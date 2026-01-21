https://sputniknews.uz/20260121/oltin-narx-osish-russia-foyda-55084205.html
Олтин нархи ўсиши Россияга Европада музлатилган активлар билан тенг фойда берди
Bloomberg маълумотларига кўра, Россия махсус ҳарбий операция бошланганидан бери олтин нархининг ўсиши ҳисобидан 216 млрд доллар фойда олган. Бу даромад музлатилган активлар йўқотишини қисман қоплаган.
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Россия махсус ҳарбий операция бошланганидан буён олтин нархининг ошиши ҳисобидан 216 миллиард доллар фойда олди. Бу ҳақда "Bloomberg" маълумотларига таянган ҳолда РИА Новости хабар берди.Таъкидланишича, Европада блокланган қимматли қоғозлар ва пуллардан фарқли ўлароқ, олтин зарурат бўлса ҳали ҳам сотилиб, монетизация қилиниши мумкин.Аввалроқ РИА Новости Марказий банк маълумотларига таяниб, Россиянинг олтин захиралари йил давомида қимматлашиш ҳисобига рекорд даражада — 130 миллиард долларга ошганини хабар қилган эди. Хусусан, 2025 йил 1 январь ҳолатига захираларда 195,7 миллиард долларлик, бир йил ўтиб эса 326,5 миллиард долларлик олтин қуймалари сақланган.Бу даврда жаҳон олтин бозорида қиймат 1,7 баробарга ўсиб, бир троя унция нархи 2,6 минг доллардан 4,4 минг долларгача кўтарилди. 2026 йил бошига келиб, олтин Марказий банк захираларининг 43,3 фоизини ташкил этди.Шу билан бирга, валюта активлари улуши 3,6 фоизга ошиб, 428,3 миллиард долларга етган.
