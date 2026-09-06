https://sputniknews.uz/20260906/russia-oltin-hong-kong-hajm-60244236.html
Етти ойда 100 тонна: Россия олтини Гонконгга рекорд ҳажмда етказилди
Етти ойда 100 тонна: Россия олтини Гонконгга рекорд ҳажмда етказилди
Sputnik Ўзбекистон
Россиядан Гонконгга олтин етказиб бериш 2026 йилнинг дастлабки етти ойида қарийб 100 тоннага етди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб уч баробар кўп ва 2025 йиллик кўрсаткичдан ҳам юқори.
2026-09-06T13:15+0500
2026-09-06T13:15+0500
2026-09-06T13:15+0500
олтин
биржа
россия
дунё янгиликлари
савдо
экспорт
хитой
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/1f/18063862_0:300:634:657_1920x0_80_0_0_503af2ca38da1ba601ee426e8f61d752.jpg
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Россиядан Гонконгга олтин етказиб бериш 2026 йилнинг январь–июль ойларида қарийб 100 тоннага етди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб уч баробар кўп, деб ёзди Financial Times Гонконг статистикасига таяниб.Нашр маълумотига кўра, Ғарб санкцияларидан сўнг Россия олтинининг асосий йўналишлари Осиё бозорларига кўчди. Гонконг Россия олтини учун муҳим савдо марказларидан бирига айланган.Таққослаш учун, Гонконг ҳукумати статистика департаменти маълумотига кўра, 2025 йилда Россиядан 92,1 тонна олтин импорт қилинган. Унинг қиймати таҳминан 10,5 млрд АҚШ долларини ташкил этган. 2024 йилда эса импорт 64,9 тонна бўлган.Шу тариқа, 2026 йилнинг дастлабки етти ойидаги етказиб бериш ҳажми бутун 2025 йил кўрсаткичидан ҳам юқори бўлди.Financial Times қайд этишича, Гонконг орқали келаётган Россия олтинининг катта қисми кейинчалик материк Хитой бозорига йўналтирилади. Хитой ва Гонконг Россия олтинига АҚШ ва Буюк Британия каби чекловлар жорий этмаган.Гонконг айни пайтда олтин савдоси инфратузилмасини ҳам кенгайтирмоқда. Июль ойида ҳудудда олтин операциялари учун марказлаштирилган клиринг ва ҳисоб-китоб тизими синов тариқасида ишга туширилди.
https://sputniknews.uz/20260121/oltin-narx-osish-russia-foyda-55084205.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/1f/18063862_0:240:634:716_1920x0_80_0_0_061568c7d52c1c717307ea90e539b5b7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
олтин, биржа, россия, дунё янгиликлари, савдо, экспорт, хитой
олтин, биржа, россия, дунё янгиликлари, савдо, экспорт, хитой
Етти ойда 100 тонна: Россия олтини Гонконгга рекорд ҳажмда етказилди
Россиядан Гонконгга олтин етказиб бериш етти ойда қарийб 100 тоннага етди — бир йил аввалгидан қарийб уч баробар кўп.
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Россиядан Гонконгга олтин етказиб бериш 2026 йилнинг январь–июль ойларида қарийб 100 тоннага етди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб уч баробар кўп, деб ёзди
Financial Times Гонконг статистикасига таяниб.
Нашр маълумотига кўра, Ғарб санкцияларидан сўнг Россия олтинининг асосий йўналишлари Осиё бозорларига кўчди. Гонконг Россия олтини учун муҳим савдо марказларидан бирига айланган.
2022 йил бошидан буён Гонконгда рўйхатдан ўтган тузилмалар Россиядан қарийб 35 млрд АҚШ доллари қийматида олтин харид қилган.
Таққослаш учун, Гонконг ҳукумати статистика департаменти маълумотига кўра, 2025 йилда Россиядан 92,1 тонна олтин импорт қилинган. Унинг қиймати таҳминан 10,5 млрд АҚШ долларини ташкил этган. 2024 йилда эса импорт 64,9 тонна бўлган.
Шу тариқа, 2026 йилнинг дастлабки етти ойидаги етказиб бериш ҳажми бутун 2025 йил кўрсаткичидан ҳам юқори бўлди.
Financial Times қайд этишича, Гонконг орқали келаётган Россия олтинининг катта қисми кейинчалик материк Хитой бозорига йўналтирилади. Хитой ва Гонконг Россия олтинига АҚШ ва Буюк Британия каби чекловлар жорий этмаган.
Гонконг айни пайтда олтин савдоси инфратузилмасини ҳам кенгайтирмоқда. Июль ойида ҳудудда олтин операциялари учун марказлаштирилган клиринг ва ҳисоб-китоб тизими синов тариқасида ишга туширилди.