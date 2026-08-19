https://sputniknews.uz/20260819/russia-indian-ocean-temir-yol-59811582.html
Россия Ўзбекистон орқали Ҳинд океанига темир йўл орқали чиқиш лойиҳасини кўриб чиқмоқда
Россия Ўзбекистон орқали Ҳинд океанига темир йўл орқали чиқиш лойиҳасини кўриб чиқмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия Туркманистон ва Ўзбекистон билан Афғонистон ҳамда Покистон орқали Ҳинд океанига темир йўл чиқишини ўрганмоқда. Трансафғон темир йўли бўйича ТИА тайёрлашга келишув аввалроқ имзоланган.
2026-08-19T19:06+0500
2026-08-19T19:06+0500
2026-08-19T19:06+0500
транспорт
транзит ташиш
қурилиш
жамият
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1b/41265347_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_3b466bbf333cb760a667de3b62f6a043.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Россия Туркманистон ва Ўзбекистон билан Афғонистон ҳамда Покистон орқали Ҳинд океанига темир йўл йўналишларини узайтириш имкониятларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Марат Хуснуллин маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Туркманистон ва Ўзбекистон томони билан бу йўналиш устида фаол иш олиб борилмоқда.Хуснуллин ҳозир Каспий денгизини шарқдан айланиб ўтувчи темир йўл йўналиши ҳам ривожлантирилаётганини таъкидлади. Бундан ташқари, Россия Транспорт вазирлиги Марказий Осиё давлатлари билан Ўзбекистон ва Афғонистон орқали Ҳинд океанига автомобиль йўлагини ишлаб чиқмоқда.Ўзбекистоннинг Трансафғон йўналишини ривожлантириш бўйича алоҳида лойиҳаси ҳам бор. 2025 йил июлда Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон Термиз – Найбобод – Майданшаҳр – Лоғар – Харлачи Трансафғон темир йўлининг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш бўйича уч томонлама ҳадли битим имзолаган. Йўналишда юк ташиш аллақачон ўсмоқда. Ўзбекистон Транспорт вазирлиги маълумотига кўра, 2024 йилда Трансафғон йўналишида ташилган юклар ҳажми 5 млн тоннадан ошган, шундан 3 млн тоннадан зиёди Ўзбекистон орқали Афғонистонга транзит ҳиссасига тўғри келган.
https://sputniknews.uz/20260701/uzbekistan-tranzit-qoshimcha-daromad-58737073.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1b/41265347_122:0:1942:1365_1920x0_80_0_0_52a68814c29e7e6453c88ccbed22dbc6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
транспорт, транзит ташиш, қурилиш, жамият, ўзбекистон, россия
транспорт, транзит ташиш, қурилиш, жамият, ўзбекистон, россия
Россия Ўзбекистон орқали Ҳинд океанига темир йўл орқали чиқиш лойиҳасини кўриб чиқмоқда
Янги йўналиш Афғонистон ва Покистон орқали Ҳинд океанига чиқиши кўзда тутилмоқда. Россия уни ҳозирги шароитда муҳим муқобил йўлак деб ҳисобламоқда.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Россия Туркманистон ва Ўзбекистон билан Афғонистон ҳамда Покистон орқали Ҳинд океанига темир йўл йўналишларини узайтириш имкониятларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Марат Хуснуллин маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Туркманистон ва Ўзбекистон томони билан бу йўналиш устида фаол иш олиб борилмоқда.
Хуснуллин ҳозир Каспий денгизини шарқдан айланиб ўтувчи темир йўл йўналиши ҳам ривожлантирилаётганини таъкидлади. Бундан ташқари, Россия Транспорт вазирлиги Марказий Осиё давлатлари билан Ўзбекистон ва Афғонистон орқали Ҳинд океанига автомобиль йўлагини ишлаб чиқмоқда.
Россия бош вазири ўринбосари бу йўналишни, айниқса Эрондаги ҳозирги вазиятни ҳисобга олганда, зарур қўшимча транспорт йўлаги деб атади.
Ўзбекистоннинг Трансафғон йўналишини ривожлантириш бўйича алоҳида лойиҳаси ҳам бор. 2025 йил июлда Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон Термиз – Найбобод – Майданшаҳр – Лоғар – Харлачи Трансафғон темир йўлининг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш бўйича уч томонлама ҳадли битим имзолаган.
Йўналишда юк ташиш аллақачон ўсмоқда. Ўзбекистон Транспорт вазирлиги маълумотига кўра, 2024 йилда Трансафғон йўналишида ташилган юклар ҳажми 5 млн тоннадан ошган, шундан 3 млн тоннадан зиёди Ўзбекистон орқали Афғонистонга транзит ҳиссасига тўғри келган.