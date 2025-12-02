https://sputniknews.uz/20251202/uzbekistan-cbu-oltin-xaridor-53887901.html
Ўзбекистон Марказий банки октябрда йирик олтин харидорлар қаторига кирди
Ўзбекистон Марказий банки октябрда 9 тонна олтин харид қилди. Жаҳон олтин кенгашига кўра, бу марказий банклар томонидан 53 тонна олтин харид қилинган фаол ойда амалга оширилди. Январь–октябрда жами 254 тонна сотиб олинган.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Ўзбекистон Марказий банки октябрь ойида 9 тонна олтин харид қилиб, йирик харидорлар қаторига кирди. Бу ҳақда Жаҳон олтин кенгаши (World Gold Council)нинг матбуот хизмати хабар берди.Маълумотга кўра, октябрь ойида марказий банкларнинг олтинга бўлган талаби юқори даражада сақланиб, 53 тоннага етган (ойлик ўсиш — 36 фоиз). Январь–октябр ойлари давомида эса жами 254 тонна соф олтин сотиб олинган.Шу билан бирга Индонезия (4 т), Туркия (3 т), Чехия (2 т), Қирғизистон (2 т), Гана, Хитой, Қозоғистон ва Филиппин ҳам ўз захираларини оширди.Айни вақтда Россия Марказий банки олтин захираларини камайтирган ягона регулятор бўлиб, бир ойда 3 тонна пасайган захира ҳажми 2 327 тоннага етди.Йил бошидан буён энг йирик харидорлар Польша (83 тонна) ва Қозоғистон (41 тонна) бўлиб турибди.
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
Ўзбекистон Марказий банки октябрь ойида 9 тонна олтин харид қилиб, йирик харидорлар қаторига кирди. Бу ҳақда Жаҳон олтин кенгаши (World Gold Council)нинг матбуот хизмати хабар берди
Маълумотга кўра, октябрь ойида марказий банкларнинг олтинга бўлган талаби юқори даражада сақланиб, 53 тоннага етган (ойлик ўсиш — 36 фоиз). Январь–октябр ойлари давомида эса жами 254 тонна соф олтин сотиб олинган.
Шу билан бирга Индонезия (4 т), Туркия (3 т), Чехия (2 т), Қирғизистон (2 т), Гана, Хитой, Қозоғистон ва Филиппин ҳам ўз захираларини оширди.
Польша Миллий банки октябрда 16 тонна олтин харид қилиб, захираларини 531 тоннага етказди. Бразилия ҳам шунча миқдорда харид амалга оширди.
Айни вақтда Россия Марказий банки олтин захираларини камайтирган ягона регулятор бўлиб, бир ойда 3 тонна пасайган захира ҳажми 2 327 тоннага етди.
Йил бошидан буён энг йирик харидорлар Польша (83 тонна) ва Қозоғистон (41 тонна) бўлиб турибди.