Ҳисоб-китобларга кўра, бу қарийб 4,5 минг киши дегани. Россияга эса тахминан 765 киши кўчиб кетган.Кейинги ўринларда Жанубий Корея — 0,8 фоиз ва Қирғизистон — 0,6 фоиз. Бошқа давлатлар улуши жами 1,5 фоизни ташкил этган.Ҳудудлар бўйича энг кўп кўчиб кетганлар Қорақалпоғистонда — 1 899 киши. Кейинги ўринларда Тошкент вилояти — 1 431 ва Навоий вилояти — 1 203 киши. Ушбу уч ҳудуд ҳиссаси хорижга доимий яшаш учун кўчиб кетганларнинг қарийб 84 фоизини ташкил этган.Тошкент шаҳрида эса бундай фуқаролар сони 492 нафар бўлган.
https://sputniknews.uz/20260804/kyrgyzstan-chongara-aholi-fuqarolik-59477402.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44553746_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_910700fa1504fec192afba1053a1532b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , қорақалпоғистон, ўзбекистон, жамият, миграция
миллий статистика қўмитаси , қорақалпоғистон, ўзбекистон, жамият, миграция
Қозоғистон ва Россия етакчи: ўзбекистонликлар қайси давлатларга кўчиб кетмоқда
13:21 07.09.2026 (янгиланди: 13:36 07.09.2026)
Ўзбекистондан доимий яшаш учун хорижга кўчиб кетувчилар сони камайди. Улар асосан Қозоғистон ва Россияга кўчиб кетмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистондан хорижий давлатларга жами 5 422 киши доимий яшаш мақсадида кўчиб кетган. Уларнинг 14,1 фоизи Россия ҳиссасига тўғри келган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди
.
Биринчи ўринда катта фарқ билан Қозоғистон — 83 фоиз. Ҳисоб-китобларга кўра, бу қарийб 4,5 минг киши дегани. Россияга эса тахминан 765 киши кўчиб кетган.
Кейинги ўринларда Жанубий Корея — 0,8 фоиз ва Қирғизистон — 0,6 фоиз. Бошқа давлатлар улуши жами 1,5 фоизни ташкил этган.
Умуман, Ўзбекистондан доимий яшаш учун кўчиб кетувчилар сони камайган. 2026 йил биринчи ярмида бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 129 кишига ёки 2,3 фоизга пасайган.
Ҳудудлар бўйича энг кўп кўчиб кетганлар Қорақалпоғистонда — 1 899 киши. Кейинги ўринларда Тошкент вилояти — 1 431 ва Навоий вилояти — 1 203 киши. Ушбу уч ҳудуд ҳиссаси хорижга доимий яшаш учун кўчиб кетганларнинг қарийб 84 фоизини ташкил этган.
Тошкент шаҳрида эса бундай фуқаролар сони 492 нафар бўлган.