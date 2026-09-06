Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260906/pakistan-euea-60246016.html
Покистон ЕОИИга Яқин Шарқ, Жанубий Осиё ва Африка бозорларини очмоқчи
Покистон ЕОИИга Яқин Шарқ, Жанубий Осиё ва Африка бозорларини очмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Покистон ЕОИИ билан эркин савдога қўшилиш жараёнини 2027 йил январда бошлайди. Элчи Файсал Ниёз Тирмизи мамлакат Иттифоқ учун Яқин Шарқ, Жанубий Осиё ва Африка бозорларига йўл очишини айтди.
2026-09-06T16:15+0500
2026-09-06T16:15+0500
ўзбекистон ва еоии
покистон
еоии
темир йўл
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/39/17/391757_0:0:1500:843_1920x0_80_0_0_36b8bfbe4ce1f98be68433bd3630c7b1.jpg
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Покистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан эркин савдога қўшилиш жараёнини 2027 йил январда бошлайди. Бу ҳақда мамлакатнинг Россиядаги элчиси Файсал Ниёз Тирмизи Sputnik мухбирига маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Покистон Яқин Шарқ, Жанубий ва Марказий Осиё ўртасидаги табиий кўприк ҳисобланади.Дипломат Покистон иқтисодиёти ҳажми қарийб ярим триллион доллар эканини таъкидлади. Мамлакат аҳолиси 260 миллион кишини ташкил этади, уларнинг 72 фоизи 30 ёшдан кичик.Тирмизи Покистон "Шимол–Жануб" халқаро транспорт йўлагида ҳам иштирок этаётганини қайд этди.Аввалроқ ЕОИИ ва Покистон эркин савдо тўғрисидаги битимни тузиш мақсадга мувофиқлигини ўрганиш учун қўшма тадқиқот гуруҳини шакллантиришга келишиб олган эди.
https://sputniknews.uz/20260819/russia-indian-ocean-temir-yol-59811582.html
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/39/17/391757_71:0:1195:843_1920x0_80_0_0_4132fe59926a95ea7512886bf893d1d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
покистон, еоии, темир йўл, марказий осиё
покистон, еоии, темир йўл, марказий осиё

Покистон ЕОИИга Яқин Шарқ, Жанубий Осиё ва Африка бозорларини очмоқчи

16:15 06.09.2026
© Sputnik / СтрингерФлаг Пакистана
Флаг Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.09.2026
© Sputnik / Стрингер
Oбуна бўлиш
Покистон ЕОИИ билан эркин савдога қўшилиш жараёнини 2027 йил январда бошлайди, деди мамлакатнинг Россиядаги элчиси.
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Покистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан эркин савдога қўшилиш жараёнини 2027 йил январда бошлайди. Бу ҳақда мамлакатнинг Россиядаги элчиси Файсал Ниёз Тирмизи Sputnik мухбирига маълум қилди.
"Покистон ЕОИИ давлатлари учун Яқин Шарқ, Жанубий Осиё ва Африка билан алоқаларни очади", — деди дипломат.
Унинг сўзларига кўра, Покистон Яқин Шарқ, Жанубий ва Марказий Осиё ўртасидаги табиий кўприк ҳисобланади.
"Жараён келаси йил январь ойидан бошланади", — деди Тирмизи Покистоннинг ЕОИИ билан эркин савдога қўшилиши ҳақида.
Дипломат Покистон иқтисодиёти ҳажми қарийб ярим триллион доллар эканини таъкидлади. Мамлакат аҳолиси 260 миллион кишини ташкил этади, уларнинг 72 фоизи 30 ёшдан кичик.
Тирмизи Покистон "Шимол–Жануб" халқаро транспорт йўлагида ҳам иштирок этаётганини қайд этди.
Аввалроқ ЕОИИ ва Покистон эркин савдо тўғрисидаги битимни тузиш мақсадга мувофиқлигини ўрганиш учун қўшма тадқиқот гуруҳини шакллантиришга келишиб олган эди.
Транспортный коридор Север-Юг. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.08.2026
Россия Ўзбекистон орқали Ҳинд океанига темир йўл орқали чиқиш лойиҳасини кўриб чиқмоқда
19 Август, 19:06
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0