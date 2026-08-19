Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260819/russia-indian-ocean-temir-yol-59811582.html
Россия Ўзбекистон орқали Ҳинд океанига темир йўл орқали чиқиш лойиҳасини кўриб чиқмоқда
Россия Ўзбекистон орқали Ҳинд океанига темир йўл орқали чиқиш лойиҳасини кўриб чиқмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия Туркманистон ва Ўзбекистон билан Афғонистон ҳамда Покистон орқали Ҳинд океанига темир йўл чиқишини ўрганмоқда. Трансафғон темир йўли бўйича ТИА тайёрлашга келишув аввалроқ имзоланган.
2026-08-19T19:06+0500
2026-08-19T19:06+0500
транспорт
транзит ташиш
қурилиш
жамият
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1b/41265347_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_3b466bbf333cb760a667de3b62f6a043.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Россия Туркманистон ва Ўзбекистон билан Афғонистон ҳамда Покистон орқали Ҳинд океанига темир йўл йўналишларини узайтириш имкониятларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Марат Хуснуллин маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Туркманистон ва Ўзбекистон томони билан бу йўналиш устида фаол иш олиб борилмоқда.Хуснуллин ҳозир Каспий денгизини шарқдан айланиб ўтувчи темир йўл йўналиши ҳам ривожлантирилаётганини таъкидлади. Бундан ташқари, Россия Транспорт вазирлиги Марказий Осиё давлатлари билан Ўзбекистон ва Афғонистон орқали Ҳинд океанига автомобиль йўлагини ишлаб чиқмоқда.Ўзбекистоннинг Трансафғон йўналишини ривожлантириш бўйича алоҳида лойиҳаси ҳам бор. 2025 йил июлда Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон Термиз – Найбобод – Майданшаҳр – Лоғар – Харлачи Трансафғон темир йўлининг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш бўйича уч томонлама ҳадли битим имзолаган. Йўналишда юк ташиш аллақачон ўсмоқда. Ўзбекистон Транспорт вазирлиги маълумотига кўра, 2024 йилда Трансафғон йўналишида ташилган юклар ҳажми 5 млн тоннадан ошган, шундан 3 млн тоннадан зиёди Ўзбекистон орқали Афғонистонга транзит ҳиссасига тўғри келган.
https://sputniknews.uz/20260701/uzbekistan-tranzit-qoshimcha-daromad-58737073.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1b/41265347_122:0:1942:1365_1920x0_80_0_0_52a68814c29e7e6453c88ccbed22dbc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
транспорт, транзит ташиш, қурилиш, жамият, ўзбекистон, россия
транспорт, транзит ташиш, қурилиш, жамият, ўзбекистон, россия

Россия Ўзбекистон орқали Ҳинд океанига темир йўл орқали чиқиш лойиҳасини кўриб чиқмоқда

19:06 19.08.2026
© Sputnik / Сергей СубботинТранспортный коридор "Север-Юг".
Транспортный коридор Север-Юг. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.08.2026
© Sputnik / Сергей Субботин
Oбуна бўлиш
Янги йўналиш Афғонистон ва Покистон орқали Ҳинд океанига чиқиши кўзда тутилмоқда. Россия уни ҳозирги шароитда муҳим муқобил йўлак деб ҳисобламоқда.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Россия Туркманистон ва Ўзбекистон билан Афғонистон ҳамда Покистон орқали Ҳинд океанига темир йўл йўналишларини узайтириш имкониятларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Марат Хуснуллин маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Туркманистон ва Ўзбекистон томони билан бу йўналиш устида фаол иш олиб борилмоқда.
Хуснуллин ҳозир Каспий денгизини шарқдан айланиб ўтувчи темир йўл йўналиши ҳам ривожлантирилаётганини таъкидлади. Бундан ташқари, Россия Транспорт вазирлиги Марказий Осиё давлатлари билан Ўзбекистон ва Афғонистон орқали Ҳинд океанига автомобиль йўлагини ишлаб чиқмоқда.

Россия бош вазири ўринбосари бу йўналишни, айниқса Эрондаги ҳозирги вазиятни ҳисобга олганда, зарур қўшимча транспорт йўлаги деб атади.

Ўзбекистоннинг Трансафғон йўналишини ривожлантириш бўйича алоҳида лойиҳаси ҳам бор. 2025 йил июлда Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон Термиз – Найбобод – Майданшаҳр – Лоғар – Харлачи Трансафғон темир йўлининг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш бўйича уч томонлама ҳадли битим имзолаган.
Йўналишда юк ташиш аллақачон ўсмоқда. Ўзбекистон Транспорт вазирлиги маълумотига кўра, 2024 йилда Трансафғон йўналишида ташилган юклар ҳажми 5 млн тоннадан ошган, шундан 3 млн тоннадан зиёди Ўзбекистон орқали Афғонистонга транзит ҳиссасига тўғри келган.
ЖД станция Ташкент-Товарный - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2026
Ўзбекистон халқаро транзитдан 600 млн долларгача қўшимча даромад олиши мумкин
1 Июл, 16:41
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0