Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон чегара келишувини расман тасдиқлади
Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистон давлат чегаралари туташган нуқтаси бўйича ратификация ҳужжатлари алмашилди. Бу қадам минтақада тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлайди.
2025-11-16T10:05+0500
2025-11-16T10:05+0500
2025-11-16T10:05+0500
ҳамкорлик
ташқи сиёсат
жамият
шартнома
бахтиёр саидов
ўзбекистон тив
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/10/53510961_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ad26b86d8b7ad359d06267e25d90d95a.png
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистон ўртасидаги давлат чегаралари туташган нуқтаси тўғрисидаги Шартноманинг ратификация ёрлиқлари билан алмашиш тўғрисидаги Баённома имзоланди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Баённомани Ўзбекистон Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов, Қирғизистон ташқи ишлар вазири Жеэнбек Кулубаев ва Тожикистон ташқи ишлар вазири Сирожиддин Муҳриддин имзоладилар.Ратификация жараёнининг якуни эса нозик масалаларни дипломатия, ўзаро ҳурмат ва узоқни кўра билиш орқали ҳал этишдаги умумий имконият ва салоҳиятни намоён этади.
ўзбекистон, тожикистон, қирғизистон, тив раҳбарлари, чегара туташган нуқта, ратификация, баённома, чегара шартномаси, ҳужжатлар алмашинуви, марказий осиё барқарорлиги, дипломатия, конструктив мулоқот, тинчлик ва хавфсизлик, бахтиёр саидов, жеэнбек кулубаев, сирожиддин муҳриддин
Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон чегара келишувини расман тасдиқлади
Уч давлат чегараси тўғрисидаги Шартнома ратификацияси якунланди — Марказий Осиёда тинчлик ва ўзаро ишончни мустаҳкамловчи муҳим дипломатик қадам
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистон ўртасидаги давлат чегаралари туташган нуқтаси тўғрисидаги Шартноманинг ратификация ёрлиқлари билан алмашиш тўғрисидаги Баённома имзоланди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Баённомани Ўзбекистон Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов, Қирғизистон ташқи ишлар вазири Жеэнбек Кулубаев ва Тожикистон ташқи ишлар вазири Сирожиддин Муҳриддин имзоладилар.
Хабарга кўра, мазкур ҳужжат конструктив мулоқот, ўзаро ишонч ва ҳукуматларнинг минтақада тинчлик, барқарорлик ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш йўлидаги умумий интилишининг муҳим натижаси сифатида таъкидланди.
Ратификация жараёнининг якуни эса нозик масалаларни дипломатия, ўзаро ҳурмат ва узоқни кўра билиш орқали ҳал этишдаги умумий имконият ва салоҳиятни намоён этади.