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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260905/putin-kievga-havo-hujumlarini-uch-kunga-toxtatishni-buyurdi-60236465.html
Путин Киевга ҳаво ҳужумларини уч кунга тўхтатишни буюрди
Путин Киевга ҳаво ҳужумларини уч кунга тўхтатишни буюрди
Sputnik Ўзбекистон
Бу АҚШ делегациясининг музокаралар ўтказиш мақсадида Киевга ташрифи билан боғлиқ. 05.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-05T17:15+0500
2026-09-05T17:18+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
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украина
ақш
дональд трамп
стив уиткофф
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ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Владимир Путин Киевга ҳаво ҳужумларини уч кунга тўхтатишни буюрди. Бу Украинада америкаликлар билан музокараларга тайёргарлик билан боғлиқ, деб хабар берди Дмитрий Песков.АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ва куёви Жаред Кушнернинг бугун Москвага ети келишди. АҚШ президенти Дональд Трамп жума куни "Улар Украинадаги можарони тугатиш бўйича таклиф билан боради", деб хабар берган, лекин тафсилотларини очиқламаган эди. АҚШ ОАВлари хабарига кўра Уиткофф ва Кушнер Москвага ташрифидан сўнг Киевга йўл олиши режалаштирилган. Сешанба куни Путин Москва истаган ҳар бир киши билан мулоқотга очиқ эканлигини таъкидлади. Президент Оқ уй вакиллари ҳар доим хуш келибсиз меҳмонлар эканлигини ва Кремль улар билан ишлашдан мамнун эканлигини тушунтирди. У илгари Россия музокараларга қайтишга ва 2025 йил август ойида Аляскада кўтарилган барча тафсилотлар ва масалаларни муҳокама қилишга тайёрлигини таъкидлаган эди.
https://sputniknews.uz/20260905/amerikalik-muzokarachilar-mojaroni-tugatish-boyicha-taklif-bilan-moskvaga-etib-keldi-60234790.html
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россия, владимир путин, украина, ақш, дональд трамп, стив уиткофф
россия, владимир путин, украина, ақш, дональд трамп, стив уиткофф

Путин Киевга ҳаво ҳужумларини уч кунга тўхтатишни буюрди

17:15 05.09.2026 (янгиланди: 17:18 05.09.2026)
© POOL / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ Владимир Путин (архивное фото)
Президент РФ Владимир Путин (архивное фото) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2026
© POOL
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Бу АҚШ делегациясининг музокаралар ўтказиш мақсадида Киевга ташрифи билан боғлиқ.
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Владимир Путин Киевга ҳаво ҳужумларини уч кунга тўхтатишни буюрди. Бу Украинада америкаликлар билан музокараларга тайёргарлик билан боғлиқ, деб хабар берди Дмитрий Песков.

АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ва куёви Жаред Кушнернинг бугун Москвага ети келишди.

АҚШ президенти Дональд Трамп жума куни "Улар Украинадаги можарони тугатиш бўйича таклиф билан боради", деб хабар берган, лекин тафсилотларини очиқламаган эди.

АҚШ ОАВлари хабарига кўра Уиткофф ва Кушнер Москвага ташрифидан сўнг Киевга йўл олиши режалаштирилган.
Сешанба куни Путин Москва истаган ҳар бир киши билан мулоқотга очиқ эканлигини таъкидлади. Президент Оқ уй вакиллари ҳар доим хуш келибсиз меҳмонлар эканлигини ва Кремль улар билан ишлашдан мамнун эканлигини тушунтирди. У илгари Россия музокараларга қайтишга ва 2025 йил август ойида Аляскада кўтарилган барча тафсилотлар ва масалаларни муҳокама қилишга тайёрлигини таъкидлаган эди.
Зать президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Америкалик музокарачилар "можарони тугатиш бўйича таклиф" билан Москвага етиб келди
15:21
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