https://sputniknews.uz/20260905/amerikalik-muzokarachilar-mojaroni-tugatish-boyicha-taklif-bilan-moskvaga-etib-keldi-60234790.html
Америкалик музокарачилар "можарони тугатиш бўйича таклиф" билан Москвага етиб келди
Америкалик музокарачилар "можарони тугатиш бўйича таклиф" билан Москвага етиб келди
Sputnik Ўзбекистон
Уиткофф ва Кушнер 5-6 сентябрь кунлари Москва ва Киевга ташриф буюришади. 05.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-05T15:21+0500
2026-09-05T15:21+0500
2026-09-05T15:22+0500
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ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ва куёви Жаред Кушнернинг самолёти Москванинг Внуково аэропортига қўнди, деб хабар бермоқда РИА Новости мухбири.Бироз олдин АҚШ президенти Дональд Трамп "Улар можарони тугатиш бўйича таклиф билан бормоқда", деб хабар берган эди. Оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, Уиткофф ва Кушнер 5-6 сентябрь кунлари Москва ва Киевга ташриф буюришади. Кремль ташрифни расман эълон қилмади: Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков учрашув тафсилотлари у бўлиб ўтгандан кейин эълон қилинишини айтди.Россия президенти Владимир Путин 1 сентябрь куни Украинадаги келишув бўйича музокаралар жараёни "бугунги кунга келиб маълум даражада музлатилганини" айтган эди. Шу билан бирга Россия еткчиси Москва "музокаралар жараёнига ижобий ўзгаришлар киритишга қодир бўлган" ҳар қандай киши билан мулоқотга тайёр эканлигини қўшимча қилди.
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россия, украина, ақш, владимир путин, дональд трамп, музокаралар
россия, украина, ақш, владимир путин, дональд трамп, музокаралар
Америкалик музокарачилар "можарони тугатиш бўйича таклиф" билан Москвага етиб келди
15:21 05.09.2026 (янгиланди: 15:22 05.09.2026)
Уиткофф ва Кушнер 5-6 сентябрь кунлари Москва ва Киевга ташриф буюришади.
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ва куёви Жаред Кушнернинг самолёти Москванинг Внуково аэропортига қўнди, деб хабар бермоқда РИА Новости мухбири.
Бироз олдин АҚШ президенти Дональд Трамп "Улар можарони тугатиш бўйича таклиф билан бормоқда", деб хабар берган эди.
Шунингдек Трамп "иккита ажойиб музокарачи"ни юборганини ва келишувга эришиш эҳтимоли катта эканини таъкидлади, лекин режа тафсилотларини ошкор қилмади. Трамп айтишига кўра, бу "таклифнинг ўзи янгилик эмас, бироқ бу сафар ҳаммаси нарса яхши бўлишига катта имконият бор".
Оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, Уиткофф ва Кушнер 5-6 сентябрь кунлари Москва ва Киевга ташриф буюришади. Кремль ташрифни расман эълон қилмади: Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков учрашув тафсилотлари у бўлиб ўтгандан кейин эълон қилинишини айтди.
Россия президенти Владимир Путин 1 сентябрь куни Украинадаги келишув бўйича музокаралар жараёни "бугунги кунга келиб маълум даражада музлатилганини" айтган эди. Шу билан бирга Россия еткчиси Москва "музокаралар жараёнига ижобий ўзгаришлар киритишга қодир бўлган" ҳар қандай киши билан мулоқотга тайёр эканлигини қўшимча қилди.