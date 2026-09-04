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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260904/uitkoff-kushner-60205858.html
RT: Уиткофф ва Кушнер яқин кунларда Москва ва Киевга ташриф буюради
RT: Уиткофф ва Кушнер яқин кунларда Москва ва Киевга ташриф буюради
Sputnik Ўзбекистон
Маълумотларга кўра, америкалик музокарачилар аввал Москвага, кейин эса Киевга боради. Эҳтимолий сана сифатида 5-6 сентябрь тилга олинган. 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T17:35+0500
2026-09-04T17:35+0500
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ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткофф ва Америка етакчисининг куёви Жаред Кушнер яқин кунларда Москва ва Киевга ташриф буюришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда RT телеканали ўз манбасига таянган ҳолда ёзмоқда.Ўз навбатида, Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Кремль америкачилик музокарачилар билан мулоқот ҳақида хабардор қилишини билдирди.Сешанба куни Россия президенти Владимир Путин Украина бўйича музокаралар жараёни ҳозирча музлатиб қўйилганини маълум қилди. Шу билан бирга, у Москва мулоқотни истаган ҳар бир киши билан ишлашга тайёр эканини таъкидлади.Путин Оқ уй вакиллари Уиткофф ва Кушнер Россияда ҳамиша азиз меҳмонлар эканини маълум қилди. Россия етакчиси Москва 2025 йил август ойида Аляскада кўтарилган барча мавзуларни муҳокама қилишга қайтишга тайёрлигини билдирган.
https://sputniknews.uz/20260827/russia-ukraine-muzokaralar-60005617.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, стив уиткофф, ақш, музокаралар
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, стив уиткофф, ақш, музокаралар

RT: Уиткофф ва Кушнер яқин кунларда Москва ва Киевга ташриф буюради

17:35 04.09.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗать президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф
Зать президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Маълумотларга кўра, америкалик музокарачилар аввал Москвага, кейин эса Киевга боради. Эҳтимолий сана сифатида 5-6 сентябрь тилга олинган.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткофф ва Америка етакчисининг куёви Жаред Кушнер яқин кунларда Москва ва Киевга ташриф буюришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда RT телеканали ўз манбасига таянган ҳолда ёзмоқда.

“АҚШ вакиллари Уиткофф ва Кушнернинг яқин кунларда Москва ва Киевга бориши кутилмоқда”, - дейилган хабарда.

Ўз навбатида, Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Кремль америкачилик музокарачилар билан мулоқот ҳақида хабардор қилишини билдирди.
Сешанба куни Россия президенти Владимир Путин Украина бўйича музокаралар жараёни ҳозирча музлатиб қўйилганини маълум қилди. Шу билан бирга, у Москва мулоқотни истаган ҳар бир киши билан ишлашга тайёр эканини таъкидлади.
Путин Оқ уй вакиллари Уиткофф ва Кушнер Россияда ҳамиша азиз меҳмонлар эканини маълум қилди. Россия етакчиси Москва 2025 йил август ойида Аляскада кўтарилган барча мавзуларни муҳокама қилишга қайтишга тайёрлигини билдирган.
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Украина бўйича музокараларни давом эттиришга очиқ — Песков
27 Август, 17:17
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