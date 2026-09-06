https://sputniknews.uz/20260906/pakistan-euea-60246016.html
Покистон ЕОИИга Яқин Шарқ, Жанубий Осиё ва Африка бозорларини очмоқчи
Покистон ЕОИИга Яқин Шарқ, Жанубий Осиё ва Африка бозорларини очмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Покистон ЕОИИ билан эркин савдога қўшилиш жараёнини 2027 йил январда бошлайди. Элчи Файсал Ниёз Тирмизи мамлакат Иттифоқ учун Яқин Шарқ, Жанубий Осиё ва Африка бозорларига йўл очишини айтди.
2026-09-06T16:15+0500
2026-09-06T16:15+0500
2026-09-06T16:15+0500
ўзбекистон ва еоии
покистон
еоии
темир йўл
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/39/17/391757_0:0:1500:843_1920x0_80_0_0_36b8bfbe4ce1f98be68433bd3630c7b1.jpg
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Покистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан эркин савдога қўшилиш жараёнини 2027 йил январда бошлайди. Бу ҳақда мамлакатнинг Россиядаги элчиси Файсал Ниёз Тирмизи Sputnik мухбирига маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Покистон Яқин Шарқ, Жанубий ва Марказий Осиё ўртасидаги табиий кўприк ҳисобланади.Дипломат Покистон иқтисодиёти ҳажми қарийб ярим триллион доллар эканини таъкидлади. Мамлакат аҳолиси 260 миллион кишини ташкил этади, уларнинг 72 фоизи 30 ёшдан кичик.Тирмизи Покистон "Шимол–Жануб" халқаро транспорт йўлагида ҳам иштирок этаётганини қайд этди.Аввалроқ ЕОИИ ва Покистон эркин савдо тўғрисидаги битимни тузиш мақсадга мувофиқлигини ўрганиш учун қўшма тадқиқот гуруҳини шакллантиришга келишиб олган эди.
https://sputniknews.uz/20260819/russia-indian-ocean-temir-yol-59811582.html
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/39/17/391757_71:0:1195:843_1920x0_80_0_0_4132fe59926a95ea7512886bf893d1d7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
покистон, еоии, темир йўл, марказий осиё
покистон, еоии, темир йўл, марказий осиё
Покистон ЕОИИга Яқин Шарқ, Жанубий Осиё ва Африка бозорларини очмоқчи
Покистон ЕОИИ билан эркин савдога қўшилиш жараёнини 2027 йил январда бошлайди, деди мамлакатнинг Россиядаги элчиси.
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Покистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан эркин савдога қўшилиш жараёнини 2027 йил январда бошлайди. Бу ҳақда мамлакатнинг Россиядаги элчиси Файсал Ниёз Тирмизи Sputnik мухбирига маълум қилди
.
"Покистон ЕОИИ давлатлари учун Яқин Шарқ, Жанубий Осиё ва Африка билан алоқаларни очади", — деди дипломат.
Унинг сўзларига кўра, Покистон Яқин Шарқ, Жанубий ва Марказий Осиё ўртасидаги табиий кўприк ҳисобланади.
"Жараён келаси йил январь ойидан бошланади", — деди Тирмизи Покистоннинг ЕОИИ билан эркин савдога қўшилиши ҳақида.
Дипломат Покистон иқтисодиёти ҳажми қарийб ярим триллион доллар эканини таъкидлади. Мамлакат аҳолиси 260 миллион кишини ташкил этади, уларнинг 72 фоизи 30 ёшдан кичик.
Тирмизи Покистон "Шимол–Жануб" халқаро транспорт йўлагида ҳам иштирок этаётганини қайд этди.
Аввалроқ ЕОИИ ва Покистон эркин савдо тўғрисидаги битимни тузиш мақсадга мувофиқлигини ўрганиш учун қўшма тадқиқот гуруҳини шакллантиришга келишиб олган эди.