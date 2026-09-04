https://sputniknews.uz/20260904/uitkoff-kushner-60205858.html
RT: Уиткофф ва Кушнер яқин кунларда Москва ва Киевга ташриф буюради
RT: Уиткофф ва Кушнер яқин кунларда Москва ва Киевга ташриф буюради
Sputnik Ўзбекистон
Маълумотларга кўра, америкалик музокарачилар аввал Москвага, кейин эса Киевга боради. Эҳтимолий сана сифатида 5-6 сентябрь тилга олинган. 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T17:35+0500
2026-09-04T17:35+0500
2026-09-04T17:35+0500
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ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткофф ва Америка етакчисининг куёви Жаред Кушнер яқин кунларда Москва ва Киевга ташриф буюришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда RT телеканали ўз манбасига таянган ҳолда ёзмоқда.Ўз навбатида, Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Кремль америкачилик музокарачилар билан мулоқот ҳақида хабардор қилишини билдирди.Сешанба куни Россия президенти Владимир Путин Украина бўйича музокаралар жараёни ҳозирча музлатиб қўйилганини маълум қилди. Шу билан бирга, у Москва мулоқотни истаган ҳар бир киши билан ишлашга тайёр эканини таъкидлади.Путин Оқ уй вакиллари Уиткофф ва Кушнер Россияда ҳамиша азиз меҳмонлар эканини маълум қилди. Россия етакчиси Москва 2025 йил август ойида Аляскада кўтарилган барча мавзуларни муҳокама қилишга қайтишга тайёрлигини билдирган.
https://sputniknews.uz/20260827/russia-ukraine-muzokaralar-60005617.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, стив уиткофф, ақш, музокаралар
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, стив уиткофф, ақш, музокаралар
RT: Уиткофф ва Кушнер яқин кунларда Москва ва Киевга ташриф буюради
Маълумотларга кўра, америкалик музокарачилар аввал Москвага, кейин эса Киевга боради. Эҳтимолий сана сифатида 5-6 сентябрь тилга олинган.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik.
АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткофф ва Америка етакчисининг куёви Жаред Кушнер яқин кунларда Москва ва Киевга ташриф буюришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда RT
телеканали ўз манбасига таянган ҳолда ёзмоқда.
“АҚШ вакиллари Уиткофф ва Кушнернинг яқин кунларда Москва ва Киевга бориши кутилмоқда”, - дейилган хабарда.
Ўз навбатида, Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Кремль америкачилик музокарачилар билан мулоқот ҳақида хабардор қилишини билдирди.
Сешанба куни Россия президенти Владимир Путин Украина бўйича музокаралар жараёни ҳозирча музлатиб қўйилганини маълум қилди. Шу билан бирга, у Москва мулоқотни истаган ҳар бир киши билан ишлашга тайёр эканини таъкидлади.
Путин Оқ уй вакиллари Уиткофф ва Кушнер Россияда ҳамиша азиз меҳмонлар эканини маълум қилди. Россия етакчиси Москва 2025 йил август ойида Аляскада кўтарилган барча мавзуларни муҳокама қилишга қайтишга тайёрлигини билдирган.