https://sputniknews.uz/20260905/putin-kievga-havo-hujumlarini-uch-kunga-toxtatishni-buyurdi-60236465.html
Путин Киевга ҳаво ҳужумларини уч кунга тўхтатишни буюрди
Путин Киевга ҳаво ҳужумларини уч кунга тўхтатишни буюрди
Sputnik Ўзбекистон
Бу АҚШ делегациясининг музокаралар ўтказиш мақсадида Киевга ташрифи билан боғлиқ. 05.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-05T17:15+0500
2026-09-05T17:15+0500
2026-09-05T17:18+0500
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ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Владимир Путин Киевга ҳаво ҳужумларини уч кунга тўхтатишни буюрди. Бу Украинада америкаликлар билан музокараларга тайёргарлик билан боғлиқ, деб хабар берди Дмитрий Песков.АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ва куёви Жаред Кушнернинг бугун Москвага ети келишди. АҚШ президенти Дональд Трамп жума куни "Улар Украинадаги можарони тугатиш бўйича таклиф билан боради", деб хабар берган, лекин тафсилотларини очиқламаган эди. АҚШ ОАВлари хабарига кўра Уиткофф ва Кушнер Москвага ташрифидан сўнг Киевга йўл олиши режалаштирилган. Сешанба куни Путин Москва истаган ҳар бир киши билан мулоқотга очиқ эканлигини таъкидлади. Президент Оқ уй вакиллари ҳар доим хуш келибсиз меҳмонлар эканлигини ва Кремль улар билан ишлашдан мамнун эканлигини тушунтирди. У илгари Россия музокараларга қайтишга ва 2025 йил август ойида Аляскада кўтарилган барча тафсилотлар ва масалаларни муҳокама қилишга тайёрлигини таъкидлаган эди.
https://sputniknews.uz/20260905/amerikalik-muzokarachilar-mojaroni-tugatish-boyicha-taklif-bilan-moskvaga-etib-keldi-60234790.html
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россия, владимир путин, украина, ақш, дональд трамп, стив уиткофф
россия, владимир путин, украина, ақш, дональд трамп, стив уиткофф
Путин Киевга ҳаво ҳужумларини уч кунга тўхтатишни буюрди
17:15 05.09.2026 (янгиланди: 17:18 05.09.2026)
Бу АҚШ делегациясининг музокаралар ўтказиш мақсадида Киевга ташрифи билан боғлиқ.
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Владимир Путин Киевга ҳаво ҳужумларини уч кунга тўхтатишни буюрди. Бу Украинада америкаликлар билан музокараларга тайёргарлик билан боғлиқ, деб хабар берди Дмитрий Песков.
АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ва куёви Жаред Кушнернинг бугун Москвага ети келишди.
АҚШ президенти Дональд Трамп жума куни "Улар Украинадаги можарони тугатиш бўйича таклиф билан боради", деб хабар берган, лекин тафсилотларини очиқламаган эди.
АҚШ ОАВлари хабарига кўра Уиткофф ва Кушнер Москвага ташрифидан сўнг Киевга йўл олиши режалаштирилган.
Сешанба куни Путин Москва истаган ҳар бир киши билан мулоқотга очиқ эканлигини таъкидлади. Президент Оқ уй вакиллари ҳар доим хуш келибсиз меҳмонлар эканлигини ва Кремль улар билан ишлашдан мамнун эканлигини тушунтирди. У илгари Россия музокараларга қайтишга ва 2025 йил август ойида Аляскада кўтарилган барча тафсилотлар ва масалаларни муҳокама қилишга тайёрлигини таъкидлаган эди.