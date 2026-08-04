https://sputniknews.uz/20260804/kyrgyzstan-chongara-aholi-fuqarolik-59477402.html
Қирғизистон Ўзбекистондан ўтган Чонгара аҳолисига фуқаролик беришни бошлади
Қирғизистон Ўзбекистондан ўтган Чонгара аҳолисига фуқаролик беришни бошлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистондан Қирғизистон таркибига ўтган Чонгара қишлоғида фуқароликни расмийлаштириш бошланди. Икки қишлоқда 2,5 мингга яқин этник қирғиз яшайди, жараён 2026 йил охиригача якунланиши кутилмоқда.
2026-08-04T10:53+0500
2026-08-04T10:53+0500
2026-08-04T10:54+0500
чегара
қирғизистон
шартнома
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/04/59477236_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e69a64ed4fe257feee3a85edb64c7403.jpg
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Ўзбекистондан Қирғизистон таркибига ўтаётган Чонгара ва Тош-Тепа қишлоқларида аҳолини рўйхатга олиш ишлари бошланди, деб хабар бермоқда Қирғизистоннинг "Кабар" миллий ахборот агентлиги.Ҳозирда маҳаллий аҳоли билан тушунтириш учрашувлари ўтказилиб, уларга Қирғизистон фуқаролигини олиш тартиби ва тақдим этилиши зарур бўлган ҳужжатлар ҳақида маълумот берилмоқда. Фуқароликни расмийлаштириш ишларини 2026 йил охиригача якунлаш режалаштирилган. Шундан сўнг аҳоли Қирғизистон паспортларини олиши мумкин.Қирғизистон президенти матбуот котиби Асқат Алагозовнинг маълум қилишича, икки қишлоқ эвазига Қирғизистон Ўзбекистонга чегара ҳудудидаги майдони тенг бўлган ер участкаларини берган. Алмашилган қишлоқлар ва улар эвазига берилган ерларнинг аниқ майдони очиқланмаган.Бундан ташқари, томонлар Сай ва Таян қишлоқлари ўртасида автомобиль йўли қуриш учун умумий майдони 236 гектар бўлган тенг ер участкаларини алмашган.
https://sputniknews.uz/20251116/uzbekistan-kyrgyzstan-tajikistan-chegara-kelishuv-53511142.html
қирғизистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/04/59477236_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4196ada9b2fc6c047897ad5489108539.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
чегара, қирғизистон, шартнома, ўзбекистон
чегара, қирғизистон, шартнома, ўзбекистон
Қирғизистон Ўзбекистондан ўтган Чонгара аҳолисига фуқаролик беришни бошлади
10:53 04.08.2026 (янгиланди: 10:54 04.08.2026)
Қирғизистон таркибига ўтган Чонгара қишлоғида аҳолини фуқароликка қабул қилиш учун ҳужжатлар расмийлаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Ўзбекистондан Қирғизистон таркибига ўтаётган Чонгара ва Тош-Тепа қишлоқларида аҳолини рўйхатга олиш ишлари бошланди, деб хабар бермоқда
Қирғизистоннинг "Кабар" миллий ахборот агентлиги.
Ҳозирда маҳаллий аҳоли билан тушунтириш учрашувлари ўтказилиб, уларга Қирғизистон фуқаролигини олиш тартиби ва тақдим этилиши зарур бўлган ҳужжатлар ҳақида маълумот берилмоқда. Фуқароликни расмийлаштириш ишларини 2026 йил охиригача якунлаш режалаштирилган. Шундан сўнг аҳоли Қирғизистон паспортларини олиши мумкин.
Чонгара ва Таш-Тобо қишлоқлари Ўзбекистон–Қирғизистон давлат чегарасини демаркация қилиш доирасида Қирғизистон таркибига ўтган эди. Илгари Фарғона вилоятига қарашли бўлган ушбу икки қишлоқда 2,5 мингга яқин киши, асосан этник қирғизлар яшайди.
Қирғизистон президенти матбуот котиби Асқат Алагозовнинг маълум қилишича, икки қишлоқ эвазига Қирғизистон Ўзбекистонга чегара ҳудудидаги майдони тенг бўлган ер участкаларини берган. Алмашилган қишлоқлар ва улар эвазига берилган ерларнинг аниқ майдони очиқланмаган.
Бундан ташқари, томонлар Сай ва Таян қишлоқлари ўртасида автомобиль йўли қуриш учун умумий майдони 236 гектар бўлган тенг ер участкаларини алмашган.